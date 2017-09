Von Mario Zenhäusern

und Michael Sprenger

Innsbruck – Als Innenminister sieht er den Kampf gegen den Terror als eine seiner zentralen Aufgaben an. Er wirbt weiter für sein Sicherheitspaket (Internet-Überwachung, Vorratsdatenspeicherung), weil er glaubt, damit der Polizei ein besseres Werkzeug in die Hand geben zu können, um Anschläge zu verhindern.

Schon als Student und als Historiker beschäftigte er sich mit dem „Deutschen Herbst“, mit „dem Phänomen des Terrors“. Er hielt Vorträge über die Radikalisierung in den 1970er-Jahren, über die Motive der RAF.

Woher stammt bei Sobotka dieses Interesse? „Als ich vom Land nach Wien kam zum Studieren, da wurde ich dort mit einem starken Klima des linken Aufbruchs konfrontiert. In vielen Zirkeln wurde über die Außerparlamentarische Opposition diskutiert.“ Durchaus „radikal“, wie der Innenminister im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung hinzufügt. „Mich interessierte vor allem das gesellschaftspolitische Phänomen, der Kulturbruch, den ich an der Uni erlebte.“ Damit meint Sobotka die Beeinflussung „durch die Philosophie Adornos und Marcuses“. Er kann sich an viele Diskussionen zurückerinnern, wo der „Widerstand gegen die staatliche Gewalt vielfach als legitimes Mittel“ angesehen wurde.

Ob er damals auch links war? „Nein, ich war nie links. Ich habe lange Haare gehabt und ein Flinserl im Ohr. Ich war auch auf Demonstrationen. Gegen Franco oder den Vietnam-Krieg.“ Noch in den 1980er-Jahren ging er auf die Straße, „Seite an Seite mit dem Gusenbauer Fredl, um gegen die Nachrüstung zu demonstrieren. Dabei wurde ich sicher auch von der Staatspolizei observiert und fotografiert.“ Doch seine Motivation für die Teilnahme an Demos holte er immerzu aus seinem „christlichen Weltbild“, wie der ÖVP-Politiker erklärt.

Hat der gelernte Historiker eine Erklärung dafür, warum es in den 1970er-Jahren in Österreich vergleichsweise ruhig blieb? „Ich glaube, das liegt am Wesen des Österreichers. Er lässt sich nicht so rasch radikalisieren und auch nicht instrumentalisieren. Zudem gab es in Österreich nicht jene Finanz- und Industriekapitäne, an denen man sich sein Mütchen kühlen konnte.“

Und was kann Sobotka im Kampf gegen den Terror aus seinen Erkenntnissen ableiten? „Der Terror heute ist ein anderer. Nicht in den Auswirkungen, aber in der Motivlage. Beim IS gibt es einen klaren radikalislamistischen Hintergrund. Diese Form der Selbstradikalisierung hat es zuvor nie gegeben. Deshalb benötigt die Polizei auch neue Methoden und Möglichkeiten.“