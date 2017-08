Innsbruck – Welche Wirkung erzielen die mehr als 100 Millionen Euro für den öffentlichen Nahverkehr in Tirol? In seinem jüngsten Bericht kritisierte der Landesrechnungshof fehlende Wirkungsziele und keine messbaren Indikatoren, ob die Mindestauslastung der zusätzlichen Verkehrsverbindungen auch tatsächlich erreicht wird. Als Grund dafür verweist der Bericht darauf, dass bisher keine Fahrgastzählungen durchgeführt werden. Und das sorgt jetzt für gehörigen Stunk.

Schließlich forcierte der Verkehrsverbund Tirol (VVT) bereits seit 2012 ein elektronisches Ticketsystem (E-Ticketing), um damit den Bedarf an Öffi-Angeboten zeitnah und kundenorientiert anzupassen und damit das Kapazitätsrisiko zu reduzieren. Für Beraterleistungen wurden bis 2015 rund 162.100 Euro aufgewendet. 2016 beschloss die Generalversammlung jedoch, das Vorhaben nicht mehr weiterzuverfolgen.

Doch schon nach dem Regierungswechsel zu Schwarz-Grün im Mai 2013 wurde das E-Ticketing mehr oder weniger auf Eis gelegt. Technisch galt es als veraltet, zum anderen hatte die zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) massive datenschutzrechtliche Bedenken. Ganz anders sieht es der ehemalige VVT-Geschäftsführer Jörg Angerer, der im Vorjahr abgelöst wurde.

Nach dem Vorbild des Ticketsystems Südtirols hätte auch in Tirol ein elektronisches Ticket für mehr Komfort, neue attraktive Tarifangebote auch im Tourismusverkehr, und nicht zuletzt ein flächendeckendes Fahrgastzählsystem realisiert werden sollen, schreibt Angerer in einer Stellungnahme an die TT. „Damit hätte jede Linie, jeder einzelne Kurs, aber vor allem das Öffi-System ganzer Regionen laufend, tagesaktuell und sehr effizient auf Fahrgastentwicklung und wirtschaftliche Effizienz überwacht werden können.“ Vielmehr habe Felipe die Signale auf Rot gestellt und das umsetzungsreife Projekt Ende 2013 per Gesellschafterweisung gestoppt, fügt Angerer hinzu. Er lasse sich nicht wirtschaftliche Ineffizienz unterstellen. „Ich habe Kopf und Kragen riskiert, das elektronische Ticketing für den öffentlichen Verkehr in Tirol umzusetzen – und meine Funktion als Geschäftsführer des VVT bekanntlich verloren.“

Der Rechnungshof merkt allerdings an, dass mit der Tarifreform die mit dem E-Ticketing verbundene „Check-in/out-Funktion“ nicht mehr notwendig ist, die Fahrgast­erfassung jedoch weiterhin. „Das E-Ticketing wurde aus gutem Grund nicht weiterverfolgt. Denn mit dem Tirolticket haben wir ein besseres und einfaches Modell entwickelt, das viele Vorteile mit sich bringt“, betont auch Felipe. Dass Angerer keine Alternativen zum E-Ticketing und für die Datenerhebung angeboten habe, soll zu heftigen Konflikten geführt haben.

Und was sagt Felipe zur Kritik des Rechnungshofs? „Die zahlreichen Anregungen wurden vom neuen Geschäftsführer und dem neuen Aufsichtsratvorsitzenden gemeinsam mit den MitarbeiterInnen und PartnerInnen zum größten Teil bereits in den vergangenen Monaten bearbeitet und sind in Umsetzung begriffen." Sie kündigt auch Fahrgasterhebungen an, die nach Veröffentlichung des fertigen Rechnungshofberichtes im Herbst der Öffentlichkeit präsentiert würden. Offenbar sollen Zählungen durchgeführt und Stichproben erhoben werden.