Angesichts der Kritik der USA am Atomabkommen mit dem Iran hängt die Zukunft der Vereinbarung in der Schwebe. Während die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach einem Treffen von Vertretern der Unterzeichnerstaaten am Mittwoch (Ortszeit) in New York das Funktionieren der Vereinbarung betonte, verwies US-Außenminister Rex Tillerson auf weiters „große Probleme“ der USA mit dem Abkommen. Mogherini betonte nach dem Treffen der Außenminister der EU-Vetomächte, Deutschlands und des Iran in New York, das Atomabkommen werde von allen Beteiligten eingehalten. Die Unterzeichnerstaaten seien sich einig, dass das Abkommen respektiert werde und alle Beteiligten ihre Verpflichtungen erfüllten. Es bestehe keine Notwendigkeit, Teile der Vereinbarung neu zu verhandeln, da diese „funktioniere“. Tillerson sagte dagegen nach dem Treffen, es bestünden weiterhin „bedeutende Meinungsverschiedenheiten“ mit Blick auf das Abkommen. Mogherini warnte davor, angesichts des Konflikts mit Nordkorea den Atomdeal aufzukündigen: „Wir haben bereits eine mögliche Atomkrise. Wir brauchen ganz sicher nicht noch eine.“ Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel betonte, Deutschland habe „jedes Interesse, das Atomabkommen mit dem Iran nicht zu gefährden und erst recht nicht aufzukündigen – nicht jetzt, und nicht in der Zukunft“. In den zwei Jahren seit seinem Inkrafttreten habe sich gezeigt, „dass das Abkommen funktioniert und eine gefährliche nukleare Proliferation in der Region verhindert hat“. Das Treffen in New York war die erste direkte Zusammenkunft zwischen US-Außenminister Tillerson und seinem iranischen Kollegen Mohamed Jawad Zarif. Der Ton sei „sehr sachlich“ gewesen, schilderte Tillerson anschließend: „Es gab kein Gebrüll, wir haben einander nicht mit Schuhen beworfen.“ Die US-Regierung sehe weiterhin „große Probleme“ in dem Vertrag. Insbesondere einen Passus, wonach die Beschränkungen für die iranische Urananreicherung nach dem Jahr 2025 gelockert werden, sehe US-Präsident Donald Trump als „inakzeptabel“ an.