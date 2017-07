Zu Jahresbeginn haben Sie sich sehr pessimistisch über die Zukunft der EU geäußert. Sie stehe am Abgrund, haben Sie damals erklärt. Franz Fischler: Da möchte ich nicht missverstanden werden. Vor zehn Jahren war es für mich noch undenkbar, dass die EU zerfallen könnte. Die Integration sei unumkehrbar, habe ich gedacht. Diese Position kann ich jetzt nicht mehr vertreten. Aber es beginnt jetzt ein Umdenken in die richtige Richtung.

In welcher Hinsicht? Fischler: Bedingt durch die Wahl von Donald Trump in den USA ist eine gewisse Nachdenklichkeit entstanden. Früher sahen einige Staaten wie beispielsweise die Visegradstaaten in einer Anlehnung an Amerika eine mögliche Alternative zur EU. Dieses Ansinnen ist deutlich zurückgegangen. Auch Putin hat an Attraktivität verloren.

Spielt dabei der Brexit ebenfalls eine gewisse Rolle? Fischler: Vielleicht. Was manche nämlich befürchtet haben, dass andere EU-Staaten ebenfalls auf die Idee kommen könnten, aus der Union auszutreten, ist jedenfalls bisher nicht eingetreten.

Trotzdem ringt die EU beinahe täglich um eine gemeinsame Position, Staaten wie Ungarn oder Polen tanzen Brüssel auf der Nase herum. Der Sanktionsmechanismus ist fast wirkungslos. Fischler: Die EU-Kommission hat derzeit nur stumpfe Sanktionsmöglichkeiten. Sie kann zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) gehen und einen Mitgliedsstaat wegen Nichteinhaltung der EU-Spielregeln verklagen. Oder sie packt die K.-o-Keule aus und möchte Mitgliedsländer wie jetzt Polen das Abstimmungsrecht entziehen. Das geht aber nur mit Zustimmung der Mitgliedsstaaten.

Aber das sind doch alles langwierige Prozesse ohne große Wirkung. Fischler: Ja, das ist richtig und wie man bei der Wirtschafts- und Währungsunion sieht, führt es letztlich dazu, dass die Sanktionen gar nicht angewendet werden.

Was schlagen Sie vor? Fischler: In Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Währungsunion wäre ein gewisser Automatismus sinnvoll. Bisher kann die EU-Kommission nur im Wettbewerbsrecht selbstständig Strafen in Milliardenhöhe verhängen. Man könnte die Kommission jedoch darüber hinaus ermächtigen auch in anderen Bereichen Strafen zu verhängen, wenn Kriterien nicht eingehalten werden. Schließlich ist sie ja der Hüter der Verträge. Natürlich muss man einen Instanzenzug vorsehen, damit Mitgliedsstaaten den EuGH anrufen können. Aber zunächst würde einmal die Strafe wirksam.

Umstrittene Hochschulgesetze in Ungarn, zweifelhafte Justizrefom in Polen, keine gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik: All das schwächt derzeit die EU. Fischler: Keine Frage. Aber dass es überhaupt notwendig wird, Strafen zu verhängen, liefert auch ein klares Bild darüber, welche Einstellung manche Mitgliedsländer zur Integration haben. Dahinter steckt die politische Frage, ob sie überhaupt noch im vollen Umfang EU-Mitglieder sein wollen. Die EU-Mitgliedschaft besteht ja nicht nur aus einer „Bankomatkarte“, sondern beinhaltet auch Verpflichtungen. Sich nur die „Goodies“ von der EU zu holen und alles andere zu negieren, geht nicht. Auch die Flüchtlingsfrage ist leider ein klares Zeichen dafür, dass die Bereitschaft zurückgeht, im Sinne der Integration tätig zu werden.

So gesehen driftet die EU auseinander. Fischler: In der EU gibt es im Wesentlichen vier Entwicklungen. Die konsequenteste ist der Brexit. Daneben stellen wir seit Jahren Tendenzen zu einem „Europa à la carte“ fest. Gefordert werden dauernde Ausnahmenbestimmungen für das, was man nicht machen möchte. Die dritte Variante führt Ungarn und andere Mitgliedsstaaten regelmäßig vor, indem sie sich an der Grenze des Tolerablen bewegen; um auszuloten, wie die EU reagiert. Fällt die Reaktion negativ aus, geht man einen Schritt zurück. Wenn nicht, macht man weiter. Das ist eine Sünde gegen den europäischen Geist. Allerdings gibt es auch Bestrebungen für mehr Integration. Hier wartet ganz Europa derzeit darauf, dass eine neue deutsch-französische Initiative gesetzt wird.

Das wird wohl dauern, schließlich wählt Deutschland im September? Fischler: Ich gehe davon aus, dass die deutsche Regierung binnen weniger Wochen gebildet wird. Im Hintergrund arbeiten schon jetzt Expertengruppen an Konzepten für neue EU-Initiativen.

Was erwarten Sie? Fischler: Vor allem Antworten, wie es mit der Wirtschafts- und Währungsunion weitergehen soll. Dann geht es um Integration und Flüchtlinge, um Jobs für junge Leute oder um die künftige Energieversorgung bzw. um Nachhaltigkeit. Und natürlich der gesamte Themenkomplex Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit.

Das wird dann auch die österreichische EU-Präsidentschaft im 2. Halbjahr 2018 massiv betreffen. Fischler: Viele dieser Fragen werden auf dem Tisch liegen. Gleichzeitig gilt es die Finanzierung der EU neu festzulegen. Dabei spielt der Brexit natürlich eine Rolle, weil er den Finanzrahmen ändert. Zudem nimmt Brüssel die neue Finanzplanung stets zum Anlass, Reformen anzugehen. In jenen Bereichen, die viel Geld kosten wie Agrar-, Struktur-, Regional- oder Forschungspolitik. Außerdem wird sich die EU überlegen müssen, wie die Entwicklungszusammenarbeit besser finanziert werden kann. Damit hat man die ganze Palette automatisch auf dem Tisch.

Ein nicht ganz einfacher Vorsitz für ein kleines Land wie Österreich. Fischler: Ja, aber auch ungeheuer wichtig. Denn die EU setzt oft große Erwartungen in die Vorsitzführung kleinerer Länder, weil Brüssel davon ausgeht, dass dabei nicht so viele Eigeninteressen im Spiel sind wie bei den großen.

Wir wählen im Oktober. Trauen Sie es der künftigen Regierung, wie immer sie aussieht, zu, den Vorsitz professionell zu führen? Fischler: Die bisherigen zwei Vorsitzführungen wurden danach europaweit sehr gelobt. Österreich hat einen guten Job gemacht. Hier geht es nicht nur um die Politik, man darf nicht unterschätzen, was sich auf Experten- und Diplomatenebene abspielt. Da hat Österreich sehr viele gute Persönlichkeiten.

Kanzler Christian Kern (SP) oder ÖVP-Chef Sebastian Kurz dürften dann den Vorsitz im Rat führen. Fischler: Beide sind versierte Persönlichkeiten und haben langjährige Erfahrungen, was Verhandlungen betrifft. Wer diese sicher nicht hat, ist FPÖ-Obmann HC Strache. Weil er es schließlich noch nie gemacht hat.

Das Interview führten Mario Zenhäusern und Peter Nindler