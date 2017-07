Innsbruck — Hochschulprofessor, Verteidiger, für die ÖVP Justizminister und seit einigen Wochen auch Vizekanzler. Die Karriere des 59-jährigen Wolfgang Brandstetter verlief bislang steil. Im TT-Interview bekräftigte der enge Vertraute von Sebastian Kurz sein Interesse am Amt des Justizministers — und erteilte althergebrachter Parteipolitik eine Absage.

Waren die Neuwahlen unbedingt nötig?

Wolfgang Brandstetter: Die alte Regierung war an einem Punkt, wo nichts mehr ging. Alles hat so lange gebraucht. Da ist sachpolitisch viel verlorengegangen. Alte Strukturen haben sich da negativ ausgewirkt. Diese Klientelpolitik muss der Vergangenheit angehören. Dem wurde jetzt eine klare Absage erteilt.

Ist das Spiel der freien Kräfte im Parlament, wie kürzlich zur Hochschulfinanzierung, eine Alternative?

Brandstetter: Keine zu einer funktionierenden Regierung. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Wer damit spielt, spielt letztlich mit dem Feuer. Mit dem Ergebnis, dass die SPÖ mit Oppositionsstimmen ein Gesetz beschlossen hat, das verfassungsrechtlich nicht nur höchst bedenklich ist, sondern die künftige Regierung auch finanziell in die Pflicht nimmt, ohne die Qualität an den Universitäten nachhaltig verbessert zu haben. Gute Sachpolitik sieht anders aus.

Hat dies nicht auch mit Ideologie zu tun?

Brandstetter: Manchmal kann die Chemie für Sach­arbeit und Erfolg wichtiger sein als Ideologie. Ich würde künftig jedenfalls keiner Regierung angehören wollen, wo schon von vornherein die Chemie nicht stimmt.

Gibt es für Sie für mögliche Koalitionen nach der Neuwahl im Oktober keine parteipolitischen Barrieren?

Brandstetter: Die Prägung von Grundwerten ist natürlich wichtig. Und ich bin ein christlich-sozial geprägter Mensch. Letztlich entscheidet über den Erfolg einer Regierung jedoch die Teamfähigkeit.

Wenn die neue Volkspartei unter Sebastian Kurz wieder der Regierung angehört, haben Sie weiter Interesse am Justizministerium?

Brandstetter: Sachpolitisch finde ich das Ressort hochinteressant, und wenn die Rahmenbedingungen bezüglich Budget und Kompetenzen stimmen, kann ich mir eine Fortsetzung meiner Tätigkeit durchaus vorstellen. Vieles konnte schon in der ablaufenden Legislaturperiode — Stichwort Sicherheitspaket, Erbrecht oder Erwachsenenschutzgesetz (statt einstiger Sachwalterschaft) — erreicht werden. Die Reform des Maßnahmenvollzugs, die Standortoptimierung von Justizanstalten nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten oder auch eine Reform der Gebühren, die den Zugang zum Rechtssystem für jedermann absichert, würde mich schon reizen.

Ist der Rechtszugang zu Gerichten angesichts von Gebühren, Anwalts- und Gutachterkosten noch gegeben? Kann man nur noch mit Rechtsschutzversicherung sein Recht geltend machen?

Brandstetter: Sicher ein komplexes Thema. Wobei die oft genannte Zahl eines Justiz-Deckungsbeitrages von 110 Prozent weit überzogen ist. Nach Abzug von Vollzug und Opferschutz stehen wir etwa bei 70 Prozent.

Aber noch immer weit über einem EU-Schnitt von 25 Prozent.

Brandstetter: Sie bekommen in Österreich aber auch einiges an Leistungen geboten, wodurch wir uns von anderen Ländern deutlich abheben. Beispielsweise im Opferschutz sind wir EU-weit ja absolut an der Spitze.

Die Kosten einer Klage führen dennoch mittlerweile zu auffälligen Rückgängen von Fällen im Zivilbereich der Gerichte. Sind Richter-Planstellen in Gefahr?

Brandstetter: Das Klagswesen hat signifikante Rückgänge zu verzeichnen. Sicher auch Ausfluss der heute gängigen Mediation. Dem Ansinnen, Richterstellen aus Budgetgründen zu streichen, sind wir entgegengetreten. Durch die Sachwalterschaftsreform und den neuen Maßnahmenvollzug benötigen wir in Zukunft andernorts mehr Richter. Die Kürzung von Richterstellen ist vom Tisch.

Gibt es für Sie in der Justiz weitere offene Baustellen? In Justizkreisen wird hinterfragt, ob Terrorismusprozesse gegen einstige Kämpfer in derzeitigen Krisenherden an die Landesgerichte gehören.

Brandstetter: Ich kenne die Diskussion, denke aber an kein Sondergericht. Die Landesgerichte haben eine breite Expertise und können diese Fälle mit ihrem Sachverstand entsprechend beurteilen. Handlungsbedarf sehe ich jedoch klar beim Geschworenengericht. Es kann nicht sein, dass man die Entscheidung der Geschworenen zu Kapitalverbrechen kaum hinterfragen kann. Ich glaube, dass sich der Rechtsstaat Österreich etwas Besseres verdient hat. Da wären mir begründete Urteile, große Schöffengerichte mit einer Mehrheit von Laien lieber.

Das Gespräch führten Alois Vahrner und Reinhard Fellner