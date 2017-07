Welche Ihrer Vorhaben hätten Sie in dieser Legislaturperiode noch gerne umgesetzt? Hans Jörg Schelling: In meinem Ressort wurden nahezu alle Vorhaben abgearbeitet. Es sind noch zwei Punkte ausständig. Das ist einerseits die Reform der Finanzmarktaufsicht (FMA), andererseits die Abschaffung der ,kalten Progression‘. Bei der FMA bin ich eigentlich optimistisch, dass wir hier die Reform noch im Herbst beschließen werden können. Wir sind gerade dabei, den Gesetzestext auszuarbeiten. Wir sind hier eng abgestimmt mit dem Bundeskanzleramt. Also bei einem guten Willen können wir die FMA-Reform noch vor der Wahl beschließen.

Anders ist das bei der „kalten Progression“, deren Aus Sie als Ziel im Vorjahr angekündigt haben. Schelling: Bei der ,kalten Progression‘ war aufgrund der Meinungsverschiedenheiten in der Regierung kein Ministerratsbeschluss möglich. Folglich liegt diese Frage jetzt im Parlament und außerhalb meines Einflussbereichs. Die SPÖ wollte bekanntlich nur die unteren Einkommen entlasten und jenen, die keine Steuern zahlen, noch etwas draufgeben. Für mich ist aber die Abschaffung der ,kalten Progression’ kein Instrument für Umverteilung, sondern muss jenen zukommen, die Steuern zahlen. Das ist kein Geschenk, dieses Geld steht den Steuerzahlern zu.

Der neue ÖVP-Obmann Sebastian Kurz will die Steuer- und Abgabenquote auf unter 40 Prozent drücken. Das Konzept der Gegenfinanzierung will er bekanntlich erst mit September vorlegen. Wie weit sind Sie hier involviert? Schelling: Natürlich haben wir das intern diskutiert. Mit Reformbemühungen in Kombination mit Wachstum ist dies machbar. Seit meinem Antritt als Finanzminister im September des Jahres 2014 wiederhole ich es immer wieder: Mit mir gibt es keine neuen Steuern, und Österreich hat ein Ausgabenproblem. Es ist ein völliger Unsinn, wenn jetzt die SPÖ verkündet, dieses Ziel sei nur mit massiven Einschnitten in das Sozialsystem zu erreichen. Es braucht jedoch Kostendämpfungen, wie wir sie auch beim Gesundheitssystem festgeschrieben haben.

Wie weit sind Sie jetzt in dieses Vorhaben von Kurz konkret eingebunden? Schelling: Ich werde Vorschläge machen, wie man dieses Ziel erreichen kann. Ich unterstütze Sebastian Kurz hier zu 100 Prozent. Und man muss klar sagen: So ein Vorhaben passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Das Absinken der Steuer- und Abgabequote auf unter 40 Prozent benötigt mehrere Jahre. Denn jede Maßnahme braucht eine mehrjährige Reifezeit.

Das Einsparungsvolumen wurde mit 14 Milliarden Euro berechnet. Schelling: Natürlich muss aber bei fehlgeleiteten Förderungen eingegriffen werden. Das ist machbar, Sebastian Kurz wird seine Vorstellungen im Herbst präsentieren.

Entschuldigung Herr Minister: Davon reden wir seit Jahrzehnten. Warum gelingt es nicht, den Förderdschungel auszuholzen? Schelling: Wir haben leider bei den Förderungen kein Steuerungsinstrument und eine Vielzahl an Förderungseinrichtungen. Ich will das nicht als Ausrede verwenden, aber es ist Realität. Zudem ist das Florianiprinzip tief verankert. Alle sind für Kürzungen, nur nicht bei sich.

Zudem gibt es immerzu den Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Ländern. Schelling: Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Der Weg, den man zuletzt bei der Abschaffung des Pflegeregresses eingeschlagen hat, dient nicht dazu, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern zu verbessern. Die Pflege gehört zum Kompetenzbereich der Länder. Dann muss ich als zuständiges Sozialministerium hergehen und die Länder zuvor ins Boot holen. Das ist nicht optimal gelaufen von dieser Seite. Damit kein Missverständnis entsteht: Ich bin für die Abschaffung des Pflegeregresses. So etwas gehört eben sauber abgearbeitet. (Anm. der Redaktion: Der Pflegeregress wurde mit den Stimmen aller Parteien, außer den NEOS, abgeschafft.)

Wir schaut denn Ihre politische Zukunft aus? Nachdem sich Thomas Wieser als Chef der Euro-Arbeitsgruppe neue Aufgaben sucht, könnte Ihre Chance steigen, die Nachfolge von Jeroen Dijsselbloem als Eurogruppenchef anzutreten. Würde Sie dieser Job reizen? Schelling: Dijsselbloems Mandat läuft mit Jahresende aus. Es gibt zwei Denkschulen. Frankreich will einen permanenten Eurogruppenchef. Das halte ich nicht für sinnvoll. Ich bin dafür, dass so wie bisher ein Finanzminister aus der Eurogruppe diesen Vorsitz übernehmen soll.

Würde es Sie reizen? Schelling: Würde man mich fragen, würde ich darüber nachdenken. Voraussetzung ist allerdings, dass ich in der kommenden Regierung wieder Finanzminister bin. Zudem muss dazu gesagt werden, dass der Job realistisch nur machbar ist, wenn man im Finanzressort einen Staatssekretär hat. Aber jetzt wollen wir einmal den Ausgang der Wahl abwarten und schauen, welche Koalition sich bildet – und wer Finanzminister wird.

Sie wollen demnach Finanzminister bleiben? Schelling: Wenn die Regierungskonstellation nach dem 15. Oktober so ist, dass die ÖVP das Finanzministerium innehat, wenn es ein Regierungsprogramm gibt, das meinen Vorstellungen entspricht, und wenn mich dann Bundeskanzler Sebastian Kurz fragen würde, würde ich doch glatt Ja sagen. Das Amt macht Spaß. Sollte man mich nicht fragen, wartet im Weingarten viel Arbeit auf mich.

Also auch Finanzminister in einer Regierung mit der FPÖ? Schelling: Ich habe immer gesagt: unter Blau-Schwarz nein, unter Schwarz-Blau offen. Aber nochmal: Es liegt ausschließlich an Sebastian Kurz, zu entscheiden und sich sein Team auszusuchen.

Wenn Kurz Sie für ein anderes Ministeramt vorsehen würde … Schelling: … würde ich Nein sagen.

Ist es moralisch nicht unverschämt, dass Deutschland für seine Griechenland-Hilfe aufgrund von Krediten und Anleihenkäufen zugunsten Griechenlands einen Gewinn in der Höhe von 1,24 Milliarden Euro eingefahren hat? Schelling: Wir sprechen bei Griechenland von einer Rettungsaktion, wo es um die Existenz des Euro ging – und die Zukunft Griechenlands. Wir haben bis dato 111 Millionen Euro an Zinsen aus Griechenland bekommen. Da können Sie mich auch fragen, ob das moralisch unverschämt ist. Ich würde sagen Nein. Da gibt es Verträge, denen Griechenland zugestimmt hat. Wir geben einen Kredit, dafür sind Zinsen zu zahlen. Erste Raten begleicht Griechenland erst ab 2020. Und Deutschland ist der Hauptfinancier des Hilfsprogramms – und trägt somit ein Risiko. So viel zur Moral.

Das Gespräch führte Michael Sprenger