Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Beamten der Justizanstalt Innsbruck sind um ihr Image besorgt. Schließlich kritisieren sie einen immer liberaleren Strafvollzug und fordern deshalb in einer parlamentarischen Bürgerinitiative eine Strafvollzugsnovelle. Am Montag wurde sie präsentiert. Was sich derzeit im Ziegelstadel abspielt, können sie dafür aber nicht gebrauchen. Gerüchte machen die Runde, die Stimmung ist schlecht. Offenbar, so lautet der Vorwurf, habe ein Bediensteter den Betreuungsvollzug zu wörtlich genommen und eine Affäre mit einer Insassin angefangen. Laut Recherchen der TT ist das derzeit das Gesprächsthema Nummer eins im Ziegelstadel. Schließlich wird dem Mitarbeiter auch unterstellt, die Inhaftierte zu begünstigen. Hinter vorgehaltener Hand spricht man von einem „Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses“ und „Kuscheln auf Staatskosten“.

Gleichzeitig wird befürchtet, dass die Affäre von höchster Stelle unter den Teppich gekehrt und es keine Konsequenzen geben werde. Es sei allerdings unerklärlich, dass ob der unbeschreiblichen Vorwürfe keine Maßnahmen ergriffen werden, verlautete aus der Justizwache. Eines steht jedoch mittlerweile fest. Die Angelegenheit wurde jedenfalls zu einem Fall für die Justizbehörden und untersucht. Auf Anfrage erklärte dazu der Leiter der Justizanstalt Innsbruck, Reinhard Potocnik, dass er vom Justizministerium die Mitteilung über Erhebungen erhalten habe. Mehr wollte er dazu nicht sagen und verwies auf das Justizministerium.

In einer schriftlichen Stellungnahme wies die Medienstelle des Justizministeriums darauf hin, dass die Generaldirektion für den Strafvollzug im Bundesministerium für Justiz die Vorwürfe umfänglich geprüft habe. „Die Vorwürfe haben sich als haltlos erwiesen. Daher werden auch keine weiteren Schritte in dieser Angelegenheit gesetzt“, heißt es weiters.

Wie weiter mitgeteilt wird, wurde die Staatsanwaltschaft Feldkirch ebenfalls mit der Causa befasst. Sie habe die Vorwürfe geprüft und mangels Anfangsverdachts von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen.

Damit ist für die zuständigen Dienststellen in der Justiz die Angelegenheit in Innsbruck abgehakt.