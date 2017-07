Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die Bemühungen der Stadt Kufstein um die Nachbesetzung von zwei offenen Kassenstellen für Allgemeinmediziner zeigen Erfolg. Zumindest eine der Stellen kann nach dem Stand der Dinge mit 1. Dezember besetzt werden, wie die Ärztekammer und der Kufsteiner Bürgermeister Martin Krumschnabel bekannt geben. Für die zweite Stelle gab es bei einer Ausschreibung keinen Bewerber. Sie und viele andere in Tirol werden noch einmal ausgeschrieben.

Die Stadt Kufstein wird für den neuen Mediziner auch eine finanzielle Starthilfe gewähren. Zumindest will sie Bürgermeister Krumschnabel bei der nächsten Stadtratssitzung beantragen.

„Wir haben ja gesagt, wir können nicht die Welt retten, sondern müssen zuerst auf Kufstein schauen“, erklärt Bürgermeister Krumschnabel. Für ihn müsse „das System“ die Arztstellen attraktiver machen. „Wenn man schon sagt, dass Leistungen vom Krankenhaus nach außen verlegt werden, dann muss außen auch jemand sein“, meint BM Krumschnabel. Für ihn ist auch der ausgebrochene Konkurrenzkampf der Kommunen um die Ärzte nicht wünschenswert. Aber letztlich bliebe den Gemeinden nichts übrig, als Anreize zu schaffen.

Laut Günter Atzl, Direktor der Ärztekammer Tirol, seien tirolweit neun Stellen für Allgemeinmediziner ausgeschrieben worden, aber lediglich drei Bewerbungen seien eingegangen. Noch gravierender ist die Situation bei den Fachärzten. Hier sind zwölf Stellen ausgeschrieben, manche davon schon viele Jahre. Als Antwort kam jedoch nur eine Bewerbung bei der Ärztekammer retour. Der Trend zum Wahlarzt, bei dem der Patient einen Teil der Kosten selbst tragen muss, halte weiter an, sagt Kammerdirektor Atzl. Besonders gravierend sei die Situation bei den Stellen in der psychiatrischen Versorgung. Hier sei auch oft eine Wartezeit nicht zumutbar. Wie sehr sich die Versorgung in Richtung Wahlärzte verschiebt, zeigt eine Statistik der Ärztekammer: So gab es 1990 noch 481 Vertragsärzte der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) und 300 Wahlärzte in Tirol. 2005 wendete sich erstmals das Blatt: 545 Kassenärzten standen 632 Wahlärzte gegenüber, 2016 waren es 561 Kassenärzte und bereits 825 Wahlärzte.