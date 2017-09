Von Anita Heubacher

Innsbruck – Von 26 Millionen verkauften Vignetten sind nur 4,5 Millionen Jahresvignetten. Die Österreicher können ihre Maut ab Mitte November digital abrechnen. Das lästige Kleben des Pickerls wird überflüssig. Bei Kurzzeitvignetten ist das grundsätzlich auch so. Beim Online-Kauf braucht es allerdings 18 Tage Vorlauffrist, bevor sie gültig werden. Wenn man am 1. Februar 2018 eine digitale Vignette online kauft, dann ist diese Vignette also frühestens am 19. Februar 2018 gültig.

Die EU sieht bei Online-Käufen ein vierzehntägiges Rücktrittsrecht vor. Der Straßenerhalter Asfinag will sichergehen, dass Autofahrer die Vignette kaufen und sich das Geld nicht wieder zurückholen. 14 Tage samt Postweg, macht eine 18-tägige Frist. „Ein Schönheitsfehler“, räumt Gabriele Lutter vom Asfinag Mautservice ein.

Der grüne Nationalrat und Verkehrssprecher im Parlament, Georg Willi, kann nur noch den Kopf schütteln. Ungarn hätte eine Ausnahmeregelung von der EU-Konsumentenschutzrichtlinie erhalten. „Dort wurde die digitale Vignette schon vor Jahren eingeführt und sie ist ohne 18-Tage-Vorlauf gültig“, ärgert sich Willi. Eine Ausnahmeregelung hätten auch die ÖBB erwirkt, nur die Asfinag schaffe es nicht. „Wenn der Kauf kundenfreundlich und problemlos funktioniert, zahlen die Autofahrer und bleiben auf der Autobahn“, meint Willi. So fürchtet er das genaue Gegenteil. „Der Ausweichverkehr in Kufstein wird zunehmen.“

Bei der Asfinag rechnet man nicht damit, dass der Ausweichverkehr ansteigen wird. Aber auch nicht damit, dass es rasch zu einer Ausnahmeregelung für Österreich von der EU-Konsumentenschutzrichtlinie kommen wird. Verkehrs- und Justizministerium würden in Brüssel bereits intervenieren, dann müsse die Ausnahmeregelung auch noch in nationales Gesetz übergehen. „Wir richten ein anderes Service ein“, sagt Lutter. Ab Juni 2018 könnten Autofahrer direkt bei den Vertriebsstellen die digitale Kurzzeitvignette kaufen. „Die ist dann sofort und nicht erst in 18 Tagen gültig.“

Wie die neue digitale Vignette kontrolliert wird, ist dagegen schon klar: Kameras erfassen die Windschutzscheibe und künftig auch das Kennzeichen. Der Straßenerhalter werde auch weiterhin Mautaufsichtsorgane einsetzen, sagt Lutter. Ab 13. November läuft der Verkauf der neuen Vignette an.