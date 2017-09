Von Marco Witting

Innsbruck, Wien – Weniger Treibhausgase in der heimischen Luft? Schön wär’s. Der aktuelle Klimaschutzbericht des Umweltbundesamtes weist eine Trendwende aus – allerdings in die falsche Richtung. Die Treibhausgas-Emissionen Österreichs sind 2015 – aus diesem Jahr stammen die aktuellsten qualitätsgeprüften Daten – im Vergleich zum Jahr zuvor um 3,2 Prozent gestiegen. Der seit 2005 sinkende Trend bei den Treibhausgas-Emissionen speziell im Verkehrssektor sieht der Klimaschutzbericht damit „gebrochen“. Und jener Verkehr ist auch das Hauptproblem in Tirol.

Rund drei Viertel der Treibhausgase sind energiebedingt, heißt es im Bericht. Daher geht die Entwicklung der Emissionen besonders mit dem Anteil fossiler Energieträger einher. An den gesamten Emissionen in Österreich hat das Bundesland Tirol „nur“ einen Anteil von sieben Prozent. Der überwiegende Teil der nationalen Werte stammt aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark – und den dortigen Industriestandorten. Die höchsten Pro-Kopf-Emissionen im Verkehr gibt es aber in Tirol. Transitverkehr, Tanktourismus, Urlauberverkehr – all das sind Ursachen für die negative Bilanz. Zwischen 2000 und 2014 stiegen im Land die Treib­hausgas-Emissionen im Verkehr pro Kopf von 3,2 Tonnen auf über 3,5 Tonnen. „Beim Individual- und Schwerverkehr gibt es keinen Grund zur Freude. Wir haben die Trendwende noch nicht erreicht“, sagt Andrä Stigger, Geschäftsführer vom Klimabündnis Tirol. „Der Verkehr ist einfach das schwierigste Thema beim Klimaschutz.“

Die zuständige Landesrätin, LHStv. Ingrid Felipe (Grüne), erklärte in einer Aussendung: „Wir tun in Tirol für die gute Luft, was wir können, und unsere Maßnahmen sind wirksam.“ Der Bericht enthalte noch keine Daten seit dem Inkrafttreten der Maßnahmen gegen die Luftbelastung (2014), weise also den Zustand ohne Luft-100er und sektorales Fahrverbot aus. „Wir wissen anhand anderer Zahlen von den Messstellen an der Tiroler Autobahn bis zur leicht steigenden Nutzung der RoLa, dass unsere Maßnahmen wirken. Aber ich gehe dennoch davon aus, dass unsere Tiroler Bemühungen die Untätigkeit der Bundesregierung und unserer Nachbarn bei der Entlastung vom Transitverkehr nicht wettmachen“, erklärte Felipe weiter. Sie forderte außerdem die rasche Umsetzung der von EU-Kommissarin Violeta Bulc vorgeschlagenen Neuregelungen der Mauten im Straßenverkehr. „Wir merken in den sensiblen Alpenregionen am massivsten, dass es so wie bisher beim Klimaschutz nicht weitergehen kann.“

Am Brenner zeigte sich zuletzt aber, die TT berichtete, dass der Lkw-Verkehr trotz aller Maßnahmen weiter fast ungebremst steigt. Sechs Prozent mehr Brummis im Vergleich zum Vorjahr zählte man beispielsweise bis zum Juni. Auch beim Pkw-Verkehr blieben die Zahlen konstant hoch. Und auch im Dienstleistungsbereich sind die Pro-Kopf-Emissionen in Tirol weiterhin hoch. Hier zeichnet der Tourismus laut Umweltbundesamt dafür verantwortlich.

„Diese Bilanz kommt einer vernichtenden Bankrotterklärung der österreichischen Bundesregierung beim Klimaschutz gleich“, kritisierte Johannes Wahlmüller, Klimasprecher von Global 2000. Auch der WWF forderte die politischen Parteien auf, ernsthafte Vorschläge für einen Ausstieg aus fossilen Energien vorzulegen. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sieht vor allem die Dieselfahrzeuge als Hauptschuldige. Österreichweit sei der Diesel-Pkw-Anteil in Tirol am höchsten.

Wie berichtet, ergab eine Studie mit österreichischer Beteiligung im Fachmagazin Environmental Research Letters, dass die erhöhte Stickoxid-Belastung in Europa jährlich 10.000 vorzeitige Todesfälle verursacht. Durch die Tricksereien der Autoindustrie wären allein in Österreich jährlich 80 Menschen betroffen und würden an den Folgen sterben.

„Der Dieselboom hat Österreich dem Klimaziel keinen Meter näher gebracht, aber viele Menschen krank gemacht. Besonders Menschen, die an stark befahrenen Straßen wohnen, sind einer gesundheitsschädlichen Schadstoffbelastung ausgesetzt“, erklärt VCÖ-Sprecherin Ulla Rasmussen. Der VCÖ fordert, dass die Hersteller pro verkauftem Schmutz-Diesel-Pkw 2500 Euro in einen Fonds für Verbindungen vom Umland in die Städte einbezahlen.