Innsbruck – Es ist eine Geschichte, die einmal mehr aufzeigt, wie es mit den illegalen Freizeitwohnsitzen in Tirol so läuft. Laut jüngster Freizeitwohnsitzstatistik weist Tirol 16.190 legale Feriensitze auf, die nur touristisch, aber nicht ganzjährig benützt werden. Die Dunkelziffer an illegalen Freizeitwohnsitzen dürfte bei rund 10.000 liegen. Einer davon beschäftigte jüngst das Landesverwaltungsgericht. Denn ein Tirol-Urlauber hat gegen eine Strafe berufen. Weil die Wohnung in erster Linie ein Investment und nicht zum Gebrauch erworben worden sei, wie er erklärt. Und eine nur zeitweilige Nutzung zu Erholungszwecken erfülle noch nicht den Tatbestand eines Freizeitwohnsitzes.

2013 wurde die Immobilie von einer dreiköpfigen Familie erworben. Darin sind jedoch noch weitere vier Personen mit Nebenwohnsitz gemeldet, u. a. die Eltern des Wohnungsbesitzers. Nach den vergangenen Weihnachtsfeiertagen hat die Bezirkshauptmannschaft ein Verfahren eingeleitet. Denn von 22. Dezember 2016 bis 4. Jänner 2017 verbrachte der Wohnungsbesitzer seinen Weihnachtsurlaub in Tirol. Zu Erholungszwecken, wie die Behörde erhoben hat.

Das Ermittlungsverfahren liefert die Begründung für die Strafe: „Wenn der Beschuldigte gegenständlich vorbringt, er habe die strittige Wohnung während des angelasteten Tatzeitraumes als Arbeitswohnsitz genutzt, wobei er während dieses Aufenthaltes in der Weihnachtszeit 29 eingehende und 30 ausgehende E-Mails bearbeitet habe, so ist dies unglaubwürdig.“ Es handle sich bei diesem Vorbringen um eine reine Schutzbehauptung.“ Tatsächlich diene die gegenständliche Wohnung nicht der Befriedigung eines dauernden Wohnbedarfes, was sich schon daraus ergebe, dass die Tochter des Beschuldigten im Heimatort zur Schule gehe und seine Gattin dort berufstätig sei.

Warum also Arbeitswohnsitz? Weil der Feriengast der Behörde weismachen möchte, dass es für ihn als Verkaufsleiter eines Unternehmens keinen Urlaub ohne Handy oder Laptop gebe. Und außerdem: Gegenständlich stehe die Wohnung entweder leer, weil er sie zu Investitionszwecken erworben habe oder er gehe dort seinen beruflichen Pflichten nach. „Beide Nutzungsarten sind legal und haben mit einer Nutzung zu Erholungszwecken nichts zu tun“, argumentierte auch sein Rechtsanwalt.

Die Strafe fiel einmal mehr milde aus und kann angesichts der Freizeitwohnsitzproblematik in Tirol als Bagatellbetrag bezeichnet werden: Nur 2000 Euro musste der Wohnungsbesitzer zahlen, seine Beschwerde hat das Landesverwaltungsgericht abgewiesen. Bleibt abzuwarten, wie die BH Kitzbühel bei Noch-Finanzminister Hansjörg Schelling (VP) vorgeht, der mit seiner Frau bereits im Jänner in Jochberg eine Wohnung gekauft hat und dorthin übersiedeln wollte. (pn)