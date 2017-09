Von Serdar Sahin

Wien – Die Freiheitlichen sind im laufenden Wahlkampf auffallend unauffällig. Ihr Generalsekretär und Wahlkampfleiter Herbert Kickl will das nicht gelten lassen: „Wie man es macht, es ist falsch“, sagt der FPÖ-Mann im Gespräch mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner und Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol in der Wiener Lounge der Tiroler Tageszeitung.

In der Vergangenheit hat die FPÖ mit Reimen wie „Daham statt Islam“ immer wieder für Aufregung gesorgt. Die gewohnte Aggressivität fehlt diesmal auf den Wahlkampfplakaten. Kickl hat eine simple Erklärung dafür. „Dankenswerterweise verwenden Medien, politische Beobachter und vor allem unsere Gegner all die Slogans, die wir schon einmal gesagt haben. Ich brauche selber nicht mehr von ,Daham statt Islam‘ zu reden, weil das eh alle anderen machen.“

Derzeit beschäftigt sich Kickl natürlich mit dem Wahlkampf, aber auch über die Zeit nach einer erfolgreich geschlagenen Wahl hat er sich Gedanken gemacht. Mehr als ein Ministerposten reizt ihn die Klubführung. Voraussetzung dafür ist eine freiheitliche Regierungsbeteiligung mit Parteichef Heinz-Christian Strache als führendes Regierungsmitglied. „Das bedeutet, man müsste sich im Bereich der Klubführung überlegen, wer von den Stellvertretern – zu denen ich gehöre – einen Parlamentsklub führen kann.“ Das sei eine durchaus interessante Aufgabe, konstatiert Kickl.

Themenwechsel: Dass die SPÖ den Parteitagsbeschluss, der Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ verbietet, nicht aufhebt, findet er seltsam. „Und dann erwartet man sich von der FPÖ, dass sie in Koalitionsverhandlungen tritt? Wenn, dann muss das umgekehrt sein!“, fordert Kickl. Trotzdem wollen sich die Freiheitlichen den Sozialdemokraten nicht völlig verschließen. Sondierungsgespräche könne es schon vorher geben, aber Koalitionsverhandlungen eben erst nach einer SPÖ-Urabstimmung.

Sein Urteil zu den Kampagnen der politischen Gegnerschaft fällt hart aus. „Bei der SPÖ tu ich mir schwer, den sprichwörtlichen roten Faden zu finden. Mich erinnert das an einen Schiffbrüchigen, der sich an jedes Stück Treibholz klammert, das irgendwo vorbeischwimmt, in der Hoffnung, dass ihn das über Wasser hält. Und so ähnlich schaut die Kampagnenführung der SPÖ aus.“

ÖVP-Chef Sebastian Kurz tue das, was ihm am besten stehe. „Das ist keine schlechte Strategie. Je weniger er auftritt, desto besser. Ein neuer Stil, wenn auch kein guter und kein fairer gegenüber den Wählern“, findet Kickl. Überhaupt wundert es ihn, dass Kurz, obwohl Umfrage-Kaiser, so „bescheiden mit seinen öffentlichen Auftritten“ ist. „Aber offensichtlich hat Kurz auch ganz gravierende Schwächen. Ich bin neugierig, ob er irgendwo auftaucht oder ob er weiter Stellvertreter schickt.“

Bei den NEOS wüsste er nicht, „ob sich wirklich ein paar Eingeweihte überhaupt die Mühe machen, diese Spiegelschrift zu entziffern“. Das sei Schmoren im eigenen Saft. Ähnlich sei das bei den Grünen. „Da hab’ ich manchmal das Gefühl, die wollen gar nicht stärker werden. Man genügt sich in dem Kreis, wo man sich gegenseitig für das intellektuellste Plakat beklatscht“, sagt der für seine markigen Sprüche berüchtigte FPÖ-Stratege.

Mit Umfragen, die derzeit die ÖVP auf Platz eins sehen, kann Kickl eigentlich gar nichts anfangen. „Oft entsteht der Eindruck, dass diese Umfragen irgendwas mit Wissenschaft zu tun hätten oder eine Messung der Wirklichkeit wären.“ Für Kickl seien Umfragen aber lediglich „strategische Instrumente – genauso wie Inserate, wie Fernsehdiskussionen oder Dirty Campaigning“. Derjenige, der eine Umfrage in Auftrag gebe, verfolge damit ein strategisches Ziel. „Wir machen keine Umfrage, das Geld spar’ ich mir. Ich kenne eine Zeit in der Freiheitlichen Partei, wo wir nur Umfragen gemacht haben – da wären wir fast ausradiert worden, weil wir jedes Gespür verloren hatten.“

Apropos Vergangenheit. Welchen Fehler die FPÖ nicht wiederholen würde, wenn sie eine Regierung bildet? „Der Kardinalfehler damals war, dass nicht derjenige an der Spitze der Regierungsmannschaft gestanden ist, der auch der wirkliche Chef der Partei war. Und wenn man einen Spitzenrepräsentanten in der Regierung hat und einen Gegenpapst in Kärnten, dann ist der Konflikt vorprogrammiert“, sagt Kickl mit Blick auf die schwarz-blaue Koalition Anfang der 2000er-Jahre unter Wolfgang Schüssel und Jörg Haider. „Dieses Fast-Untergehen hat sich in unser Stammhirn eingeprägt. Das darf nie wieder passieren.“

Zurück zur Gegenwart: Da dominiert Kurz bei einem Kernthema der FPÖ: Migration und Integration. Kickl will das so nicht stehen lassen und attestiert der ÖVP mangelnde Glaubwürdigkeit. Die Volkspartei halte seit rund sieben Jahren dieses Schlüsselressort inklusive dem Außenministerium. „Und letzten Endes müssen sie sogar zugeben, dass das Einzige, was man sich umhängt, nämlich die Schließung der Balkanroute, auch nicht funktioniert. Das ist zu wenig für einen Leistungsnachweis.“

In puncto Parteienfinanzierung und Spenden hat Kickl eine klare Meinung: „Wer zahlt, schafft an. Die Käuflichkeit der Politik halte ich für das größte Problem. Am besten, wir verbieten diese Spenden an die Politik. Es ist besser, sich das öffentlich zu finanzieren, als sich hinten herum einkaufen zu können.“