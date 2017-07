Von Helmut Mittermayr

Biberwier – In der Gemeinderatssitzung vor vier Wochen berichtete der Biberwierer Bürgermeister Paul Mascher erfreut über die Fortschritte bezüglich der Verbreiterung des Weges zur Rochuskapelle. Ein Nachbar habe dafür Grund an die Gemeinde verkauft, ein zweiter sogar einen halbmeterbreiten Streifen kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Zuge der Arbeiten habe die Gemeinde zur Absicherung gegen das Gefälle auch eine mehr als 40 Meter lange und 60 Zentimeter hohe Mauer errichtet. Oppositionsführer Harald Schönherr fragte daraufhin den Dorfchef, ob das Bauwerk überhaupt verhandelt worden sei. Denn wenn nicht, gehe er davon aus, dass es sich um einen Schwarzbau handle. Mascher antwortete ihm, dass er der Meinung gewesen sei, dass eine Bauanzeige oder Bauverhandlung im gegenständlichen Fall nicht notwendig gewesen sei. So glaube er zumindest, jedenfalls liege das Einverständnis der betroffenen Grundeigentümer vor. GR Harald Schönherr kritisiert in diesem Zusammenhang, dass der Dorfchef einerseits bei der Gemeinde wegschaue, andererseits aber schon mehrere private Baustellen im Dorf habe einstellen lassen, und das quasi prophylaktisch: „Denn er kennt sich nicht aus, wie er selber zugibt, und will lieber einmal zu viel tätig werden, bevor ein Schwarzbau droht. Aber alle Betroffenen durften dann doch weiterbauen.“

Bürgermeister Paul Mascher, kraft seines Amtes erste Bauinstanz in der Gemeinde, erklärte gegenüber der TT, dass er in Sachen Mauer ja wohl schlecht mit sich selber hätte verhandeln können und deshalb gleich darauf verzichtet habe. „Ob eine Bauverhandlung notwendig gewesen wäre, kann ich nicht wirklich sagen. Aber ich werde mir von Fachleuten erklären lassen, wie die Sache reparierbar ist.“ Und der Theologe, seit März 2016 Gemeindechef, weiter: „Ich bitte auch um Verständnis, dass ich hier nicht so sattelfest bin. Das ist nicht meine Branche.“ Sattelfester scheint sein Gegenüber Schönherr zu sein, der in der Sitzung aus der Tiroler Bauordnung zitierte. Nämlich, dass Einfriedungen entlang von Verkehrsflächen bewilligungs- und anzeigepflichtige Bauvorhaben sind. Heute treten die Mandatare wieder zusammen. Ein Thema scheint auf der Hand zu liegen.