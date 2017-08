Haiming – Es werden immer mehr Personen, die Anspruch auf Rückkauf von Gründen und Teilwaldrechten hätten, die in den Vierzigerjahren unter dem Nazi-Regime Landwirten abgekauft wurden. Das erklärt Anton Raffl, Vertreter der Rechtsnachfolgefamilien aus Haiming. Die Vorgängerin der Tiwag – die Westtiroler Kraftwerks AG –, die damals Käuferin der betroffenen Flächen war, hatte in einigen der Kaufverträge für den Fall, dass der Kraftwerksbau nicht zustande käme, ein Recht auf Rückkauf schriftlich festgehalten.

Brisantes Detail am Rande ist, dass zu dieser Zeit einige der SS zugehörige Personen vom Aufsichtsrat und dem Vorstand der Westtiroler Kraftwerks AG auch in denselben Gremien der Tiwag zu finden waren, wie zum Beispiel Franz Hofer, seines Zeichens Gauleiter, Reichsstatthalter und außerdem Aufsichtsratsvorsitzender von beiden Aktiengesellschaften, oder Georg Bilgeri, der zudem Vorstand der Landeshypothekenanstalt und verantwortlich für die Umsiedlung der Tiroler Juden war.

Dass man heute argumentiert, die Tiwag hätte nichts vom Rückkaufsrecht gewusst, sieht Adi Meierkord vom Verein „Dokumentation Ambergstollen“ daher kritisch. Auf Anraten von Rechtsanwalt Bernd Oberhofer wird noch keine Klage eingebracht, sondern auf die ersten Ergebnisse der nun vom Land eingesetzten Historikerkommission gewartet. Damit wird der Bitte von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler entsprochen, der bereits mehrmals die Rechtsnachfolger um Geduld in der Angelegenheit gebeten hatte: „Wir werden diese Geduld aufbringen müssen, weil wir belastbare Ergebnisse brauchen“, schrieb Geisler im Juni und wird sich heute, Montag, wiederum mit Vertretern der Familien treffen.

Doch der Aufschub von Seiten der Rechtsnachfolger ist begrenzt und an Bedingungen geknüpft: So soll einerseits die Tiwag einen Verjährungsverzicht abgeben, damit den Grundbesitzern keine Nachteile durch das Zuwarten mit der Klage entstehen. Andererseits konnte sich die Versammlung der Erben darauf einigen, von Geisler die Zusage zu verlangen, dass die Expertenkommission demnächst die Frage klärt, ob den Grundbesitzern seinerzeit versprochen wurde, alle beim Kraftwerksbau nicht benötigten Grundstücke zum Rückkauf anzubieten, und ob diese Zusage bereits erfüllt wurde. „Wenn das in einem Gutachten stehen würde, dann würde mich das schon freuen“, hofft Oberhofer auf eine Bestätigung durch die Historiker. Sollten diese beiden Bedingungen nicht erfüllt werden, drohen die Rechtsnachfolger indes mit Klagen. Zwei der rechtlich besten Fälle werde man dann beim Bezirksgericht einklagen, stellt Oberhofer in Aussicht. „Ihr seid 45 Familien. Wir werden doch zwei läppische Prozesse finanzieren“, versprach er den bei der Versammlung Anwesenden. (ado)