Von Anita Heubacher

Innsbruck – Wenn in der Gemeinde das Geld für ein Feuerwehrhaus, Feuerwehrautos, die Kinderbetreuung oder den Mehrzwecksaal fehlt, pilgern die Bürgermeister zum ÖVP-Landesrat und fragen nach Bedarfszuweisungen. 110 Millionen Euro finden sich pro Jahr im Gemeindelastenausgleichsfonds (GAF). Geld, das eigentlich den Gemeinden gehört, aber von der Landesregierung verteilt wird.

Schon beim ersten Mal im Jahr 2014 kritisierte der Landesrechnungshof, dass die meisten Millionen ohne Richtlinien vergeben würden. Jetzt liegt der zweite Prüfbericht vor. Das Ergebnis ist ähnlich: 27 Millionen Euro wurden zwischen 2014 und 2016 nach Richtlinien, 309 Millionen Euro freihändig vergeben. Der Rechnungshof setzt auf Besserung. Die Landesregierung hat im Mai 2017 in der Umsetzung der gesetzlichen Erfordernisse neue Richtlinien beschlossen.

Neben dem Tadel gibt es deshalb auch Lob. So habe die Landesregierung, wie vom Landesrechnungshof angeregt, Schwerpunkte gesetzt. Interkommunale Zusammenarbeit werde stärker gefördert, Anreize für freiwillige Gemeindefusionen gesetzt. Auch dieses Mal kommt der Rechnungshof zum Schluss, dass der Gemeindelastenausgleichsfonds grundsätzlich seinem Namen gerecht werde. Ein Ausgleich zwischen finanzschwachen und reichen Gemeinden werde geschaffen.

Das Tiroler Modell wurde im vorliegenden Bericht auch mit jenen in anderen Bundesländern verglichen. In Kärnten würden beispielsweise jene Gemeinden belohnt, die erfolgreich wirtschaften. Ein ausgeglichenes Budget wird in Kärnten mit einem Bonus belohnt. Der Landesrechnungshof empfiehlt der Landesregierung, es den Kärntnern gleichzutun. Zumindest, was die Bedarfszuweisungen betrifft.

Gebessert hat sich auch, dass die Gemeinden seit der letzten Prüfung besser darstellen, warum und wofür sie das Geld verwenden wollen. Neu ist auch, dass entsprechende Rechnungen vorliegen und Kontoblätter bei komplexeren Bauvorhaben vorhanden sind.

Aus dem Prüfbericht geht auch hervor, dass das Geld nicht in jedem Bezirk gleich stark fließt. Reutte, Lienz, Landeck, Imst und Schwaz erhielten pro Kopf höhere Bedarfszuweisungen als die Bezirke Innsbruck-Land, Kufstein und die Stadt Innsbruck. Auf die Einwohner umgerechnet sind die Bewohner von finanzschwachen, kleinen Gemeinden dem Land am meisten wert. Gemeinden unter 500 Einwohnern erhielten demnach 755 Euro pro Kopf. Das ist sechsmal mehr als der Landesdurchschnitt. Der Durchschnittstiroler ist dem Land 135 Euro wert.

Im Fonds liegt allerdings noch viel Geld. Dem Rechnungshof zu viel. Es sei nicht einsichtig, wieso im Fonds Kapital angehäuft werde. Lagen 2011 noch 22 Millionen Euro im Topf, waren es Ende 2016 rund 44 Millionen Euro. Der Rechnungshof empfiehlt, jährlich mehr GAF-Mittel auszuschütten. Die Bedarfszuweisungen seien dazu da, um sie an die Gemeinden weiterzuleiten und nicht zu horten.