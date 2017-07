Innsbruck — Wie geht es den Tiroler Gemeinden? Hat man nur den Schuldenstand im Blick, dann verzeichneten die 279 Kommunen im Vorjahr eine Rekordverschuldung von 338 Millionen Euro. Der Gemeindefinanzbericht des Landes für 2016 weist nämlich einen Anstieg von 23,2 Millionen Euro aus. Wobei alleine auf die Landeshauptstadt Innsbruck 8,3 Millionen Euro an neuen Verbindlichkeiten entfallen.

Zurückzuführen sind die zusätzlichen Darlehensaufnahmen in den Gemeindebudgets vor allem auf die Finanzierung notwendiger kommunaler Aufgaben wie Schulen, Kindergärten, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Für Gemeindereferent Landesrat Johannes Tratter (VP) werden dadurch jedoch bleibende Werte geschaffen, gleichzeitig seien Investitionen ein positives Zeichen. „Davon profitiert nämlich die Tiroler Wirtschaft und die Wertschöpfung bleibt im Land."

Und noch etwas stimmt das Land trotz des höheren Schuldenstands seiner Gemeinden positiv: Die Anzahl der stark und voll verschuldeten Gemeinden ist von 73 auf 70 gesunken. 2014 waren es beispielsweise noch 89. Zum Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 und 2009 musste sich jede zweite Gemeinde mit einem stark bzw. überschuldeten Gemeindehaushalt auseinandersetzen.

In einem 15-Jahres-Vergleich fällt zudem auf, dass noch nie so wenige Gemeinden den beiden höchsten Verschuldungsgradgruppen zuzurechnen sind. Der durchschnittliche Verschuldungsgrad hat sich von 29 auf 28 Prozent verringert. St. Sigmund im Sellrain, Heiterwang und Stanzach wiesen 2016 überhaupt keine Schulden auf. Um die Gemeindefinanzen dennoch zu entlasten und die Handlungsspielräume zu erhöhen, drängt LR Tratter weiter auf Gemeindekooperationen. „Sie werden nicht nur gefordert, sondern vom Land auch gefördert", setzt Tratter auf finanzielle Anreize. Ein Instrument dafür sind die Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds. Im Vorjahr wurden daraus 106 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. (pn)

Gemeinden müssen 392 Mio. Euro an Transferzahlungen leisten

Die Tiroler Gemeinden stöhnen unter immer größeren finanziellen Herausforderungen. Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP) wird deshalb nicht müde, vor neuen Belastungen zu warnen. Der vorliegende Gemeinde­finanzbericht für 2016 untermauert diese Befürchtungen. Denn die laufenden Transferzahlungen an das Land, die Landesfonds und die Bezirkskrankenhäuser sind im Vorjahr um nicht weniger als 7,1 Prozent gestiegen. Leisteten die Kommunen 2015 noch 365,5 Millionen Euro an so genannten Transferzahlungen, so erhöhten sich diese im vergangenen Jahr auf 392 Millionen Euro.

Bei den Sozialbeiträgen sticht vor allem die Mindestsicherung hervor. Insgesamt betrugen die Sozialbeiträge 132,9 Mio. Euro (+14,7 Mio. Euro), dabei entfielen auf die Mindestsicherung 67,5 Mio. Euro (+12,4 Mio. Euro). Das bedeutet einen Anstieg um 20,5 Prozent. Die schwarz-grüne Landesregierung hat darauf reagiert, im Juli trat eine Reform der Mindestsicherung in Kraft. Für Wohngemeinschaften wurden die Leistungen gekürzt.

Trotz dieser steigenden Ausgaben ist Gemeindereferent LR Johannes Tratter (VP) insgesamt mit der Entwicklung in den Gemeindestuben zufrieden. „Weil der Überschuss aus den laufenden Einnahmen im Vergleich zu den Ausgaben für den Schuldendienst und Investitionen um knapp fünf Prozent gestiegen ist." Der Bruttoüberschuss betrug 295 Millionen Euro.

Zu Buche schlägt allerdings ein höherer Schuldenstand von 838 Mio. Euro (2016: 814,6 Mio. Euro). Er wird jedoch auf eine gesteigerte Investitionstätigkeit in den Gemeinden zurückgeführt. Allein die außerordentlichen Haushalte verzeichneten eine Ausgabensteigerung von 13 Prozent. Zählt man die Schulden der Gemeindeverbände (255 Mio. Euro) sowie die ausgelagerten Verbindlichkeiten für kommunale Gesellschaften (110 Mio. Euro) hinzu, so weist der Gemeindesektor in Tirol einen Gesamtschuldenstand von 1,2 Milliarden Euro auf.

Wie schon im Vorjahr hat die Gemeindeabteilung in größeren Kommunen eine steigende Tendenz festgestellt, Teilbereiche des Gemeindehaushalts — und damit auch die Darlehen und den Schuldendienst — in kommunale Gesellschaften auszulagern. Das beeinflusst natürlich die Haushaltsrechnung und führt zu einer eingeschränkten Aussagekraft von Verschuldungsquoten.

Auf 582 Mio. Euro wurden jedenfalls die Haftungen reduziert. Hier geht es u. a. um Bürgschaften für Gemeinde-Sparkassen, die jedoch jährlich geringer werden.