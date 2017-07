Innsbruck – Beeinflussen Zuwendungen und Unterstützungen der Pharmaindustrie das Verhalten der Ärzte? Mit mehr Transparenz, die jedoch auf Freiwilligkeit baut, sollen Vorurteile und pauschale Verdächtigungen abgebaut werden. Seit 2015 werden deshalb in Österreich die Zahlungen veröffentlicht. Die Arzneimittelhersteller beziffern, wie viel Geld sie an Ärzte, Krankenhäuser und Institutionen überweisen. Die Empfänger sind ebenfalls dazu angehalten, die erhaltenen Summen zu nennen. Doch weil beides freiwillig ist, gibt es nach wie vor eine Dunkelziffer.

Auf Basis der vorgelegten Daten haben die Pharmakonzerne im Vorjahr rund 90 Millionen an Ärzte und medizinische Institutionen in Österreich gezahlt, 21 Millionen davon erhielten die Mediziner. Ein Drittel floss in die Forschung bzw. die Durchführung klinischer Studien zur Arzneimittelentwicklung. Ein weiteres Drittel wurde für wissenschaftliche Veranstaltungen oder fachliche Fortbildung aufgewendet, der Rest für Dienst- und Beratungsleistungen, Spenden sowie Förderungen von Institutionen.

Vorreiter für Transparenz ist Pharmig, die Interessenvertretung der österreichischen pharmazeutischen Industrie. Pharmig-Generalsekretär Jan Oliver Huber und Österreichs Ärztekammer-Vizepräsident Herwig Lindner glauben, dass die Offenlegungs-Initiative zu mehr Verständnis und Nachvollziehbarkeit im Gesundheitswesen beiträgt.

Diese Ansicht vertritt auch die Landeskrankenhausgesellschaft Tirol Kliniken. Mit 772.300 Euro erhielt sie im Vorjahr am meisten von den Arzneimittelherstellern. Rund zwei Millionen Euro an Honoraren von der Pharmaindustrie wurden von Ärzten und Medizin-Einrichtungen insgesamt in Tirol veröffentlicht. „Wir begrüßen, dass Fördermittel, die unser Unternehmen erhält, transparent dargestellt werden“, heißt es in einer Stellungnahme der Tirol Kliniken. Dank dieser Gelder würden wichtige patientenorientierte Forschung sowie Aus- und Weiterbildung unterstützt oder gar erst möglich gemacht werden.

Pharmig-Generalsekretär Huber weist darauf hin, dass es eben dieses Miteinander von Industrie und Ärzteschaft benötige, um die Qualität und den wissenschaftlichen Fortschritt in der Gesundheitsversorgung voranzutreiben. Die Medizinische Universität Innsbruck kommt so auf 247.236 Euro, noch einmal 143.000 Euro entfallen auf verschiedene Universitätskliniken. Darin enthalten sind Sponsoring, Reisegebühren oder Spenden. Von der Arzneimittelindustrie profitiert gleichsam die Tiroler Ärztekammer, 26.138 Euro verbuchte sie 2016. Das Krebsforschungszentrum Oncotyrol bekam 49.000 Euro, das Cancer Drug Development Forum in Innsbruck 80.000 Euro.

Der anerkannte Innsbrucker Neurologe Thomas Berger hat ebenfalls kein Problem mit der namentlichen Nennung von Zahlungen aus der Pharmabranche. 62.000 Euro waren es im Vorjahr. Bereits im 2016 nahm er offen dazu Stellung. Geld für Vorträge, Beratungshonorare, Spesen und Fortbildungen seien darin enthalten, und es sei überhaupt keine Frage, dass man an einer Universitätsklinik mit der forschenden Industrie zusammenarbeiten muss, meinte er in einem ORF-Interview. (pn)