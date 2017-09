Von Wolfgang Otter

Niederndorf, Kufstein – Bürgermeister Christian Ritzer ist ein Kommunalpolitiker, der klare Worte bevorzugt. Die findet er auch für die am Freitag, den 15. September, stattfindende Kundgebung auf der Bundesstraße (B172/B175) im Niederndorfer Dorfzentrum. „Das ist reiner Aktionismus“, lautet sein Urteil über die von der FPÖ-Ortspartei initiierte Straßenblockade in seiner Gemeinde. Er selbst werde – mangels Aussicht auf Erfolg der Veranstaltung – nicht daran teilnehmen, wenn überhaupt, nur einen „kurzen Sprung“ vorbeischauen. Die Demonstration sei auch nie Thema im Gemeinderat gewesen. Die Teilnahme der Mandatare der Volkspartei daran sei aber freigestellt, „es gibt keinen Clubzwang“, sagt der VP-Ortschef. Wie viele Mitglieder seiner Gemeinderatsgruppierung sich unter die Protestierer mischen werden, sei ihm nicht bekannt.

Dabei will BM Ritzer keinesfalls das Problem der Verkehrsbelastung abstreiten, nur brauche niemand glauben, „dass, nur weil Wahlen sind, sich etwas ändert“. Man habe vor Jahren alles versucht, um die Vignettenkontrollen auf der Autobahn ab der Grenze und den dadurch auftretenden Ausweichverkehr zu verhindern. Genützt haben alle Initiativen, wie man sehe, nichts.

Während also die Niederndorfer FPÖ auf den VP-Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde verzichten muss, wird sie der VP-Vizebürgermeister aus Ebbs als offizieller Vertreter der Nachbargemeinde bei der Versammlung (16.30 Uhr bis 19.30 Uhr) beehren. „Es ist ein gemeinsames Problem unserer Gemeinden“, sagt Sebastian Kolland. Er verweist nicht nur auf den Ausweichverkehr durch die Vignettenpflicht, sondern auch durch die Grenzkontrollen: „Und natürlich wird auch der hausgemachte Verkehr immer mehr.“ Daher könne man das Problem nicht nur auf Vignettenfreiheit bis „Kufstein-Süd“ beschränken. Das größte Damoklesschwert über der Unteren Schranne sei aber die „Ausländermaut in Deutschland“. Dann würden noch mehr Pkw-Fahrer auf das niederrangige Straßennetz ausweichen. „Ein Ausweg wäre, dass die Grenzorte ausgenommen werden“, sagt Kolland. Ein Vorschlag, den man in Deutschland aber kaum annehmen werde.

Eine weitere Kundgebung findet, wie berichtet, am 22. September in Kufstein auf der Schubertstraße statt. „Angesichts bloß sehr geringer Frequenzkapazität der örtlichen Umleitung wird wegen der zu prognostizierenden erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen dringend geraten, dort zu dieser Zeit auf nicht unbedingt notwendige Fahrten mit dem Pkw zu verzichten bzw. den genannten Bereich großräumig zu umfahren“, empfiehlt die BH.

Die grüne Verkehrslandesrätin LHStv. Ingrid Felipe sieht bereits Erfolge bei den Maßnahmen zur Vermeidung des Ausweichverkehrs: „Wir haben mit der Dosierampel einen Rückgang des Verkehrs durch Kufstein um über 10 Prozent geschafft und wollen im Herbst mit den bayerischen Nachbarn überlegen, wie wir hier noch mehr Reduktion zustande bekommen. Ich sehe weder in neuen Straßen noch in dauerhaften Sperren eine Möglichkeit. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die touristische Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu verstärken und dafür sorgen, dass der Durchzugsverkehr auf der Autobahn bleibt“, teilt sie per E-Mail mit. Felipe glaubt übrigens im Gegensatz zu BM Ritzer an Veränderung durch Wahlen: „Ich setze darauf, dass wir mit der nächsten Bundesregierung an einer Reform der Bemautung im Straßenverkehr arbeiten, die dafür sorgt, dass Ausweichverkehre durch Siedlungsgebiete der Vergangenheit angehören.“