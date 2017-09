Von David Gulda

Die Vernunftbegabung des Menschen ist die spezifische Differenz, die ihn, so heißt es, von anderen Lebewesen unterscheidet. Er benötigt seine Denkfähigkeit, um den komplexen Alltag zu bewältigen, der ihn umfängt. Er blendet sie aus, wenn er den Verlockungen des digitalen und analogen Konsumkosmos erliegt, der ihn mit entbehrlichem Tand überschwemmt. Er wird der Verpflichtung, die seine Begabung auch ist, gerecht, wenn er sie dazu gebraucht, sich vom Wachstumsdogma einer rasenden Verschwendungswelt abzuwenden, um eine bedächtigere Zukunft zu wagen.

Einfache Einsichten

Der Reichtum des globalen Nordens, Österreich eingeschlossen, ist trügerisch. Denn er kalkuliert die Schäden nicht ein, die er einerseits an der Zukunft und andererseits im globalen Süden verursacht.

Die Wetterkatastrophen, die sich rund um den Globus häufen, können nicht mehr als bedauerliche Einzelereignisse abgetan und auf eine höhere Gewalt geschoben werden, da sie die Wissenschaft längst auf den gemeinsamen Nenner des allzu leichtfertigen Umgangs des Menschen mit seiner natürlichen Umgebung zurückgeführt hat. Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist ohne absichtliche Blindheit nicht mehr zu leugnen. Ihn zu mildern oder auch nur seine gröbsten Auswirkungen zu meistern, wird das menschliche Denken bis an seine Grenzen fordern. Nur eine solche Anstrengung kann der Spezies eine gedeihliche Zukunft sichern.

Derselbe ausschweifende Lebensstil des Nordens, der zum Klimawandel führt, verursacht schon jetzt das Elend im Süden. So zerstört Europa beispielsweise Afrikas Natur durch den rücksichtslosen Abbau von Rohstoffen und ruiniert die lokalen bäuerlichen Strukturen, indem es die Überschüsse aus seiner Agroindustrie dorthin verschifft. Afrikas Menschen leiden oder flüchten. Mit regionalen Besonderheiten gilt Ähnliches auch für Südostasien, Mittel- und Südamerika und die arabische Welt.

Der verständige Europäer erkennt den Zusammenhang und begreift, dass er als Zugehöriger des reichen Nordens den Rest der Welt zum Opfer seiner egozentrischen Lebensweise macht. Dagegen sind selbst große Gnadenspenden nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Kinder der Aufklärung

Als Kinder der Aufklärung, die wir die Würde aller Menschen achten, wollen wir nicht Ursache für das Leiden anderer sein. Die Irrtümer, die dazu führen, möchten wir deshalb korrigieren, auch wenn das bedeutet, manche Gewohnheit aufzugeben. Wir bekennen aber, dass diese Überlegung nicht bloß selbstlos ist.

Denn erstens werden wir selbst immer öfter von ungewöhnlichen Hitzewellen, Stürmen, Dürren, Überschwemmungen usw. betroffen und zweitens wissen wir, dass wir es jenen, deren Not wir (mit)verursachen, nicht verwehren können, ihr Glück auch dort zu suchen, wo wir schon sind. Das sind wir nicht gewohnt, wissen aber, dass wir es ihnen gleichtäten, würde uns der Hunger treiben oder müssten wir im Elend vegetieren. Um des bloßen Überlebens willen oder auf der Suche nach einem besseren Leben würden auch wir uns auf Wanderschaft dorthin begeben, wo die Umstände ungleich freundlicher sind.

Um die Drangsal im Süden zu beheben, müssen wir unseren Lebensstil im Norden neu justieren. Denn in dieser gemeinsamen Welt hängt alles mit allem zusammen. Und das kleine, aber reiche Österreich soll seinen Beitrag leisten, auch wenn viel größere Spieler sich der vernunftgebotenen Wende noch verschließen. Es ist keine Schande, mit gutem Beispiel voranzugehen.

Bald haben wir die Chance, dafür die politischen Weichen zu stellen.

Wünsche zur Wahl

Denn die kommende Nationalratswahl macht uns zu Umworbenen, weshalb wir von den Werbenden wissen wollen, wie sie unsere Veränderungswünsche zu erfüllen gedenken. Damit sie die Richtung besser erkennen, die wir verlangen, geben wir hier ein paar Hinweise:

Unsere allzu fleischlastige Ernährung verursacht mehrere Übel. Dort wird Regenwald gerodet, um mehr Futtermittel anbauen zu können, hier wird qualvolle Massentierhaltung praktiziert, um billiges Fleisch zu produzieren. Mit den Ausscheidungen der Tiere wird der Boden überdüngt und das Grundwasser verseucht. Außerdem stoßen Rinder Unmengen von Methan aus, das noch umweltschädlicher ist als CO2. Wir wollen anders essen. Essenszustellungen für Bewegungsfähige, der Online-Handel, der Kaffee zum Mitnehmen sind lächerliche Moden, die Verpackungsmüll ohne Ende mit sich bringen. Davon wollen wir uns schleunigst wieder abwenden. Zersiedelung und Wirtschaftsexpansion fressen die Landschaft. Raumordnungen sollen so gestaltet werden, dass sie keine weitere Bodenversiegelung mehr zulassen. Wir wollen bestehende unbebaute Flächen im ganzen Land erhalten. Der Verkehr auf den Straßen, in der Luft und über die Meere verseucht die Welt. Wir wollen ihn reduzieren.

Natürlich wird in unserer Gesellschaft niemand daran gehindert, sich persönlich gemäß diesen Vorsätzen zu verhalten und sicherlich bemühen sich auch viele Leser und Leserinnen dieser Zeitung darum.

Leider wirkt individuelle Vernunft nur dann im großen Maßstab, wenn möglichst alle mitmachen. Und es fällt uns auch leichter, wenn wir für unsere Rücksicht nicht vom allzu schlauen Nachbarn ausgelacht werden, der sich seiner persönlichen Verantwortung entzieht. Dann stehen auch noch Wirtschaftsinteressen gegen uns — Stichwort Dieselskandal — und unsere Neigung zu Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit ist doch manchmal größer als die Vernunft. Aus all diesen Gründen soll der künftige Gesetzgeber mit entsprechender Steuer- und Abgabenpolitik nachhelfen, sodass schonendes Verhalten günstiger und verschwenderisches teurer wird. Auf unser rechnendes Denken kann er sich verlassen.

Ernste Bedenken

Selbstverständlich stehen die Verteidiger einer grenzenlosen Wachstumswirtschaft gegen die ökologische Wende. Wenn aber deren Weg der Vergangenheit in die Sackgasse geführt hat, dann lässt sich die Zukunft, so paradox dies scheinen mag, nur durch Umkehr gewinnen, und nicht durch die Erschließung des x-ten Siedlungs-, Gewerbe- oder Skigebiets.

Bei aller Einsicht in die Notwendigkeit der Wende stellt sich allerdings eine sehr ernste Frage. Denn bisher hat sich unsere Demokratie nur unter der Bedingung ständiger Wohlstandsmehrung bewährt. Offen ist, ob sie sich auch mit geringerem Reichtum behaupten kann. Da aber eine aufgeklärte Demokratie, die von Umweltzerstörung und Ausbeutung des Südens abhängt, ihre humanistischen Werte nur unvollständig verwirklicht, wollen wir klug und besonnen genug sein, das politische System auch ohne weiteres Wirtschaftswachstum zu bewahren. Es wird dadurch entschieden besser.

Denn der demokratische Gehalt des Systems wächst, wenn es nicht mehr nur auf die Bedürfnisse einer Expansionsökonomie zugeschnitten wird, sondern auf die viel bescheideneren Wünsche, wie sie verständige Menschen haben, die wirtschaftliche Entgleisungen auch dann korrigieren möchten, wenn sie von ihnen profitieren.

Was wir also brauchen, sind politische Repräsentanten, die diese Wünsche aufgreifen. Nur diese Form, uns gefallen zu wollen, lassen wir bei dieser Wahl gelten. Fadenscheinige Anbiederung verbaler und sonstiger Art lehnen wir hingegen ab. Wir mögen es z. B. nicht, wenn sich wahlwerbende Anzugträger vom Wiener Parkett bei einem Besuch in Innsbruck in Tiroler Tracht zeigen, die sie in Graz gegen den Steirerjanker tauschen und in Klagenfurt gegen die Kärntner Joppe.

Wisset: Verstand wählt Inhalt, nicht Verpackung.