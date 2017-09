Innsbruck – ÖVP-Kanzlerkandidat und Außenminister Sebastian Kurz hofft, dass er nach der Nationalratswahl am 15. Oktober einen klaren Führungsanspruch stellen kann, um echte Veränderung im Land herbeiführen zu können. Das sagte er am Rande seines gestrigen Tirol-Tages im Gespräch mit der TT. Kurz hält sich dabei alle Koalitionsvarianten offen. Auch eine schwarz-blaue Regierung. „Wir haben nie eine Partei ausgeschlossen. Jede demokratisch gewählte Partei ist ein potenzieller Partner.“ Und geht es nach seinen Vorstellungen, will Kurz, sollte er mit der Regierungsbildung betraut werden, diese noch heuer abschließen.

Den Gang in die Opposition schließt der ÖVP-Chef für sich persönlich aus. „Mein Ziel ist es, in Österreich etwas zu verändern. Und das kann ich in der Regierung als Bundeskanzler und nicht in der Opposition.“ Neben der Senkung der Steuerquote auf 40 Prozent streicht er als eine zentrale Reform die Zusammenlegung der 22 Sozialversicherungen „auf möglichst wenige“ hervor.

Herr Kurz, Sie liegen in Umfragen vorne. Ist die Wahl schon gelaufen? Sebastian Kurz: Im Gegenteil, die Entscheidung fällt am 15. Oktober. Umfragen sind nicht relevant. Ich hoffe, dass wir so gestärkt werden, damit wir eine echte Veränderung im Land herbeiführen können.

Und dann kommt die FPÖ, weil Kanzler Kern ja in Opposition gehen möchte, wenn er Zweiter wird: Kurz: Man muss den Blick zurück wagen, dann weiß man, wie viel von solchen Aussagen zu halten ist. Denn es gibt einige in der SPÖ, die im Hintergrund schon Rot-Blau vorbereiten.

Das heißt es in der SPÖ auch von der ÖVP. Kurz: Wir haben nie eine Partei ausgeschlossen. Jede demokratisch gewählte Partei ist ein potenzieller Partner. Jetzt sind aber einmal die Wählerinnen und Wähler am Wort.

In vielen Fragen u. a. Sicherheit oder Migration sind Sie aber näher bei der FPÖ. Sind das nicht Signale für Schwarz-Blau? Kurz: Noch einmal, wir sollten zunächst das Wahlergebnis abwarten, aber wir schließen niemanden aus.

Also wäre ÖVP-SPÖ auch wieder möglich? Kurz: Wir werden uns nur auf eine Zusammenarbeit einlassen, wenn wir unsere Vorstellungen umsetzen können. Vor über 100 Tagen habe ich mich bewusst gegen das Weiterwurschteln entschieden. Ich habe kein Interesse an Minimalkompromissen.

SP-Chef Kern kann sich vorstellen, auch Oppositionsführer zu sein. Sie ebenfalls? Kurz: Mein Ziel ist es, in Österreich etwas zu verändern. Und das kann ich in der Regierung als Bundeskanzler und nicht in der Opposition. Deshalb will ich klar als Erster durchs Ziel gehen.

Sondierungsgespräche für eine Regierungsbildung sind bereits ein Unwort in Österreich. Wird es nach dem 15. Oktober wieder sehr lange dauern? Kurz: Sollte ich mit der Regierungsbildung betraut werden, will ich die Verhandlungen so rasch als möglich abschließen.

Noch heuer? Kurz: Das muss auf jeden Fall das Ziel sein.

Wie soll es gelingen, den Staat schlanker zu machen und die angekündigte Steuerquote zu senken? Schon jetzt gibt’s Proteste. Kurz: Wenn man was verändern will, gibt es Gegenwind. Aber es ist notwendig, die Steuerlast zu senken. Auch die Wirtschaftsforscher sagen zu unserem Plan, dass er ambitioniert, aber machbar ist.

Die ÖVP sitzt seit 30 Jahren in der Regierung. Warum ist das noch nicht gelungen? Kurz: Ich habe jedenfalls vor, einiges anders zu machen als manche meiner Vorgänger.

Auch bei den Sozialversicherungen? Kurz: Wir leisten uns 22 Sozialversicherungsträger. Jetzt soll die Leistung vereinheitlicht werden, aber man will sie nicht zusammenlegen. Das ist doch absurd.

Mit Ihnen als Bundeskanzler wird es also nur noch eine geben? Kurz: Sollte ich gewählt werden, ist eine Zusammenlegung auf möglichst wenige Sozialversicherungen unser Ziel.

Das Gespräch führten Alois Vahrner und Peter Nindler