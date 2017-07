Wildschönau – Es war eine schlechte Nachricht für die Gegner des Heizwerkes im Schulgelände in Wildschönau-Oberau, die Bürgermeister Hannes Eder bei der Gemeindeversammlung ist überbrachte. „Es gibt keine Möglichkeit, das Heizwerk zu verlegen“, verriet Eder bereits im Vorfeld der Tiroler Tageszeitung.

Diese Verlegung des von der bäuerlichen Heizgenossenschaft Wildschönau betriebenen Werkes war im Hochtal vehement verlangt worden. Das Ergebnis sorgte in der Wildschönauer Hauptschule für Diskussionen und Enttäuschung.

In Wildschönau waren an die 600 Unterschriften für eine Verlegung gesammelt worden. Anrainer Josef Schroll: „Ich werde nicht aufhören dagegen zu kämpfen. Wir haben große Hoffnungen in die neue Geneindeführung gelegt.“ Andreas Weißbacher von der Heizgenossenschaft erinnerte an das Risiko, dass die privaten Betreiber tragen. Eine Verlegung habe zu viele Unbekannte. „Wir können das Risiko nicht tragen. Wir werden uns bemühen“, versprach er. LA Isabella Gruber forderte die Gemeinde auf, „weiter zu diskutieren und zu prüfen“.

„Natürlich hätten wir gerne einen Weg dafür gefunden. Aber im Zuge der monatelangen Bemühungen hat sich klar herausgestellt: Eine derartige Verlegung ist technisch und finanziell nicht umsetzbar“, erklärte der Bürgermeister im Vorfeld der Versammlung. Durch technische Änderungen, soll es aber hinkünftig Verbesserungen geben. Die Causa hatte es bis in den Tiroler Landtag geschafft. (wo)