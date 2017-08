Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Sie sehen die Bemühungen zur Rückführung von Olympischen Winterspielen auf ein verträgliches (finanzielles) Maß und loben auch die Seriosität der Machbarkeitsstudie zur Bewerbung Tirols und Innsbrucks für ein derartiges Sportevent im Jahre 2026. Und doch sprechen sich die Innsbrucker Grünen im Vorfeld der für 15. Oktober angesetzten Volksbefragung jetzt klar gegen eine Bewerbung aus. Mehr noch: „Wir empfehlen der Bevölkerung, mit Nein zu stimmen“, sagen Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister-Spitzenkandidat für die Innsbrucker Gemeinderatswahl im April 2018, Georg Willi sowie die amtierende Klubobfrau Uschi Schwarzl.

Dieses grüne Nein aus der Landeshauptstadt fußt auf einem mehrheitlich gefassten Beschluss der Stadtpartei in einer Sitzung am Montagabend. Gebi Mair, Klubchef der Grünen im Landtag und Spitzenkandidat der Innsbrucker Grünen für die Landtagswahl im Februar 2018, war dem Vernehmen nach nicht bei dieser Sitzung zugegen. Das Nein der Stadtgrünen konterkariere aber nicht die von der Landespartei beschlossene „konstruktive Skepsis“ zu der möglichen Olympiabewerbung, betonen Willi und Schwarzl unisono. Vielmehr hätten beide Haltungen in der Partei Platz. Das Nein aus Innsbruck habe man der Landespartei mitgeteilt.

Die Gründe für das Nein sind vielfältig. Olympia sei in Tirol ein Signal für den Winter – angesichts des Klimawandels müsse aber der Sommertourismus intensiviert werden, sagt Willi. Zudem sei der Werbewert überschätzt – Innsbruck habe in den relevanten Märkten bereits einen hohen Bekanntheitsgrad. Das Budget sei zwar ausgeglichen – aber nur, so die Grünen, weil der Bau des Olympischen Dorfs und die Sicherheitskosten des Bundes ausgeklammert worden seien. Den Grundsatzbeschluss zur Sicherstellung der Ausfallshaftung durch den Bund bezeichnet Willi als „völlige Nullnummer“, da die Regierung darin nur eine „Prüfung“ in Aussicht gestellt habe.

Das Thema Nachhaltigkeit werde durch das Faktum konterkariert, sagt Willi, dass auch Innsbruck und Tirol die Großsponsoren des IOC übernehmen müssten: „Und das IOC will mit den Großkonzernen ja auch Geld machen.“

Schwarzl warnt davor, dass die Verbauung des Frachtenbahnhofs mit einem O-Dorf nach IOC-Vorgaben die tatsächlichen Notwendigkeiten in Sachen Wohnbau und Stadtplanung (auch auf diesem Areal) behindern würde. In Summe eint beide Politiker die Sorge, dass im Falle einer positiven Volksbefragung samt Bewerbung und Zuschlag „in den kommenden Jahren alles in Innsbruck auf Olympia ausgerichtet sein wird“. Olympia löse aber die brennenden Zukunftsfragen nicht, sind sich Willi und Schwarzl sicher.

Dass die Befragung in der Stadt knapp ausgehen könnte, wollen die Stadtgrünen mit einer eigens in Auftrag gegebenen Umfrage (800 Telefoninterviews im Juni mit Innsbruckern zwischen 16 und 70 Jahre; Schwankungsbreite 3,5 %) eruiert haben. Darin sprechen sich 52 Prozent gegen und 40 Prozent für eine Olympiabewerbung aus. Acht Prozent sind unentschlossen. 66 Prozent der unter 20-Jährigen wären dafür, 70 Prozent der über 50-Jährigen dagegen. Ein Vetorecht für Innsbruck bei der Volksbefragung hatte der Gemeinderat abgelehnt. 64 % der Befragten würden ein selbiges aber befürworten.

LH Günther Platter (VP) und BM Christine Oppitz-Plörer (FI) werben für ein Ja.