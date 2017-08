Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Derzeit leben laut Innenministerium 60 Menschen mit laufendem Asylverfahren im Bundes-Flüchtlingsheim Bürglkopf in Fieberbrunn. Mit 1. November wird das anders – die TT berichtete. Der Bürglkopf wird wie die Heime in Krumfelden bei Althofen (Kärnten) und Steinhaus am Semmering (Steiermark) zu einer Rückkehreinrichtung. Damit werden künftig auch im Bürglkopf nur noch Flüchtlinge mit einem negativen Asylbescheid untergebracht, die Österreich verlassen müssen. „Die Zielsetzung ist, sie dort durch Beratung zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen“, so Karl-Heinz Grundböck. Freiwillig ist der Einzug in den Bürglkopf aber nicht. „Sie sind verpflichtet, in die Rückkehreinrichtung zu gehen, sonst fliegen sie aus der Grundversorgung raus“, erklärt Grundböck. Alternativen zur Ausreise gibt es freilich nicht: Gehen die Menschen nicht aus eigenen Stücken, wird Beugehaft verhängt, als nächster Schritt droht Schubhaft bis zu 18 Monate und die zwangsweise Abschiebung.

Zwar dürfen die Menschen die Rückkehreinrichtung verlassen, den politischen Bezirk und damit im Fall Bürglkopf den Bezirk Kitzbühel aber nicht. „Bei Verstößen gegen die Gebietsbeschränkung droht eine Geldstraf­e von 100 bis 1000 Euro oder bis zwei Wochen Arrest“, sagt Grundböck.

Österreichweite Meldungen in den Medien, wonach Caritas und der Verein Menschenrechte ihre bisherigen Rückkehrberatungen nur noch in den Rückkehreinrichtungen machen dürfen, bezeichnet Grundböck als „falsch“. Vielmehr würden „die organisatorischen Abläufe aktuell erst vorbereitet“.

Weil es Polizeiangelegenheit ist zu überwachen, ob sich die Flüchtlinge nicht außerhalb des Bezirks bewegen, hat das Innenministerium dem Althofener BM Alexander Benedikt bereits zugesagt, dass die Zahl der Dienstposten auf der Polizei­inspektion Althofen aufgestockt wird.

„Auch ich gehe davon aus, dass Stellen in der Polizeiinspektion Fieberbrunn wieder nachbesetzt werden, die reduziert wurden“, sagt Fieberbrunns BM Walter Astner. Und das ist laut Tirols Polizeipressesprecher Manfred Dummer auch vorgesehen: „In Zusammenhang mit der Einrichtung als Rückkehrzentrums geht u. a. eine Aufstockung der Arbeitsplätze bei der PI Fieberbrunn einher. Die konkrete Zahl steht noch nicht fest. Eine aktive Überwachung der Personen betreffend Gebietsbeschränkung ist nicht vorgesehen. Vielmehr werden derartige Übertretungen im Rahmen von landes- und bundesweiten Kontrollen festgestellt.“