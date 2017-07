Von Peter Nindler

Innsbruck, Absam – Grundstückspreise in Tirol: ein unerschöpfliches und politisch aufgeheiztes Thema. Kein Wunder, sind doch nur 6,87 Prozent der Fläche Tirols Dauersiedlungsraum. Dazu gibt es aktuell noch 15.464 offiziell gemeldete Freizeitwohnsitze und eine große Dunkelziffer an illegalen, die die Immobilienpreise im Land ebenfalls in die Höhe treiben. Obwohl sich im Vorjahr die Baulandreserven erstmals um fünf Prozent verringert haben, sind 3072 Hektar Bauland in Tirol nach wie vor unverbaut. Vielfach wird es bewusst gehortet, um die Quadratmeterpreise weiter anzuheizen. Vor allem in den Gunstlagen – und dazu zählt nun einmal der Speckgürtel rund um die Landeshauptstadt Innsbruck – geraten die Gemeinden zunehmend unter Zugzwang.

In Absam sorgt eine jetzt erstmals in einem Raumordnungsvertrag festgelegte Preis- obergrenze für Aufregung. Laut Statistik Austria lagen dort die durchschnittlichen Baulandpreise im Vorjahr bei 604 Euro/Quadratmeter. In einem privatrechtlichen Vertrag zwischen der Gemeinde und einem Landwirt wurden als Obergrenze 700 Euro vereinbart. Hauptsächlich dienen Raumordnungsverträge aber dazu, dass die Gemeinden zu günstigem Bauland kommen. Ein Teil der zu widmenden Fläche ist dann frei verkäuflich, der Rest zu angemessenen Grundkosten für den sozialen Wohnbau reserviert.

In diesem Fall sollte durch die Baulandwidmung einem Absamer Bauern der Ankauf von dringend benötigten landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht werden. „Gleichzeitig ist eine Preisobergrenze beim Verkauf die einzige Handhabe, um die Entwicklung am Grundstücksmarkt in den Griff zu bekommen“, rechtfertigt Bürgermeister Arno Guggenbichler (SPÖ) die Vorgangsweise. Innerhalb von zwei Jahren muss die Grundfläche verbaut werden, geplant ist ein Doppelhaus von zwei Absamer Familien.

Die Vertragsraumordnung ist jedoch ein Grenzgang, bedeutet sie doch einen Eingriff ins Eigentum. Guggenbichler setzt allerdings auf eine Signalwirkung. Wenn man nicht jetzt mit Preis­obergrenzen anfange, werde es nie mehr möglich sein, den Grundstückspreis halbwegs in den Griff zu bekommen. „Wobei 700 Euro pro Quadratmeter ohnehin ein stolzer Preis sind.“ Bei vergleichbaren Umwidmungsvorgängen würde man jetzt aber über ein Musterbeispiel verfügen.

Anders sieht es die Opposition im Absamer Gemeinderat. Die „Wir Absamer – Tiroler Volkspartei“ hat eine Aufsichtsbeschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck eingebracht. Gegen die Widmung wird nichts eingewendet, doch die Verknüpfung mit der Preisobergrenze findet GR Michael Unterweger rechtlich bedenklich. Er vermisst zudem das öffentliche Interesse daran. „Die Preisobergrenze ist ein Eingriff in eine privatrechtliche Angelegenheit. Da es sich nicht um einen geförderten Wohnbau handelt, besteht beim Preis auch kein öffentliches Interesse.“ In diesem Zusammenhang könne man aber keine Obergrenze festlegen.

Guggenbichler sieht der Prüfung hingegen gelassen entgegen. Man habe bereits alles rechtlich abgeklärt. „Für uns gibt es außerdem kaum noch Spielraum, einzig mit den Raumordnungsverträgen haben wir zumindest eine Handhabe bei der Preisentwicklung.“ Laut Auskunft vom Land sind Preisobergrenzen in privatrechtlichen Verträgen nichts Außergewöhnliches, doch das Beispiel von Absam dürfte wohl zu einer politischen Diskussion führen. Denn ein Prinzip muss bei den Raumordnungsverträgen eingehalten werden. Und darauf verweist auch Peter Unterweger. Nach dem Gleichbehandlungsprinzip müsse man die Obergrenze bei künftigen Widmungen ebenfalls „durchziehen“.