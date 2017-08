Von Anita Heubacher

Innsbruck – Nach den Turbulenzen innerhalb der ÖVP hatten verärgerte Funktionäre erklärt, nicht als Wahlbeisitzer fungieren zu wollen. Der Arbeitnehmerflügel ist verschnupft, weil er sich auf der Landesliste zu den Nationalratswahlen schlecht vertreten sieht. Drei AABlerinnen zogen daraufhin ihre Kandidatur zurück. ÖVP-Spitzenkandidatin in Tirol ist Kira Grünberg. Am Freitag lief die Frist für die Nominierung der Wahlbeisitzer für die Nationalratswahl ab. Gestern wurde in der Landeswahlbehörde noch kontrolliert und gezählt.

Von einem Boykottauftruf des AAB an seine Funktionäre, sich nicht als Wahlbeisitzer zu melden, wollen Geschäftsführerin Tanja Rupprecht und AAB-Chefin Beate Palfrader nichts wissen. „Einen solchen hat es nicht gegeben und wird es auch nicht geben“, meinte Rupprecht gestern. Es sei jedoch klar, dass einige Funktionäre „enttäuscht“ sind. Ein Boykottaufruf der AAB-Spitze hätte auch nichts bewirkt, ätzt hingegen ein Bauernbündler. Die Bauern gelten immer noch als Mobilisierungskaiser von Funktionären und damit auch von Wählern.

Von etwaigen Lücken in den Reihen der ÖVP-Wahlbeisitzer wusste die Parteizentrale gestern nichts zu berichten. Die Rekrutierung sei sehr unterschiedlich gelaufen, sagt ÖVP-Hauptgeschäftsführer Martin Malaun. „In Innsbruck ist es immer schwieriger, weil es so viele Wahlbeisitzer braucht.“ Das liegt an der hohen Zahl an Wahlsprengeln. „Grundsätzlich rekrutiert nicht der AAB die Wahlbeisitzer, sondern die Partei.“

15.210 Wahlbeisitzer braucht es insgesamt für die Nationalratswahl und für die Volksbefragung zu Olympia. „Das macht die Sache schwieriger und komplizierter, weil Umbesetzungen notwendig waren“, sagt Malaun. Aufgrund der Vorzugsstimmen sei die Nationalratswahl komplizierter abzuwickeln als die Volksbefragung. Erfahrenere Wahlbeisitzer würden daher zur Nationalratswahl herangezogen.

SPÖ-Geschäftsführer Georg Dornauer ist zufrieden. „Ausgezeichnet“ sei die Rekrutierung der roten Wahlbeisitzer gelaufen. Von Politikverdrossenheit oder Anfechtungsängsten keine Spur. „Bis auf ein paar kleine Gemeinden, sonst sind wir auch dieses Mal überall vertreten.“ Die Namen der Wahlbeisitzer für die Nationalratswahl seien nominiert, jene für die Olympia-Befragung folgen. „Da wird es auch keine Kalamitäten geben“, sagt Dornauer. Bei der FPÖ schätzt Parteichef Markus Abwerzger, „dass wir in rund 50 Prozent der Gemeinden vertreten sein werden“. Es werde schwerer, Wahlbeisitzer zu rekrutieren. „Das liegt auch daran, dass in nächster Zeit so viele Wahlen anstehen.“

Während es sich am Land viele Funktionäre nicht nehmen lassen, bei der Wahl dabei zu sein, hat Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer nachgebessert. Die Stadt will Wahlbeisitzern statt 44 Euro jetzt 70 Euro fürs Stimmenzählen zahlen, Wahlleiter sollen statt 198 Euro künftig 210 Euro bekommen.