Von Marco Witting

Innsbruck – Der Start war äußerst holprig. Im Doppelpass zwischen zwei Ministerien verkam der Assistenzeinsatz des Bundesheers zur Hilfe bei den Kontrollen hinter der Brennergrenze zum politischen Spielball. Doch jetzt, knapp einen Monat nach dem tatsächlichen Start, ist Alltag eingekehrt für die rund 100 Polizisten und die 70 bis 80 Soldaten, die im Schichtdienst nach illegal einreisenden Personen suchen. Zwischen 21. August und 10. September, das sind die aktuellsten vorliegenden Zahlen, wurden dabei 505 Personen aufgegriffen. 81 davon bei Polizeikontrollen, bei denen auch Soldaten des Bundesheers dabei waren.

Tirols Militärkommandant Herbert Bauer, auf eine erste Bilanz angesprochen, sagt: „Es ist gut angelaufen und es gibt eine gute Kooperation.“ Man beobachte intensiv, evaluiere ständig. Angesichts der bevorstehenden Temperaturen werde der Einsatz für die Soldaten noch mehr zu einer Herausforderung. Das Bundesheer ist hinsichtlich der Dauer des Einsatzes zwar von politischen Entscheidungen abhängig. Man richte die Planungen aber auf einen „fortgeführten Bedarf“ aus. Laut Landespolizeidirektor Helmut Tomac haben sich die Aufgriffszahlen „nicht spürbar verändert“. So hätte es zwischen dem 4. und 10. September 157 Aufgriffe, 27 davon beim Assistenzeinsatz gegeben. „Es gibt ja auch noch sehr viele Einsätze, bei denen nur die Exekutive tätig ist“, erklärte Tomac. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesheer sei aber für die „Frequenz und die Abschreckung von Schleppern“ eine sehr wichtige Maßnahme. Und so seien die Aufgriffszahlen bei Güterzügen wie auch bei Fernreisebussen jetzt zurückgegangen. „Die Schlepper reagieren zeitverzögert. Aber sie reagieren darauf.“

Und für Tomac spielt auch die Gesamtschau im Flüchtlingsthema eine Rolle – speziell in Hinblick auf die Situation in Italien. „Wir sehen, dass dort die Anlandungen zurückgegangen sind. Im Juli waren es noch 11.500. Im August nur noch 3900 und die erste Septemberhälfte bestätigt den Trend.“ Trotzdem könne man nicht davon ausgehen, dass dies so bleibe, und es seien in Italien ohnehin sehr viele Migranten, die weiter in Richtung Norden wollen. Auch wenn sich die Lage im Süden stabilisiert habe, „können wir nicht davon ausgehen, dass das Problem gelöst ist“.