Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Als „überzogen“ betrachtet der Schwazer Bürgermeister Hans Lintner die Neuerungen für die anstehenden Wahlen. Am 15. Oktober steht neben der Nationalratswahl nämlich auch die Volksbefragung an, ob Tirol sich als Austragungs­ort für die Olympischen Spiele 2026 bewerben soll.

Für diese beiden Abstimmungen benötige man laut Lintner in Schwaz 250 freiwillige Wahlhelfer. „Das ist eine unglaubliche Herausforderung für uns, so viele Leute auf ehrenamtlicher Basis zu finden“, sagt der Stadtchef. Zudem müsse die Wahl auf zwei Kommissionen aufgeteilt werden. Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl werden zwei Wahldurchgänge in einem gemacht, im Oktober müsse man zweimal den Wahlvorgang durchlaufen. Während Lintner in Schwaz der Nationalratswahl vorsteht, übernimmt Stadtamtsleiter Christoph Holzer die Volksabstimmung. „Demokratie hat viel mit Vertrauen und Bereitschaft zu tun. Aber es ist nicht gut, wenn alles zu formalistisch und bürokratisch wird. Es gibt Grenzen“, erklärte Lintner im Sommergespräch. Er halte nichts vom Zuwachs an bürokratischen Strukturen. Es würde auch einfacher gehen.

Der Zuwachs im Wirtschaftssektor der Stadt gefällt BM Lintner hingegen sehr. Das Leerflächenmanagement der Innenstadt leiste gute Arbeit. „Bis auf drei Geschäfte, wo die Besitzer die Fläche derzeit nicht vermieten wollen, sind nun alle belegt“, betont Lintner. Auch im Schwazer Osten rege sich viel. Die Firma Adler baut gerade aus und auch das Unternehmen Ledermair möchte seine Anlage verdreifachen – wie Lintner verrät. „Einziger Wermutstropfen ist die Anlage der Montanwerke“, sagt der Stadtchef. Es herrsche Stillstand, und das gefällt ihm gar nicht. Die Montanwerk­e hätten schon Pläne für das Area­l – die TT berichtete – doch diese stimmen mit den Wünschen der Stadt nicht überein. „Das Problem ist, es gibt bei denen kein Gesicht, mit dem man verhandeln kann. Es ist eine anonyme Verhandlung mit vielen Gremien. Für uns ist das schwierig“, sagt Lintner. Intensive Gespräche gebe es dafür mit einer Tochtergesellschaft des Bundes, der das alte AMS-Gebäude in der Swarovski­straße gehört. Die derzeitige Flüchtlingsunterkunft solle zu einem Dienstleistungs- und Schulungszen­trum für die Firma Tyrolit werden. So der Wunsch der Stadtführung. Der Eigentümer sieht aber keinen Bedarf dafür – die TT berichtete. Neue Verhandlungsergebnisse gebe es bis dato keine. Es bleibt abzuwarten, ob die Stadt ein weiteres Mal ihren Willen durchsetzt.

Was mit den Flüchtlingen dann geschieht, ist unklar. Auf jeden Fall werden laut Lintner ab Mitte bis Ende 2018 beide Asylunterbringungen in Schwaz (ehemaliges AMS-Gebäude und Müllnergrund) geschlossen. Der Müllergrund solle nach dem Entfernen der Container wirtschaftlich genutzt werden. „Die Verträg­e sind begrenzt. Der große Flüchtlingszustrom hat sich reduziert. Es gibt feste Unterkünfte des Landes, daher sind Übergangslösungen wie diese nicht mehr notwendig“, sagt der Stadtchef. Das bedeutet für rund 150 Flüchtlinge in beiden Heimen, dass sie in andere Unterkünfte in Tirol übersiedeln müssen. Für viele ein weiterer Umzug, der mit Hindernissen und neuen Herausforderungen gesprenkelt ist.