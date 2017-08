Von Peter Nindler

Innsbruck – Nachdem sie vor zwei Wochen vom Obersten Gerichtshof zur Zahlung von 650.000 Euro an ihre ehemalige Partei Vorwärts Tirol verdonnert wurden, haben die drei Impuls-Mandatare Maria Zwölfer, Hans Lindenberger und Josef Schett die Parteiförderung samt Anwaltskosten jetzt überwiesen. „Weil sonst die Exekution ins Haus gestanden wäre“, wie Parteiobfrau LA Maria Zwölfer im Gespräch mit der TT erklärt. Sie spricht von einer „sehr belastenden“ Situation. „Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Familien. Das ist existenzbedrohend, es geht ans Eingemachte.“

Bekanntlich hat Impuls 2016 und 2017 nicht mehr um Parteiförderung für Vorwärts angesucht, weil die drei Mandatare die Partei verlassen haben. Vertraglich verpflichteten sie sich jedoch dazu, deshalb müssen sie laut Gerichtsurteil die Förderung aus der eigenen Tasche bezahlen. Zwölfer hofft trotzdem noch auf eine Lösung. „Schließlich haben wir ja nicht vorsätzlich gehandelt. Es gab eine große Mehrheit im Landtag dafür, die Förderung nicht mehr abzurufen. Auch externe Gutachten wurden eingeholt.“ Zweifelt sie jetzt an der Solidarität der anderen Parteien, vor allem von ÖVP und Grünen, die ja massiv gegen die Auszahlung von Förderungen für eine Partei ohne Abgeordnete gewesen sind? „Ich zweifle eigentlich am Rechtsstaat“, sagt sie. Andererseits dürfe die Last jetzt nicht nur auf den Schultern von drei Abgeordneten verteilt werden. „Schließlich gab es eine klare politische Willensbildung.“

Eine Situation, wie sie sie seit zehn Tagen erlebe, wünscht Maria Zwölfer keinem politischen Mitbewerber. „Es wurde kein einziger Cent Steuergeld verbraucht. Man hat uns gesagt, wir dürfen gar nicht mehr um die Förderung für Vorwärts ansuchen. Gleichzeitig haben wir uns politisch engagiert und sind jetzt trotzdem existenzgefährdet.“ Deshalb hofft Zwölfer noch auf gütliche Klärung, wie die aussehen könnte, weiß sie aber nicht. An ein persönliches Gespräch mit Vorwärts-Parteiobmann Hansjörg Peer hat sie noch nicht gedacht.

ÖVP-Klubchef Jakob Wolf sieht die Landespolitik indessen nicht als „Polit-Rotkreuz“. Man werde einmal abwarten, welche Vorschläge Impuls für eine Lösung auf den Tisch lege. „Eine Portion Selbstverschulden ist aber schon da, schließlich haben sie sich ja auch aufgeführt wie im Porzellanladen.“ Allerdings: Die Landespolitik könne kein Interesse daran haben, dass Mandatare möglicherweise in den persönlichen Ruin getrieben werden. „Darüber wird man sich schon ernsthaft unterhalten müssen. Doch vorerst ist Impuls am Zug“, so Wolf.

Bei den 650.000 Euro wird es jedenfalls nicht bleiben, denn für das Jahr 2016 sind noch 210.000 Euro Parteiförderung für die Monate Oktober, November und Dezember ausständig. Gegenüber Impuls-Anwalt Hermann Holzmann hat der Rechtsvertreter von Vorwärts, Klaus Perktold, am Mittwoch angekündigt, dass er beauftragt wurde, die restlichen Raten „mittels Leistungsklage“ geltend zu machen. Holzmann verfolgt seinerseits das Ziel, dass vielleicht noch eine „vernünftige und für alle Beteiligten akzeptable“ Lösung gefunden werden kann. Darüber hinaus ist noch ein Verfahren über die Parteiförderung für 2017 in Höhe von 740.000 Euro anhängig.