Das Verhältnis zwischen Verkehrsverbund und Innsbrucker Verkehrsbetrieben war nicht das beste. Vieles lag an den handelnden Personen. Sie beide können offenbar gut miteinander. Öffnet das die Chance für mehr Kooperation und Innovation?

Martin Baltes: Ja, ganz sicher. Viele Dinge sind in der Vergangenheit sicherlich nicht so gelaufen, wie es sich vielleicht unsere Eigentümer vorgestellt haben. Zukunftsthemen sehen wir vor allem im Vertrieb. Das Erste, was wir gemacht haben, ist anzurufen und zu sagen: bitte, keine zwei Parallelsysteme. Uns ist klar, dass wir beide künftig nur gemeinsam Beschaffungen vornehmen wollen. Dafür werden wir eine Vertriebsgesellschaft gründen, die diese Aufgaben übernimmt. Die Basis dafür ist die Tarifreform.

Alexander Jug: Dafür müssen wir unsere ganze Software neu aufbauen. Unser Ziel ist, dass unsere Kunden ab 2018/19 alle Tickets — wenn man will — über das Handy und die App kaufen können. Ganz gemütlich von daheim aus.

Was soll das an Einsparungen bringen?

Baltes: Ich rechne momentan nicht mit einem echten Einsparungspotenzial. Es geht vielmehr darum, sich den ganzen Datenaustausch zu ersparen oder Abrechnungssysteme aufzulegen.

Jug: Das System wird auch was kosten.

Sind Sie in Wahrheit durch die Tarifreform nicht zu diesem Schritt gezwungen? Es würde ja keinen Sinn mehr machen, wenn jeder für sich selbst arbeitet?

Baltes: Das haben wir uns auch gedacht. Aber das benötigte auch Impulse wie die Tarifreform. Das wäre bei unterschiedlichen Systemen viel schwieriger gewesen.

Kann die Vertriebsgesellschaft nicht auch das Mäntelchen sein, um sich der — nicht gewollten — Diskussion über eine sinnvolle Fusion zu stellen?

Baltes: Das ist Sache der Eigentümer. Wir können uns was wünschen, wenn Weihnachten ist. Aber die Eigentümer entscheiden, wohin die Reise geht. Wir machen Vorschläge, wo Kooperationen Sinn machen könnten. Aus meiner Wahrnehmung heraus wird sich die Diskussion nicht weiter zuspitzen. Es gibt ja bereits viel weitreichendere Kooperationen — wie die Zusammenarbeit bei der Verkehrsauskunft Österreich. Da geben wir dem VVT unsere Daten, der sie dann wiederum weitergibt. Die Ticketkontrolle wird hinzukommen. Personal, das von uns gestellt wird, soll auch auf regionalen Linien die Ticketkontrollen mitmachen.

Jug: Ich müsste erst ein Kontrollsystem aufbauen, die IVB haben viel Erfahrung. Ein anderes Thema ist Wasserstoff- und E-Mobilität. Wir müssen zwar nicht überall die Ersten sein, aber die Entwicklung beobachten und zum richtigen Zeitpunkt einsteigen. Wir schauen uns jetzt an, wo es Sinn macht, im Pilotbetrieb erste Linien auf E-Mobilität umzustellen. Die IVB legen ihren Schwerpunkt auf Wasserstoff. Wir entwickeln nichts parallel.

Der Rechnungshof hat viele Schnittstellen aufgezeigt, auch mit der Landesverkehrsplanung. Würde es nicht Sinn machen, einen starken Verkehrsverbund samt Planung und operativer Tätigkeit einzurichten?

Baltes: Das sind Gemeinplätze, die man so auch bei den Krankenkassen deponieren kann. Sie haben aber nichts mit den Inhalten zu tun wie bei der Mobilität.

Jug: Wir möchten sinnvolle Synergien nutzen. Die strategische Verkehrsplanung ist beim Land, wir machen die operative. Da haben wir einen klaren Schnitt gemacht.

Baltes: Was würde denn diese starke Organisation bringen? Sie hätte wieder zwei Eigentümer, die sich einigen müssten. Die Stadt würde auch keine große Mitsprache in der Region bekommen — wofür auch? Ich hätte die gleiche Schnittstelle nur innerhalb der Gesellschaft. Zusammenlegen ist nicht immer besser.

Das Tirolticket boomt. Aber wie lange lassen sich die aktuellen Preise von 380 bzw. 490 Euro halten? Denn je mehr die Tickets in Anspruch genommen werden, desto höher wird wohl der öffentliche Zuschussbedarf sein.

Jug: Wir gehen davon aus, dass wir mit den zehn Mio. Euro, die im Landesbudget pro Jahr für die Tarifreform vorgesehen sind, auskommen.

Und wie schaut es mit den Fahrzeugen aus, wenn es in Stoßzeiten eng wird?

Jug: Die sind in den zehn Millionen Euro drinnen. Ab Dezember werden wir ins Unterland einen zusätzlichen Zug einsetzen. Bei den Bussen gibt es kaum Probleme. Wir bieten doch kein günstiges Ticket an, wenn wir dann nicht die Qualität bieten können.

Baltes: Hinter der Tarifreform steckt auch die Leistungsfinanzierung. Da gibt es eine Absprache zwischen Stadt und Land. In den letzten drei Jahren hatten wir auf den stärksten Linien aber einen Zuwachs von 20 bis 30 Prozent. Wir überlegen uns daher schon, was wir bei den Fahrzeugen tun können. Beim „J" zum Beispiel. Man kann aber nicht immer nur mehr Busse einsetzen, wir müssen die Verbindungen punktuell verstärken.

Aber birgt nicht gerade dieser Ticketboom die größte Gefahr für das System? Geht das nicht ab einem gewissen Punkt zulasten der Qualität?

Baltes: Wir haben inzwischen ein gut steuerbares System, weil wir zuerst über die Leistung geredet haben und dann erst über den Ticketpreis. Die Leistung wurde in der Stadt und in der Region massiv ausgebaut, der Regionalbahnbau geht ins Finale, damit können wir ordentlich Kapazität auf die Strecke bringen. Jetzt geht es ums Feintuning. Das hängt von den Stoßzeiten, den Saisonen und dem Wetter ab. Wir sind schließlich der Regenschirm der Radfahrer.

Zwingt die Dieseldebatte den VVT und die IVB bzw. ihre Partner nicht dazu, auf umweltfreundliche Mobilitäts-Technologien umzusteigen?

Jug: 700 Dieselbusse werden von uns eingesetzt. Beim Übergang auf Elektrobusse sehen wir das Knowhow bei den beauftragten Verkehrsunternehmen. In einer Studie befassen wir uns damit, auf welchen Strecken ein Umsteigen Sinn machen könnte.

Wann wird der erste E-Bus fahren?

Jug: In unserer Strategie streben wir ab 2020 ein bis zwei Pilotbetriebe mit E-Bussen an. Abgestimmt mit den IVB; ob auf der Haller Linie oder vielleicht ins Stubaital.

Baltes: Man kann der Automobilindustrie nur gratulieren, welcher Unfug und Hype um wahnsinnig viel Geld erzeugt wird. Es wird so getan, als ob die Lösung aller Mobilitätsprobleme bei den E-Autos läge. Der größte Umweltnutzen wird heute noch dadurch erzielt, wenn Öffis benutzt werden. Mit ihren Batterien sind E-Busse und -autos noch in einem Status, wo deren Erzeugung nicht nur teuer, sondern hinsichtlich der Batterien umweltschädlich ist. Mit einem Dieselauto kann ich 200.000 Kilometer fahren, bis ich auf den gleichen CO2-Ausstoß komme wie bei E-Fahrzeugen.

Und wie sieht es in Innsbruck konkret aus?

Baltes: In Innsbruck haben wir viele Busse bereits auf Euro 6 umgerüstet. Wir sind im Bereich der Ökologisierung auch mit Dieselfahrzeugen inzwischen bereits jenseits der Grenzwerte, die Euro-6-Motoren mit Gasantrieb haben. Der Anteil, den wir an Kohlenmonoxid- und Stickstoff-Emissionen in der Stadt verursachen, liegt derzeit bei 2,5 Prozent. Aber natürlich haben wir eine Vorbildfunktion. Wir beschäftigen uns auch intensiv mit Wasserstoff. Das kann eine Technik sein, die sich bei Schwerfahrzeugen gegenüber dem Elektroantrieb durchsetzen kann. Nur sind die Forschungsergebnisse noch nicht so weit.

Stichwort Olympiakandidatur: Mögliche Spiele sollten ja ein Green Event werden?

Jug: Olympia wäre eine Riesenherausforderung. Die Sportstätten liegen aber an den Bahnstrecken. Die Ski-WM in St. Anton 2001 war ein geniales Beispiel — da sind alle mit der Bahn gefahren. Auch bei der Fußball-EM 2008 haben wir mit unseren Partnern bewiesen, dass wir das können.

Baltes: Die größte Herausforderung ist vorerst die Rad-WM im nächsten Jahr. Die ist viel schwieriger als die Olympiade. Bei Olympia weiß ich, dass ich über einen gewissen Zeitraum eine klar definierte Kapazität zur Verfügung stellen muss. Viel schwieriger sind da Veranstaltungen, wo auch die Straßeninfrastruktur genutzt wird. Da kann man dann nicht mehr überall hinfahren.

Jug: Gerade bei Großveranstaltungen haben wir viel Erfahrung. Wenn wir das nicht schaffen, dann niemand.

Wird die 24-Stunden-Versorgung bei der Rad-WM ein Problem?

Baltes: Es wird Streckenabschnitte geben, die gesperrt werden müssen. Ich halte das aber für verträglich.

Sicherheit in den Öffis, ist das eine immer größere Herausforderung für Sie?

Jug: Im Unterland setzen wir bei den Nightlinern auf der Schiene seit zwei Jahren Securitys ein. Ab Dezember wird es beim Nightliner ins Oberland auch der Fall sein. Beim regionalen Busverkehr sehe ich weniger Handlungsbedarf.

Baltes: Innsbruck ist eher ein Hotspot. Die Leute fühlen sich aber bei uns an den Haltestellen und in den Fahrzeugen sicher — mehr als in anderen Städten. Trotzdem gibt es Vorfälle, die furchbar unangenehm sind, Idioten die einfach zuschlagen. Wir haben aber schon seit Jahren eine sehr intensive Zusammenarbeit mit der Polizei. Das passiert nachhaltig, ohne große Action. Wir überlegen, bei unseren Kontrolloren auch Bodycams einzusetzen, um einfach ein Signal zu setzen: Probier's erst gar nicht.

Das Interview führten Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler