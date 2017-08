Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Mit Herbst dürften auf die Autofahrer in der Landeshauptstadt wieder einige Änderungen zukommen. Zumindest dann, wenn sie ihr Fahrzeug auf einem der oberirdischen Parkplätze abstellen wollen – oder müssen. Das lässt die für den Innsbrucker Verkehr zuständige Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider (Grüne) jetzt durchblicken.

Die gute Nachricht zuerst: Die Parkstraßenregelung (Gebührenpflicht von Montag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr) zwischen der Anzengruberstraß­e und der Wiesengasse, also jener Abschnitt, in welchem sich sowohl das Freischwimmba­d als auch das Veranstaltungszentrum Olympiaworld befinden, soll an den Wochenenden aufgehoben werden. Nicht generell, aber zumindest in der Herbst- und Winterzeit. Eine Gebührenpflicht an den Wochenenden hält Pitscheider dort für „nicht notwendig“. Auch, weil sich viele Ausflugsziele entlang dieses Straßenzuge­s befänden. Ginge es nach ihr, so würde der Wochenendtari­f in der Zone N sogar ganzjährig gestriche­n. Doch „die Koalitionspartne­r wollen die Sommerbewirtschaftung beibehalten“, sagt Pitscheider. Das beträfe dann den Zeitraum vom 1. Mai bis Ende September.

Doch das ist nur eine Änderung, die sich aufgrund der nun abgeschlossenen Evaluierung der Innsbrucker Kurzparkzonenreform ergeben soll. Ebenfalls mit Herbst soll am Viller Dorfplatz eine gebührenfreie Kurzparkzone eingeführt werden, sagt Pitscheider. Eigentlich wurde diese Zonenform mit der Reform abgeschafft. In Vill soll diese nun aber sozusagen als Übergangslösung herhalten, bis die gestalterische Zukunft dieses Platzes stadtteilintern auf Schiene ist.

Das Gratisparken soll indes entlang der Schlossstraße beim Schloss Ambras sowie unter Umständen auch im Sieglanger ein Ende haben. Ersteres sei bereits koalitionsintern akkordiert, sagt Pitscheider. Ein diesbezüglicher Beschluss soll in einer der Herbstsitzungen des Gemeinderates erfolgen. Folglich wird auch hier eine Parkstraßenregelung eingeführt. Wie berichtet, kämpft das beliebte Ausflugsziel stets mit überfüllten Parkplätzen sowie einem daraus folgenden Verkehrschaos. Die ÖVP hat bereits ein Nein angekündigt.

Ob auch im Sieglanger eine Parkplatzbewirtschaftung eingeführt werden kann, hängt noch an der Asfinag. Einige Anrainer hätten den Wunsch nach einer Zonenregelung an sie herangetragen, sagt Pitscheider. Da das Parken in der Weingartnerstraße aufgrund der geringen Straßenbreite nicht möglich ist, wird vielfach der Grünstreifen zur Autobahnlärmschutzwand entlang des Sieglan­gerufers hierfür benutzt. Dieser gehört jedoch der Asfinag. Von dort hieß es gestern, dass man mit der Stadt diesbezüglich in Verhandlung sei. Jedoch wolle man zunächst die anstehende Sanierung der Lärmschutzwand abwarten. Ein Zeitplan steht noch aus. Doch auch die Josef-Franz-Huter-Straße vom Zieglstadl Richtung Sieglanger ist regelmäßig verparkt. Eine Parkstraßenregelung könnte auch hier Abhilfe schaffen, will Pitscheider an ihren Sieglanger-Plänen festhalten.