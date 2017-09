Von Eva-Maria Fankhauser

Vomp – Der Vomper Bürgermeister ist in heller Aufregung. Die Freiheitlichen des Ortes haben vor Kurzem eine Liste mit den Namen nicht einheimischer Volksschulkinder, die alle zusammen eine Klasse in Tirol besuchen, im Web veröffentlicht. Damit wollte die FPÖ auf den hohen Migrations­anteil in Schulen hinweisen.

„Dieses Posting hat nichts mit Vomp zu tun“, stellt BM Karl-Josef Schubert klar. Woher die Liste komme und wer die Kinder seien, wisse er nicht. „Aus Vomp kommen sie auf jeden Fall nicht“, sagt er. Die Liste sorgte online für eine regelrechte Kommentar-Flut. Grund dafür war u. a., dass die Namen der Schulkinder nicht geschwärzt wurden. „Das ist datenschutzrechtlich mehr als nur bedenklich. Das geht einfach nicht“, sagt der Vomper Ortschef. Noch mehr Aufmerksamkeit erhielt das Posting, als die Tiroler Grünen darüber stolperten. „Ein weiteres Mal wird von einer Ortspartei der FPÖ in Tirol offen Hetze betrieben“, reagierte der Grünen-Klubobmann Geb­i Mair in einer Aussendung.

Seitens der Landesstell­e der FPÖ Tirol wollte man keinen Kontakt zum Vomper Ortsparteiobmann Christoph Steinlechner freigeben. „Das koordinieren wir in der Presse­stelle“, sagte Pressesprecher Fabian Walch. Die Namensliste sei von einem „besorgten Vater“ gekommen. „Ich vermute, die Liste ist über mehrere Ecken bis nach Vomp gelangt“, sagt Walch. Das Posting wurde mittlerweile gelöscht. „Aber nicht wegen des Inhalts, hinter dem stehen wir. Sondern wegen der veröffentlichten Namen“, erklärt Walch. Mit dem Wirbel um den Post würde man nun nur vom eigentlichen Skandal ablenken, nämlich jenem, dass es Klassen gibt, in denen der Migrationsanteil über 90 % liege. Das mit dem Datenschutz sei „blöd gelaufen“. Parteichef Abwerzger bezeichnete die Kritik via Twitter als „künstliche Aufregung“ und die Verbreitung als „vollkommen dämlich“.

Für Grünen-Bildungssprecher Harald Walser erinnert die veröffentlichte Namensliste an die NS-Zeit. „Das ist unerträgliche Hetze“, sagt der Abgeordnete. Er will rechtliche Schritte prüfen lassen.