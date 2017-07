Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Parkplatz ist Mangelware. Das wissen in Schwaz die Pendler genauso gut wie die Anrainer. Die Kurzparkzone beschränkt sich bis dato aufs Zentrum. Das könnte sich in Zukunft aber ändern. Im Verkehrsausschuss ist eine Ausweitung der Kurzparkzone gerade wieder ein Thema.

Zuletzt wurde diskutiert, die Kurzparkzone in Richtung Schwazer Osten, sprich über den Lahnbach hinaus, zu erweitern. Das würde u. a. die Marktstraße und den Schulbereich einschließen. Vor allem in der Marktstraße herrscht täglich reges Treiben, wenn es darum geht, einen der begehrten Gratis-Parkplätze zu ergattern. Ein Glücksspiel. Die Anrainer haben schon längst genug. Sie bemängeln bei Stadtforen immer wieder die unterschiedliche Handhabung. Von einer Zweiklassengesellschaft wird gesprochen. Die einen, die in der Innenstadt zahlen müssen, und die anderen, die gratis parken können, dafür aber kaum Parkplätze finden.

„Die Ausweitung der Kurzparkzonen zugunsten der Anrainer scheint berechtigt. Aber ohne Alternativen zu schaffen, trifft es genau die Pendler, die sowieso schon mit hohen Kosten zu kämpfen haben“, sagt Michael Kirchmair, Regionalsprecher des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Tirol. In der Marktstraße habe es laut ihm bisher immer gut funktioniert. Dennoch brauche es zusätzliche, günstige Parkflächen in der Innenstadt. „Die Kurzparkzone jetzt einfach auszuweiten, würde das Problem nur verschieben, anstatt es zu lösen“, sagt er. Es sei ein unüberlegter Schnellschuss des Gemeinderates. Hinzu komme der Parkplatz-Such-Verkehr, wenn Autofahrer das Gebiet umkreisen, bis endlich ein freier Stellplatz zu finden ist.

Zu wenig Parkflächen für Pendler sieht BM Hans Lintner nicht. „Wir haben ein gutes Angebot für Einpendler, um gratis parken zu können“, sagt Lintner. Dabei zählt er beispielsweise die Hochgarage beim Schwimmbad, den Friedhofsparkplatz oder den Park­raum beim ehemaligen Kino auf. „Das sind sicher über 500 Stellplätze. Man muss halt weiter gehen, aber das sind nicht mehr als zehn Minuten“, erklärt Lintner.

Je weiter die Parkplätze außerhalb liegen, desto weniger würden sie angenommen – stellt Kirchmair klar. „Ich sehe so keine Verbesserung. Da braucht es schon ein Mobilitätskonzept für alle“, sagt er.

Derzeit wird laut Stadtbaumeister Gernot Kirchmair in den Klubs ein neuer Entwurf für die Erweiterung der Kurzparkzone diskutiert. Im September soll dann eine Entscheidung fallen. Laut Stadtchef müsse vor allem geklärt werden, wie weit die Zone ausgedehnt werden soll. Geplant sei jedenfalls eine gebührenfreie Parkzone. „Wo die Anrainer dann die Möglichkeit haben, eine Parkkarte günstig zu erhalten. Es soll ja keine Frage des Geldes sein“, sagt Lintner.