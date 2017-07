Von Michael Sprenger

Wien – Kaum ein Meinungsforscher, kaum ein Politikwissenschafter, der derzeit zur Nationalratswahl am 15. Oktober befragt wird, kommt ohne die Begriffe „Momentum“ und „volatil“ aus. Beide Begriffe sind nicht nur in Mode, sie haben auch einen realen Hintergrund. „Momentum“ bezieht sich in der Wahlforschung auf den augenblicklichen Zeitpunkt, der aufgrund der diskutierten Themenlage für oder gegen eine Partei spricht. Die „Volatilität“ wiederum gibt Auskunft über eine flüchtige Wählerschar, über die massive Abnahme bei Parteibindungen.

Derzeit spricht das Momentum für Sebastian Kurz und die türkis-schwarze ÖVP. Sie liegt in den vorliegenden Wahlumfragen konstant auf dem ersten Platz. Ein suggerierter Irrglaube ist jedoch die Annahme, man könne aus Umfragen einen Wahlausgang ablesen. Die Volatilität sollte zur Vorsicht mahnen.

Nur zur Erinnerung: Bei der Nationalratswahl haben nur noch 47 Prozent der Wahlberechtigten dieselbe Partei gewählt wie fünf Jahre zuvor. „Wir erkennen unter den Wählern eine massive Zunahme bei den Parteiwechslern. Zwischen den Nationalratswahlen 2008 und 2013 entschieden sich 1,4 Millionen Wähler für eine andere Partei. Der Wechsel vollzog sich in jegliche Richtung“, weiß Christoph Hofinger. Der SORA Chef und ORF-Hochrechner der Nation rechnet auch für den 15. Oktober mit einer weiteren Abnahme der Parteibindungen. „Neue Parteien, neue Angebote, neue Gesichter sorgen für eine steigende Dynamik am Wahlabend“, sagt Hofinger im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Egal, ob nun Peter Pilz mit einer neuen Liste antritt oder nicht: Gegenüber dem Wahlzettel des Jahres 2013 fehlen am 15. Oktober jedenfalls das BZÖ und das Team Stronach. Alleine ihre Wähler müssen sich neu orientieren.

Und was bedeutet dies alles für die Umfragen, die seit Wochen veröffentlicht werden? In erster Linie sollte man sich als mündiger Bürger davon nicht anstecken lassen. Es handelt sich immerzu um eine Momentaufnahme. Zudem sollte man auf die Details der Umfrage achten: also Zeitpunkt der Befragung, Sample, Schwankungsbreite, Befragungsmethode.

„Die Meinungsforscher sind jedenfalls besser als ihr Ruf. Die Branche bemüht sich zuletzt sehr“, bricht Hofinger für seine Kollegen eine Lanze. Er erinnert an verfeinerte Methoden und neue Qualitätskriterien. So hat der Verband der Markt- und Meinungsforschungsinstitute Österreichs neue Regeln für Wahlumfragen erarbeitet.

Die Online-Plattform neuwal.com unterstützt diese Regeln und untersucht alle veröffentlichten Umfragen in puncto Qualitätskriterien. „So kann jeder Bürger nachschauen, ob eine Meinungsumfrage zur Wahl auch von neuwal.com ein grünes Pickerl erhalten hat“, so Hofinger.

Bei der Erhebungsmethode empfiehlt Hofinger einen Mix aus Festnetz, Handy und Onlinebefragung. Nur so sei es möglich, die Breite der Gesellschaft abzubilden.

Weiters sollte man sich im Klaren sein, dass mit Umfragen Politik gemacht werden kann. Die Begriffe sind bekannt. Wird eine Partei in Umfragen mit einem Wert ausgestattet, der einen Einzug in den Nationalrat unmöglich erscheinen lässt, tritt der „Fallbeileffekt“ ein. Wähler dieser Partei suchen sich eine andere Partei, damit ihre Stimme nicht verloren ist.

Anders der Mobilisierungseffekt: Die SPÖ in Wien nützte bei der vergangenen Gemeinderatswahl etwa die Zuspitzung auf ein Match mit der FPÖ zur Mobilisierung ihrer Wählerschaft. Die ÖVP unter Wolfgang Schüssel wiederum erklärte 1999, nach Blick auf schlechte Umfragen, in Opposition zu gehen, wenn die Schwarzen nur den dritten Platz erreichen. Die Folgen sind bekannt: Die ÖVP konnte in der Schlussphase den Abstand zur FPÖ massiv verringern. Die ÖVP blieb zwar knapp Dritter, ging aber nicht in Opposition, dafür wurde Schüssel Kanzler.