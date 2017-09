Von Angela Dähling und Peter Nindler

Jenbach – In der Tiroler ÖVP herrscht Aufregung und Verwunderung zugleich. Und nicht nur dort. Denn der Wahlkampf scheint um eine verzichtbare Facette reicher geworden zu sein: Hauptakteur darin ist der Jenbacher Bürgermeister Dietmar Wallner. Der VP-Politiker ließ Sonntagmittag im sozialen Netzwerk Facebook mit einer Meldung aufhorchen, die seither für gehörigen Wirbel sorgt. Denn Wallner schreibt, dass das Drama „Biedermann und die Brandstifter“ des Schweizer Schriftstellers Max Frisch „sinngemäß auf eine naive Sicherheitspolitik und Tausende ins Land gelassene Vergewaltiger und Terroristen übertragen werden kann“.

„Herr Bürgermeister, ich bin schockiert“, lautet der Kommentar von Wallners Gemeindeamtsmitarbeiter, Bauleiter Christian Wirtenberger. Dieser ist zudem Obmann des Vereins „Toleranz für Menschen – Jenbach“ und kümmert sich um die geflüchteten Menschen im ehemaligen Hotel Toleranz. Zahlreiche weitere – großteils empörte – Kommentare löste Wallners Meldung aus, teilweise mit an ihn gerichteter Bitte um Stellungnahme, ob das sein Ernst sei.

Diese folgte am Montag: Wallner sagte gegenüber der TT, er habe bewusst diese plakative Darstellung gewählt. „Von den Reaktionen bin ich aber schon überrascht. Das habe ich unterschätzt.“ Sein Posting verteidigt Wallner nach wie vor: Er habe nämlich das Gefühl, dass die Integrität von Frauen durch die Zuwanderung und Flüchtlingsbewegung zunehmend gefährdet sei. „Diese Seite der Medaille wollte ich auch einmal aufzeigen.“ Er, so Wallner, wisse selbst von Gesprächen, dass sich Mädchen und Frauen oft nicht mehr auf die Straße trauen. „Das Unbehagen steigt, das wollte ich aufzeigen.“ Und was hat es mit den Tausenden Terroristen auf sich? „Da habe ich wohl überzeichnet“, sagt er.

Wallners Posting sei „für einen Bürgermeister unwürdig“, meint Jenbachs SP-Listenführerin Daniela Heiss. Ihre grüne Gemeinderatskollegin Yesim Sahan bezeichnet es als „unüberlegt und verantwortungslos“. Auch der freie, ehemalige FP-Mandatar VBM Michael Trenkwalder distanziert sich von Wallners Bemerkung. Wie Heiss und Sahan ist auch Trenkwalder gleichzeitig „sehr überrascht“. Denn so habe man Wallner nicht eingeschätzt. Im Gegenteil. „Er hat sich sonst für Flüchtlinge eingesetzt“, sagt Sahan.

Auch FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Wittner hält das Posting für „unangebracht und nicht tolerierbar“. Er meint: „Wenn das ein FPÖ-Politiker sagen würde, würde man seinen Rücktritt fordern.“ VP-Vizebürgermeister Bernhard Stöhr war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Als einer der Ersten hat der ehemalige Gemeinderat und Dekan der Theologischen Fakultät in Innsbruck Wolfgang Palaver reagiert: Wer Flüchtlinge mit Vergewaltigern und Terroristen gleichsetze, blase in das Horn der Sündenbockjagd. „Hetze gegen Flüchtlinge ist klar zurückzuweisen.“ Was den Bürgermeister da geritten habe, sei ihm schleierhaft.

In der ÖVP weiß man nicht so recht, wie damit verfahren. Hauptgeschäftsführer Martin Malaun ist überrascht und wollte noch am Montag das Gespräch mit Wallner suchen. „Gerade in der Flüchtlingsfrage hat Wallner als Bürgermeister unaufgeregt agiert.“ Hinter den Kulissen brodelt es jedoch gewaltig, schließlich trifft das Posting die Volkspartei mitten im Nationalratswahlkampf.

ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter ist ebenfalls darüber informiert, wollte sich vorerst aber nicht dazu äußern.