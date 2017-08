Von Peter Nindler

Innsbruck – Mit der tirolweiten Leitstelle zur Alarmierung aller Einsatzkräfte am Boden und in der Luft konnten sich die Osttiroler seinerzeit nicht anfreunden. Parteiübergreifend probten die Osttiroler Landtagsabgeordneten Elisabeth Blanik (SP), Gerald Hauser (FP) und Andreas Köll (VP) vor der Landtagswahl 2013 lautstark den Aufstand. So wurde in Lienz eine teure dezentrale Lösung aufrechterhalten, obwohl im Zeitalter der Digitalisierung die Landesleitstelle alles gleich gut abwickeln kann. Das alles erfolgte gegen den Widerstand des damals zuständigen Landeshauptmannstellvertreters Anton Steixner (VP).

Daraus wurde, wie man jetzt weiß, ein teures Abenteuer. Bisher mussten nämlich für die Leitstellen-Dependance in Osttirol 1,7 Mio. Euro aufgewendet werden. Die jährlichen Kosten betragen rund 260.000 Euro. Von Anfang an gab es in Lienz Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Gleichzeitig ließ die Qualität zu wünschen übrig. Wie der jetzt in Osttirol bekannt gewordene Bericht einer Expertenkommission aufzeigt, wurden im Rahmen einer internen Qualitätssicherung zwischen August 2014 und November 2015 mindestens 50 dokumentierte Mängel festgestellt. Die Fehlerquote in Osttirol lag damit drei- bis viermal höher als die Fehlerquote in der Zentrale in Innsbruck. Heute werden ohnehin nur noch Krankentransporte disponiert.

Die Kommission hat deshalb die (wirtschaftliche) Sinnhaftigkeit der Leitstelle Osttirol analysiert. Ihre Empfehlung ist klar und eindeutig: „Aufgrund der Bewertungen kommt die Kommission zu dem Schluss, dass der Betrieb der Außenstelle Osttirol in der vertraglich vereinbarten Form wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen ist und auch das Sicherheitsrisiko der gesamten Leitstelle erhöht“, heißt es. Darüber hinaus werden Schnittstellen- und Sicherheitsprobleme angeführt. So ist die Bezirkszentrale Lienz als Rückfallebene für die Landesleitstelle weder in der Lage, die einheitliche Alarmierung und Disposition zu gewährleisten, noch das erforderliche Umfeld für die notwendige Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Die 260.000 Euro könnten effizienter und nachhaltiger zur Betriebssicherstellung der Landesleitstelle verwendet werden, regen die Experten abschließend an.

Nach Auslaufen des Bestandsvertrags 2019 soll jedenfalls Schluss sein. Wie aus dem Roten Kreuz in Osttirol verlautet, gibt es derzeit Gespräche mit dem Land Tirol über eine mögliche Nachnutzung der Bezirksleitstelle. Die Räumlichkeiten sollen anderweitig verwendet und neue Arbeitsplätze, hauptsächlich für soziale Aufgaben, errichtet werden.

2018 wird im Land wieder gewählt. Doch diesmal dürften die Osttiroler Mandatare wahrscheinlich kleinlaut sein.