Bei der Erstellung der Listen zur Nationalratswahl hat es Brösel mit den Bünden gegeben. Inwieweit haben die Bünde aus Ihrer Sicht Berechtigung? Ist diese Struktur noch zeitgemäß? Günther Platter: Es war meistens so, dass es bei Listenerstellungen Diskussionen gegeben hat. Fakt ist, nun herrscht Einigkeit, es liegt ein einstimmiger Beschluss des Landesparteivorstandes vor. Die bündische Struktur hat ihre Vorteile, weil dadurch die verschiedenen Interessen im Land gut abgedeckt sind. Natürlich dürfen die bündischen Strukturen nicht im Vordergrund stehen, aber daran rütteln möchte ich nicht.

Die ÖVP-Spitze hat immer betont, dass ein Tiroler Minister auch Spitzenkandidat sein muss, sonst würde er beschädigt. Gilt diese Regel nun nicht mehr? Platter: So eine Äußerung gibt es von mir nicht. Wir haben das gut vorbereitet, Bundesminister Andrä Rupprechter ist Spitzenkandidat im Wahlkreis und er ist das Sprachrohr und das Zugpferd im Wahlkampf, gemeinsam mit Kira Grünberg. Dadurch ergibt sich eine Breitenwirkung.

Spitzenkandidat ist Spitzenkandidat und Kira Grünberg politisch völlig unbeleckt. Platter: Dass man einmal etwas Überraschendes macht, gehört auch dazu. Bundesminister Rupprechter hat die volle Unterstützung von Sebastian Kurz und mir. Kira Grünberg wird Sport- und Behindertensprecherin, Andrä Rupprechter wird die breite Palette der Politik abdecken.

Ist der Deal, dass Minister Rupprechter im Fall Minister bleibt? Platter: Das Wort „Deal“ möchte ich nicht in Verbindung mit politischen Entscheidungen bringen. Jetzt müssen wir zunächst eine gute Wahl schlagen. Ministerposten zu fixieren, wenn man nicht einmal weiß, ob man den Auftrag der Wähler dazu bekommt, wäre aus heutiger Sicht zu früh.

Weil Schwarz-Blau ein negatives Image hat, wird im Bund oft Schwarz-Rot als Alternative genannt. Wäre das auch eine von Ihnen favorisierte Variante? Platter: Ich warne davor, zu meinen, dass die Liste Kurz – die neue Volkspartei sicher als Erster durchs Ziel gehen wird. Es hat schon Wahlgänge gegeben, wo wir 14 Tage vor der Wahl vorne lagen und das Ergebnis ein anderes war. Das Was-wäre-wenn-Spiel spiele ich nicht mit. Wir schließen niemanden als potenziellen Koalitionspartner aus. Es kommt auf die Inhalte an und mit wem man verlässlich regieren kann.

Wie gut regiert es sich in Tirol mit der neuen Bundesparteichefin der Grünen, Ingrid Felipe? Platter: Es war ihre Entscheidung, diese Funktion anzunehmen. Das ist zu respektieren. Beim Regieren merke ich keinen Unterschied zu vorher.

Wie ist die Atmosphäre, wenn sie als Grünen-Chefin die Bundes-ÖVP kritisiert und in Tirol mit der ÖVP regiert? Platter: Eine Koalition heißt ja nicht, dass daraus eine Einheitspartei entsteht. Es bleiben unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Ideologien. Die eine oder andere Wortmeldung möchte ich nicht überbewerten.

Die Grünen haben nach der letzten Landtagswahl dafür gesorgt, dass neue Gesichter auf der Regierungsbank erschienen sind. Wird es dieses Mal auch auf der ÖVP-Seite neue Gesichter geben?

Platter: Wahljahr für den Landtag ist 2018, Arbeitsjahr 2017. Deshalb werden wir in diesem Jahr noch einige Schwerpunkte wie Digitalisierung, Wohnen und Fachkräftemangel behandeln.

Ohne Regierungsumbildung wird es wohl kaum gehen. Die Frage ist wohl vor oder nach der Wahl. Platter: Meine diesbezüglichen Überlegungen werde ich medial nicht kundtun. Es wird rechtzeitig die nötigen Entscheidungen geben, inhaltlich und personell. Bis zur Wahl wird es keine Regierungsumbildung geben.

Sie sind unumstrittener Spitzenkandidat Ihrer Partei. Dennoch wird kritisiert, dass Sie es verabsäumt haben, einen Kronprinzen aufzubauen. Beschäftigt Sie das? Platter: Ich werde am 25. Februar wieder kandidieren und sollte ich den Auftrag von der Bevölkerung zur Regierungsbildung bekommen, so gilt dieser Auftrag fünf Jahre. Selbstverständlich beschäftige ich mich immer mit der Zukunft und wie wir es schaffen können, dass es den nachfolgenden Generationen zumindest so gut geht wie uns jetzt. Das beschäftigt mich mehr als personelle Themen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat im TT-Interview gemeint, er wolle sich mit Ihnen abstimmen, was die Ausweisung von Natura-2000-Gebieten betrifft. Wie sieht es aus, müssen Gebiete nachnominiert werden? Platter: Ich bleibe dabei, wir haben keinen Bedarf an einer Nachnominierung. Jean-Claude Juncker hat das zur Kenntnis genommen. Europa hat nur dann Zukunft, wenn es sich um die großen Themen kümmert, solche Entscheidungen müssen in der Region bleiben.

Was heißt das? Können die Ischgler Touristiker aufatmen, weil der Piz Val Gronda nicht nachnominiert wird? Platter: Da geht es nicht um Ischgl oder sonst ein Gebiet. Wir haben genug ausgewiesen. Das sind überbordende Vorstellungen der EU, die man nicht erfüllen kann.

Was sagt denn der Kommissionspräsident zur angedachten Lkw-Obergrenze, die, falls erreicht, zu Block­abfertigungen führen könnte? Platter: Es macht Sinn, die Belastungsgrenze auszuloten. Der Auftrag dazu ist erteilt. Aus meiner Sicht ist die Belastungsgrenze erreicht. Durch Staus wird die Versorgung und die Verkehrssicherheit gefährdet. Mit Jean-Claude Juncker habe ich vereinbart, ihm das Zahlenmaterial zur Verfügung zu stellen. Er will sich dieses Themas selbst annehmen.

Das klingt nach Wahlkampf. Wieso sollte es dieses Mal funktionieren? Platter: Die Verkehrsbelastung ist präsent, das hat mit Wahlkampf nichts zu tun. Aber sogar die von der EU geplante neue Wegekostenrichtlinie sagt, dass solche Modelle möglich sein sollen.

Auch eine Wahl, die ansteht, ist die Innsbrucker Gemeinderatswahl. Die ÖVP stellt in der Stadt offenbar einen Spitzenkandidaten, will aber nicht um den Sessel der Bürgermeisterin mitrittern. Ist das der ÖVP würdig? Platter: Ich kenne dazu noch keine Entscheidung. Wir sind eine föderale Partei, die Stadt-ÖVP muss die nötigen Entscheidungen treffen. Aber nicht jetzt. Es ist ja noch Zeit.

Innsbrucks Bürgermeisterin und Sie sagen Ja zu Olympia. Was ist, wenn das Volk Nein sagt? Platter: Es bildet sich derzeit ein breites Botschafter-Komitee, das weit über den Sport hinausgeht. Jetzt geht es da­rum, die Bevölkerung zu informieren. Die Chance besteht, dass die Bevölkerung es auch so sieht wie ich, dass das für die Zukunft Tirols eine große Chance bedeutet. Aber die Bevölkerung entscheidet. Das ist zu akzeptieren.

Was ist, wenn Innsbruck Nein und Resttirol Ja sagt? Platter: Es gibt keine Sonderstellung für Innsbruck. Das wurde auch im Innsbrucker Gemeinderat so beschlossen. Es gilt das Landesergebnis. Es sind viele Regionen in die Bewerbung eingebunden, in Innsbruck finden rund 30 Prozent der Spiele statt.

Das Interview führten Anita Heubacher und Peter Nindler