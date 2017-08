Frau Felipe, gibt es jetzt eine neue grüne Partei in Tirol, weil die Innsbrucker Grünen im Gegensatz zu den Landesgrünen ein Nein zu Olympia empfehlen?

Ingrid Felipe (schmunzelt): Nein, die Haltung der Innsbrucker Grünen findet sich innerhalb unserer Position. Uns geht es wie vielen TirolerInnen. Es gibt noch kein ganz eindeutiges Bild von der Olympia-Bewerbung. Ich bin sportbegeistert und mag Olympische Spiele, gleichzeitig lehne ich den Gigantomanismus ab. Die Menschen sehnen sich wieder nach sportlichen Spielen. Nur – ob das gelingt, da bin ich wie andere sehr skeptisch.

Sind Sie für die Bewerbung?

Felipe: Ich bin sehr skeptisch. Man muss mich noch von der Nachhaltigkeit überzeugen, dass wir mit unseren Sportstätten in Tirol auskommen.

Der grüne Bürgermeisterkandidat in Innsbruck Georg Willi bezweifelt aber gerade die Nachhaltigkeit.

Felipe: Die Grünen stehen oft für differenzierte Positionen – jetzt auch bei Olympia.

Und für Taktik wie in Innsbruck, weil es dort die meisten Olympiakritiker gibt?

Felipe: Mir geht es nicht um Wahltaktik, sondern um die inhaltliche Auseinandersetzung. Wir wissen aus den Umfragen, dass auch unsere Wähler unentschlossen sind.

Mit Olympia konzentriert sich vieles erneut auf den Wintertourismus. Ist das der richtige Weg für Tirol ?

Felipe: Die große Frage ist, wie wir den Naturraum weiterentwickeln. Mit dem „Naturraum 2050“ wollen wir noch vor der Landtagswahl eine Strategie für eine nächste Regierungsbeteiligung entwickeln. Wie geht es etwa mit dem Skigebiets- und Seilbahnprogramm weiter. Tirol wird als Pionierland im Naturschutz empfunden. Die Tourismusentwicklung zielt ebenfalls auf Nachhaltigkeit ab. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie können wir den Schutz und die Nutzung der Natur vereinen?

Bei der geplanten Verbindung Pitztal-Ötztal sind die Grünen gegen neue Pisten, im Einreichprojekt werden diese jedoch angeführt. Felipe: Das Verfahren wird von der Behörde ganz normal abgewickelt, aus der Perspektive der Grünen gilt das, was im Koalitionsabkommen steht.

Also keine neuen Pisten? Felipe: Dort steht nur Überspannung. Trotzdem werden die Behördenverfahren gesetzeskonform durchgeführt. In einem Rechtsstaat gelten Gesetze, obwohl ich wie beim Obernberger See von der Entscheidung nicht begeistert bin. Man kann das als Niederlage bezeichnen. Aber ich will den Rechtsstaat nicht biegen.

Ist der Gletscherschutz ohne neue Pisten eine künftige Koalitionsbedingung?

Felipe: Wir haben ausreichend Pisten und Lifte, der Gletscherschutz ist notwendig. Gegen eine Qualitätsverbesserung habe ich nichts. Je stärker die Grünen sind, desto stärker ist auch der Gletscherschutz.

Apropos grüne Handschrift: Sind Sie zufrieden mit der Frauenpolitik in Tirol?

Felipe: Manche Dinge sind gelungen, einige noch offen – wie das Frauenhaus oder Schutzräume für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. In viereinhalb Jahren so viel voranzubringen, was vorher nicht funktioniert hat, ist mühsam.

Wie bei der Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch an öffentlichen Krankenhäusern durchzuführen? Da ist die Tiroler ÖVP wohl nicht zu bewegen?

Felipe: Aus meiner Sicht sollte dies im Frauengesundheitszentrum an der Innsbrucker Klinik möglich sein.

Warum ist die Kritik der Grünen am Landesüblichen Empfang verstummt? Ist er noch zeitgemäß, repräsentiert er Ihr Bild von Tirol?

Felipe: Ich hatte ein falsches Bild davon, was damit ausgedrückt werden soll. Eigentlich ist es eine Geste des Willkommens der Bevölkerung. Mit diesem Wissen – auch was die Salutschüsse bedeuten – tue ich mich wesentlich leichter. Das ist eine gute Tiroler Tradition.

Könnte es manchmal nicht ein wenig moderner sein?

Felipe: Über die Quantität kann man diskutieren. Für meinen Teil trage ich sehr wohl ein modernes Bild nach außen. Trotzdem habe ich kein Problem, Dirndl oder Tracht anzuziehen.

Mit der grünen Regierungsbeteiligung war jedoch die Erwartungshaltung verbunden, dass Tirol urbaner und offener wird.

Felipe: Mit der grünen Regierungsbeteiligung ist das Land weniger konservativ und sicher weltoffener als zuvor. Tirol hat aufgemacht, ist liberaler und moderner geworden.

Im Februar wird der Landtag gewählt. Ihre Zielsetzungen dafür?

Felipe: Ich möchte gerne wieder grüne Spitzenkandidatin sein und danach Schwarz-Grün fortsetzen – weil ich von dem Projekt überzeugt bin.

Wird es dann Änderungen im Regierungsteam geben?

Felipe: Von LR Christine Baur weiß ich, dass sie gerne weitermachen würde. Wir sind ein gutes Team, deshalb spricht nichts dagegen.

Würden Sie die Grünen auch in die Opposition führen? Felipe: Ja, klar. In der Regierung kann man natürlich viel besser gestalten, als starke Opposition allerdings auch Akzente setzen.

LH Platter merkt keinen Unterschied in der Zusammenarbeit, seit Sie Bundesparteichefin der Grünen sind. Wie funktioniert das? Felipe: Ich war schon als Stellvertreterin von Eva Glawischnig einmal pro Woche in Wien. Das ist in etwa gleich geblieben. Es läuft wie im modernen Management sehr viel über digitale Kommunikation.

Man hat das Gefühl, Sie lächeln alles irgendwie weg. Sie sind Landeshauptmannstellvertreterin in Tirol und Grünen-Chefin. Geht sich das tatsächlich aus? Felipe: Wir haben eine geteilte Verantwortung mit Albert Steinhauser als Klubchef und Ulrike Lunacek als Spitzenkandidatin. Wenn man kooperativ führt, ist das etwas anderes als die One-Man-Show von Sebastian Kurz. Als Landeshauptmannstellvertreterin hat man viel zu tun, aber weniger als beispielsweise der Bundeskanzler, der nebenbei noch Parteichef und Spitzenkandidat der SPÖ ist.

Aber gibt es nicht ein inhaltliches Problem? Bundesweit kritisieren Sie Kurz, in Tirol sitzt Grün mit seiner ÖVP in der Regierung und lobt gemeinsame Initiativen? Felipe: Ich pflege immer einen konstruktiven Stil und kann deshalb unterschiedliche Rollen einnehmen.

Den Grünen drohen bei der Nationalratswahl Verluste. Könnte Sie das nicht in Tirol beschädigen? Felipe: Die WählerInnen können sehr gut zwischen den verschiedenen Ebenen und Verantwortungen unterscheiden; auch zwischen meiner Rolle im Bund und in Tirol. Mir ist nicht egal, wenn die Republik nach rechts driftet, wir die Schotten dichtmachen und Panzer zum Brenner schicken. Deshalb habe ich auch die Verantwortung nach dem Glawischnig-Rücktritt übernommen. Das sind für Tirol ebenfalls wichtige Fragen.

Empfinden Sie es nicht als schweres Foul, dass LH Platter ohne Sie als Verkehrsreferentin die Lkw-Obergrenze verkündet hat? Felipe: Wir haben das alles gemeinsam ausgearbeitet. Ich bin froh, dass die Landeshauptleute klar Position beziehen. Korridormaut und Euro­vignette sind vielversprechende Grundlagen, um Lärm, Stau- und Luftbelastungskosten in die Mauten einzuberechnen. Das ist ein gutes Signal in die richtige Richtung. Mit dem sektoralen Lkw-Fahrverbot haben wir außerdem einen maßgeblichen Paradigmenwechsel eingeläutet.

Manche bezeichnen es als Wahlkampfgeplänkel. Felipe: Man kann derzeit alles als Wahlkampfgeplänkel hinstellen. Aber die Abteilungen haben den Auftrag erhalten, Obergrenzen zu begründen, damit wir eine Argumentationshilfe gegenüber der EU haben. Das begrüße ich.

Das Interview führten Anita Heubacher und Peter Nindler