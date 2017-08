Von Marco Witting

Kiefersfelden – Im Schritttempo nähert sich der blaue Fiat 500 mit italienischen Kennzeichen der Grenzkontrolle bei Kiefersfelden. Fünf Männer sitzen im Wagen. Ein Leihauto, mutmaßt der Polizist, der seine Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille versteckt. Auf der Rückbank des Autos, das sieht man, als der Wagen näher kommt, quetschen sich drei stämmige, kahlgeschorene Männer eng aneinander. Der Beamte hebt seine Hand. Das Auto bleibt stehen. Ein paar Wortwechsel später deutet der Polizist nach rechts zu einem weißen Zelt. Dort sollen die Männer kontrolliert, der Wagen untersucht werden. Was jetzt noch niemand weiß: Sie werden dort über zwei Stunden stehen.

Stehen. Das ist das Schlagwort hier und jetzt. Die Autos, darunter viele Urlauber, stehen in einem kurzen, knapp 500 Meter langen Stau. Die Beamten stehen in der prallen Sonne. „Es braucht Erfahrung, um solche Kontrollen durchzuführen“, sagt Rainer Scharf, Pressesprecher der Bundespolizei Rosenheim. Ein Schema F, wer durchgewunken und wer kontrolliert wird, gebe es nicht. Aber klar ist, es sind die Indizien, die dazu führen, ob ein Auto einer näheren Kontrolle unterzogen wird. Beispielsweise, wie viele Personen sind im Auto? Welches Kennzeichen hat es? Sind die Scheiben verdunkelt? „All das beziehen die Beamten in ihre Erwägungen ein“, sagt Scharf. Länger als 45 Minuten steht keiner der Beamten hier in der prallen Sonne. Danach wird zu anderen Positionen in der Kontrollstelle gewechselt. Physisch und psychisch sind die Kontrollen enorm anstrengend.

Nicht nur am Grenzübergang wird kontrolliert, erklärt Scharf. Auch die Bundesstraßen werden überwacht. Fallweise. „Trotzdem werden hier noch immer die meisten illegal Einreisenden erwischt“, sagt Scharf. 1100 waren es im Juli hier und in Salzburg/Freilassing. Etwas mehr als die Monate zuvor. Allein diese Zahl rechtfertige die Grenzkontrollen, die bis zum November hier von der EU noch genehmigt sind. Vorerst.

Scharf: „Man möchte meinen, dass es sich herumgesprochen hat, dass hier kontrolliert wird. Aber die Schlepper nehmen keine anderen Routen. Sie wollen die Menschen nur so schnell wie möglich abliefern.“ 25 bis 30 Schlepper oder Schleuser, wie sie bei der deutschen Polizei genannt werden, schnappt die Bundespolizei jeden Monat. Noch immer. Wie viele Beamte der Bundespolizei – sie werden auch von der bayrischen Landespolizei unterstützt – hier ihren Dienst versehen, will man nicht sagen. Aus taktischen Gründen. Aber gut 25 bis 30 sind es wohl, die im Schichtdienst arbeiten. Manchmal sitzen die Polizisten dann in einem zivilen Auto, das für den Fall einer Flucht stets bereitsteht.

Dass hier kontrolliert wird, mögliche Kontrollen der österreichischen Kollegen am Brenner aber politisch – unter anderem aus Deutschland – heftig kritisiert werden, verstehen die Beamten nicht. Offiziell will man sich dazu aber nicht äußern.

Die Absprachen mit den Tiroler Kollegen seien jedoch sehr eng. Richtig große Staus kommen kaum vor, sagt Scharf. Man versuche, den Verkehr möglichst flüssig zu halten. An diesem Tag ist er allerdings ziemlich zähflüssig.

Früher hätten Schlepper vor allem in den Nachtstunden versucht, Menschen über die Grenzen zu schleusen. Mittlerweile „geht das über den ganzen Tag verteilt“, sagt Scharf. Neben den Güterzügen, die ebenfalls laufend untersucht werden, gab es zuletzt etliche Aufgriffe in Reisebussen. Schlepper würden den Flüchtlingen Tickets im Internet kaufen und sie dann in diese setzen. An diesem Dienstag gab es schon in der Früh einen solchen Aufgriff. Eine Frau aus Afghanistan versuchte illegal einzureisen. Nach der Erfassung der Daten ging es für die Frau nach Rosenheim. Eventuell wird sie dann nach Österreich zurückgeschickt. Knapp 40 Prozent Rücküberführungen, wie es im Amtsdeutsch heißt, gibt es so von Bayern nach Tirol bzw. Salzburg. Einen Aspekt der Grenzkontrollen, der kaum erwähnt wird, nennt Scharf, als die Sprache auf die Schicksale der Menschen kommt: „Wir befreien die Menschen hier auch aus den Händen der Schleuser. Eine Flucht nach Europa kostet zwischen 10.000 und 20.000 Dollar. Obwohl die Familien zusammenlegen, hat eine junge Frau aus Afrika dieses Geld nicht. Sie befindet sich oft in der Abhängigkeit der Schlepper, ohne Pass – und was das heißt, wenn die Frau diese Schulden zurückzahlen muss, kann man sich vorstellen.“

Der blaue Fiat wurde inzwischen von den Polizisten mehrfach untersucht. Motorraum. Kofferraum. Innenraum. Die Personalien des Quintetts eingehend überprüft. Es stellt sich heraus, dass die Männer, Italiener, Fußballfans auf der Reise zu einem Testspiel in München sind. Mit im Gepäck haben sie eine Sturmhaube und Pyrotechnik. Keine adäquate Ausrüstung, wie die Polizei befindet. Anzeigen werden verteilt. Scharf abschließend: „Ein Nebenprodukt der Kontrollen. Wenn wir kontrollieren, dann natürlich alles.“