Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Das trifft nun auch auf die Nachfolgeregelung für den frei werdenden Posten des Innsbrucker Finanzdirektors zu. Wie berichtet, wechselt der in dieser Funktion derzeit amtierende Thomas Pühringer (45) mit Jahresende von der Stadt- zur Führungsspitze der Innsbrucker Kommunalbetriebe. Der frühere Büroleiter der Bürgermeisterin und nunmehr seit 2013 der Finanzabteilung vorstehende Pühringer hatte sich in einem internationalen Auswahlverfahren gegen 41 Konkurrenten im Rennen um den IKB-Vorstandsjob im Juni dieses Jahres durchsetzen können. Im dreiköpfigen Vorstand der IKB wird ein Sitz frei, weil Vorstandsvorsitzender Harald Schneider in Pension geht.

Rathausintern war bis dato geplant, Pühringers Top-Position für zwei bis drei Jahre interimistisch mit seinem bisherigen Stellvertreter Johannes Verdross zu besetzen. So lange, bis auch dieser in den Ruhestand wechseln kann. Erst dann hätte ein neuer Finanzdirektor per Ausschreibung gesucht werden sollen. Dieser Plan hat sich nun aber zerschlagen. Der Grund liegt in einem weiteren Abgang in der Finanzabteilung. So wechselte der mit der städtischen Beteiligungsverwaltung betraute Tomas Joos erst mit 1. September als Richter zum Bundesverwaltungsgericht. Joos soll übrigens bereits der vierte Stadtjurist sein, der dort angeheuert hat.

Joos’ Abgang ist aber ein weiterer personeller Aderlass sowie Know-how-Verlust für die Finanzabteilung, den die Stadt nicht ohne Weiteres kompensieren kann. Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) musste deshalb umdisponieren. Und die Ausschreibung des Finanzdirektors vorziehen: „Der Posten wird demnächst ausgeschrieben.“ Überregional, wie sie anmerkt. Noch vor dem Jahreswechsel soll der Job vergeben sein. Schließlich brauche es auch eine gewissen Einarbeitungszeit. „Auf die Finanzabteilung kommen große Herausforderungen zu“, spielt Oppitz-Plörer hierzu auch auf interne Systemumstellungen an. Verdross soll indes weiter Stellvertreter bleiben.