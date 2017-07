Von Wolfgang Otter

Kufstein – Fußballfans, die über das Spielfeld rennen und dort Fans der gegnerischen Mannschaft angreifen, und Schlägereien mit Polizisten und Ausschreitungen, die auch außerhalb des Sportplatzes weitergehen. Das Ergebnis: drei verletzte Fans, zwei verletzte Securityleute und zwei verletzte Polizisten. Abgespielt haben sich die Szenen 2015 bei einem so genannten Freundschaftsspiel einer englischen und einer deutschen Mannschaft in Eugendorf in Salzburg: Leeds United gegen Eintracht Frankfurt hieß die Paarung.

Die nordenglische Mannschaft hätte nun am Samstag im Kufsteiner Grenzlandstadion spielen sollen. Diesmal gegen die Elf aus Ingolstadt. Der Kufsteiner Gemeinderat hat aber dem Match für Sonntag bzw. Montag einen Riegel vorgeschoben, indem man beschloss, das Grenzlandstadion nicht für so genannte Risikospiele zu vermieten.

Als solches wurde nämlich das Fußballspiel von der Polizei eingestuft. Man rechnet aufgrund der Erfahrungen aus Eugendorf mit dem Auftreten gewaltbereiter Fans. Die Kufstein Arena sei nämlich nicht für Risikospiele ausgelegt. Daher seien mindestens zwei Züge von je 30 Polizisten notwendig, um für Sicherheit im Stadion zu sorgen. Und die, so informierte Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) die Gemeinderäte, seien für ein Freundschaftsspiel nicht aufzutreiben.

Krumschnabel machte keinen Hehl daraus, dass er, obwohl er „ein großer Fußballfan“ sei, das Spiel nicht genehmigen will. Er habe kein Interesse an randalierenden Hooligans in der Stadt und wolle „solchen Menschen keine Bühne geben. Die Vorfälle in Hamburg haben klar gezeigt, wozu solche Hooligans fähig sind“, warnte der Stadtchef. Er wolle das den Kufsteinern ersparen.

„Den G20-Gipfel als Vergleich herzunehmen, sehe ich als etwas überzogen an“, konterte GR Richard Salzburger (VP). Er wunderte sich darüber, dass BM Krumschnabel als Veranstaltungsbehörde überhaupt den Gemeinderat befragt, und fügte an: „Wenn es jetzt keine Testspiele mehr gibt, kommen keine größeren Mannschaften mehr, was ein Werbeverlust für Kufstein und Verlust von Nächtigungen ist – darüber muss man sich klar sein. Und wo findet die Abgrenzung unter den Vereinen statt?“

FC-Kufstein-Präsident Vize-BM Hannes Rauch (VP) wollte das Match retten, „auch wenn der FC nichts davon hat, wir verkaufen dort nur die Würstel“, betonte er. Niemand wolle Hooligans in der Stadt, aber laut Rauch müsse man „auch das Vorgehen der Polizei in Eugendorf hinterfragen. Nach Kufstein kommen 300 bis 400 Leute ins Stadion. Ich bin überzeugt, dass nichts passiert, auch wenn wir nie hundertprozentige Sicherheit haben – nicht beim Kaiserfest oder beim Zucchero-Konzert auf der Festung.“ Laut Rauch habe es nur einmal einen Vorfall im Stadion gegeben. „Damals spielte der FC Kufstein gegen den FC Salzburg. Da sind Innsbrucker gekommen und haben mit den Salzburgern gerauft“, betonte Rauch. „Wir haben im Vorjahr wunderschöne Testspiele gehabt, über die bis nach China berichtet wurde.“ Daher wollte er nicht alle Risikospiele von vornherein aussperren. „Wir können nicht Werbung für das Sportland Tirol machen, die Mannschaften zum Trainingslager einladen und dann sagen: Aber spielen dürft ihr nicht“, meinte Rauch.

Letztlich beschloss der Gemeinderat ein generelles Verbot von Risikospielen im Kufsteiner Grenzlandstadion. Der private Veranstalter war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.