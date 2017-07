Das Bewerbungsverfahren für die Olympischen Winterspiele 2026, die auch für Tirol interessant sind, wurde im Internationalen Olympischen Komitee kürzlich besprochen.

Wie lassen sich die Änderungen auf den Punkt bringen? Thomas Bach: Ausgangspunkt ist die Agenda 2020 (Reformpapier zur Redimensionierung Olympias, Anm.). Wir hatten jetzt mit Sotschi, Pyeongchang und Peking dreimal in Folge Winterspiele in neuen Destinationen, das bedeutet Neuerschließungen für den Wintersport. Wir sind der festen Überzeugung, dass es an der Zeit ist, die Spiele 2026 wieder in traditionelle Destinationen zurückzuholen. Neue Märkte sind gut, aber man muss auch die Wurzeln gießen und düngen – also pflegen.

Welche Rolle nimmt das IOC dabei ein? Bach: Eine proaktive, indem man auf potenzielle Bewerber zugeht, ihnen Zugriff gewährt auf Knowhow und Expertise des IOC, um von vornherein gemeinsam eine Bewerbung zu entwickeln. Das ist mit Kosteneinsparungen verbunden. Das gilt etwa für die Zusammenarbeit mit Verbänden, schließlich lässt sich auf vorangegangene Homologisierungen (von Sportstätten, Anm.) zurückgreifen. Im September soll zudem ein „Olympic Games Management Plan“ präsentiert werden, um die Kostenreduzierung voranzutreiben.

Innsbruck-Tirol bekundete Interesse an den Olympischen Spielen 2026, ohne neue Sportstätten zu bauen. Wie denken Sie darüber? Bach: Eine Bewerbung ohne neue Sportstätten steht im vollen Einklang mit der Agenda 2020, die gerade das fördert. Eine Bewerbung sollte nach bestehenden Sportstätten Ausschau halten. Und wenn es zu einem Neubau kommt, dann sollte Nachhaltigkeit gewährleistet sein. Wenn nicht, muss man schauen, ob eine temporäre Lösung machbar ist oder ob es bestehende Sportstätten außerhalb der Region gibt. Es geht um die Vermeidung von Kostensteigerungen. Daran können Sie erkennen, in welche Richtung sich das IOC bewegt und dass die Agenda 2020 nicht nur ein schönes Papier ist, sondern greifbare Veränderung in vielen Bereichen bietet.

Die Tiroler Bewerbung wartet mit einem dezentralen Konzept auf, Athleten wären an vier Standorten untergebracht – entspricht das noch dem olympischen Gedanken? Bach: Ich kenne die Einzelheiten nicht, wo welche Betten aufgestellt sind. Tatsache ist, dass es schon immer mehrere Dörfer – Sub-Villages – gab. Das ist schon vom leistungssportlichen Gesichtspunkt notwendig: Manche müssen auf der Höhe leben, wo die Wettkämpfe stattfinden. Winterspiele waren immer dezentraler als Sommerspiele.

Innsbruck ist keine Weltstadt, die Kapazitäten der Sportstätten sind beschränkt. Würde es das IOC in Kauf nehmen, wenn etwa eine Eishalle nur 8000 statt der veranschlagten 10.000 Plätze vorweist? Bach: Die Antwort ist Ja – sehr deutlich Ja sogar –, weil das die olympische Agenda auch deutlich zum Ausdruck bringt. Die Planung Olympischer Spiele muss im Einklang stehen mit der Planung der Austragungsorte. Wenn keine nachhaltige Nutzung gegeben ist, wenn keine Nachnutzung in den Raum gestellt wird, die nicht eintritt, dann wird das akzeptiert und positiv gesehen. Die zweite Frage: Was kann temporär geleistet werden? Eine ehrliche Planung ist von Vorteil. Wir wollen deshalb anbieten, in die Planung eingebunden zu werden, um die Erfahrung vergangener Spiele weiterzugeben.

Die Agenda 2020 bemüht sich um eine Redimensionierung der Spiele – schließt das eine Gegenbewerbung gigantomanischer Mitwerber für 2026 aus? Bach: Man muss vorsichtig sein mit dem Begriff Gigantomanie. Man darf anderen Teilen der Welt nicht das Recht nehmen, Wintersportdestinationen zu entwickeln, was in Europa bereits vor 50 oder 100 Jahren geschehen ist. Da muss man offen sein. Für 2026 habe ich deutlich gemacht, dass wir das Bewerbungsverfahren geändert haben, um zu den Wurzeln zurückzukehren.

Innsbruck möchte sich mit Tirol als Region bewerben, nicht als Gastgeberstadt also – wie bisher üblich. Wie stehen Sie dem gegenüber? Bach: Die Agenda gibt eine klare Antwort: Das IOC akzeptiert als Teil der Reform auch Unterschriften anderer Gebietskörperschaften als nur jene der Gastgeberstadt, insofern herrscht hier Offenheit. Das ist keine Sache des IOC, das muss aufgrund regionaler Gegebenheiten entschieden werden.

T irol blickt am 15. Oktober einer Umfrage zu Olympia 2026 entgegen. Obwohl das Gesamttiroler Ergebnis zählt – wie würden Sie ein Nein Innsbrucks bewerten? Bach: Man kann Umfragen nicht immer in Teile zerlegen und sich das rauspicken, was gerade passt. Etwa: Hier Stadtteil X ist positiv, weil jugendlich. Dort wiederum ist die Ablehnung groß, weil es sich vielleicht um einen älteren Stadtteil handelt. Das erscheint mir doch alles sehr künstlich. Wenn schon ein Referendum, dann zählt das Gesamtergebnis – und dann muss eine Minderheit, wie immer das ausgeht, die demokratische Entscheidung der Mehrheit akzeptieren. Ich hab’ ja Erfahrung darin aufgrund der Volksabstimmung für München 2018. Da hieß es: Was passiert, wenn Garmisch dafür ist und Partenkirchen dagegen? Am Ende war es eine gute Mehrheit von 59 Prozent trotz einiger Bauernaufstände. Man muss das Gesamtergebnis sehen und bewerten.

Die Sicherheitskosten gelten auch für mögliche Winterspiele 2026 als Variable. Wie beurteilen Sie das? Können Sicherheitskosten irgendwann ein schlagendes Argument für oder gegen Olympia sein?

Bach: Wenn wir unseren Lebensstil, unsere Kultur, an Sicherheitskosten orientieren, dann haben die Terroristen gewonnen. Das darf nicht passieren! Sie haben das an der eindrucksvollen Art und Weise gesehen, wie Paris und Frankreich auf Terror reagiert haben: mit einer Betonung des westlichen Lebensstils, mit der erfolgreichen Ausrichtung von Großveranstaltungen wie der Fußball-EURO 2016. Das muss die Antwort sein: Wir müssen für unsere Werte, für unseren Lebensstil einstehen und dürfen das nicht den Terroristen überlassen.

Für die Sommerspiele 2024/2028 gibt es eine Doppelvergabe – ist das auch 2026/30 möglich?

Bach: Das muss im Einklang mit dem IOC erfolgen, das IOC sitzt da am „Driver Seat“. Dem gehen Verhandlungen zwischen allen drei Beteiligten voraus. Wir haben das Bewerbungsverfahren für 2026 reformiert, aber noch nicht eröffnet.

Das Gespräch zeichnete Florian Madl auf