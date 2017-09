Innsbruck – 71 Prozent von 1392 befragten Tirolern befinden, dass es überhaupt keine gesetzliche Regelung fürs Ascheverstreuen brauche. Acht Prozent ist die Frage egal, weil sie sich am Friedhof begraben lassen wollen, und 21 Prozent sagen, es brauche ein Gesetz, damit das Ascheverstreuen nicht ausarte. Das ist das Ergebnis der Frage des Tages in der TT von Mitte August.

Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Darin bleibt das Verstreuen der Asche illegal. Die Hinterbliebenen können lediglich einen kleinen Teil der Asche, nämlich drei Gramm, mit nach Hause nehmen. Der Rest muss in der Urne bleiben. Die Urnenbestattung bleibt beschränkt. Außerhalb der Friedhöfe dürfen laut Gesetzesentwurf nur noch vier Urnen pro Grundstück begraben werden. Tilgs Absicht ist, einen Wildwuchs an Friedhöfen zu verhindern. Außerdem sollen nur Gemeinden Friedhöfe betreiben können.

Den Bestattern ist das zu rigide. Sie schlagen vor, die bestehenden Friedhöfe zu adaptieren und Flächen für alternative Möglichkeiten zur Beisetzung von Leichen­asche anzulegen. Es sei nämlich vor allem auch der Mangel an Optionen, der den Drang zur Abwanderung von den Friedhöfen schüre, glaubt die Innung in ihrer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf. Neben der Baumbestattung wäre die Anlage von schön gestalteten Aschenstreuplätzen auf Friedhöfen etwas, das dem Zeitgeist und den Bedürfnissen entsprechen würde, argumentiert die Innung. Es gebe einfach viele Menschen, die mit der Vorstellung, in einer Kapsel und dann in einem Grab bzw. einer Nische eingesperrt zu sein, nicht leben könnten. Für die Bestatter ist auch nicht nachvollziehbar, dass die Hinterbliebenen nur drei Gramm der Asche mitnehmen dürfen. Bei 2,5 bis vier Kilogramm Asche sei das zu wenig.

Äußerst strittig ist auch unter den Bestattern, dass ein Unternehmer in seinem Wald nebst Kapelle bereits mehrere Urnen vergraben durfte. Mit Genehmigung der BH. Die Beschränkung auf vier Urnen pro Grundstück stößt den Bestattern sauer auf. Vor Ausarbeitung des Entwurfs hatte sich die stellvertretende Innungsmeisterin Christine Pernlochner-Kügler dafür eingesetzt, das Ascheverstreuen generell zu ermöglichen. Auch die SPÖ will eine Liberalisierung und fordert, dass die Betroffenen selbst entscheiden können, wie sie mit der Asche verfahren. Von der Asche gehe keine Gefahr aus, argumentieren beide, Innung und SPÖ.

Ganz andere Sorgen plagen die Innsbrucker Grünen. Sie fordern, dass in den Bezirken mehr islamische Friedhöfe entstehen sollen. Den Muslimen würde eine lange Anfahrt nach Innsbruck und ein Auswärtigenzuschlag bei den Friedhofsgebühren abverlangt. Dies diene nicht der Integration, kritisiert Stadtrat Gerhard Fritz. (aheu)