Wien – Die Grünen sorgen sich um die Qualität der 24-Stunden-Pflege. Konkret fordert deren Sozialsprecherin Judith Schwentner einmal mehr die Umwandlung des freien Gewerbes der Organisation von Personenbetreuung in ein reglementiertes Gewerbe. Der Grund: „Jeder, der will, kann eine Agentur eröffnen und Betreuerinnen vermitteln, ohne dabei kontrolliert zu werden.“

Anlass für das Begehren ist diesmal der Fall der rumänischen Pflegerin Elena Popa. Neben ihrer Tätigkeit betreibt Popa eine Facebook-Gruppe. Dort tauschen sich rumänische Betreuerinnen über das Thema aus. Eines davon dreht sich um gefälschte Ausbildungszertifikate. Die Frauen würden oft nicht wissen, dass es sich um gefälschte Zertifikate handle, erzählt Popa. „Sie bekommen ein Blatt Papier in die Hand gedrückt und müssen dafür auch noch 150 Euro bezahlen.“

Es sei nicht nachvollziehbar, woher die Frauen diese Zertifikate haben. Und das Sozial­ministerium überprüfe das nicht, kritisiert die Grünen-Politikerin. „Jeder mit einem Kartoffelstempel kann das machen. Das ist untragbar.“ In ihrer Face­book-Gruppe versucht Popa, die Rumäninnen darüber aufzuklären. Oft würden die Frauen unter Druck gesetzt. „Wenn ich Nein sag­e, dann bin ich den Job los“, zeigt Popa das Dilemma auf.

Darüber hinaus würden den Frauen undurchsichtige Knebelverträge angedreht. Die Agenturen würden den Rumäninnen 1800 Euro Einkommen versprechen. In Österreich blieben den Pflegerinnen aber nur noch 800 bis 1000 Euro übrig, weil die Agenturen etwa Vermittlungsprovision kassieren würden, klagt Popa. Ihre Aufklärungsarbeit auf Facebook bleibt aber nicht folgenlos. Agenturen hätten sie, sagt Popa, auf 45.000 Euro verklagt – wegen Rufschädigung.

Deshalb pochen die Grünen auch auf eine Art Gütesiegel für Vermittlungsagenturen, so wie das die großen Pflegeanbieter (Caritas oder Hilfswerk), aber auch die Wiener Wirtschaftskammer auf freiwilliger Basis haben. Die Agenturen müssten auf Basis „definierter Qualitätskriterien“ agieren, fordert Schwentner. „Zu oft sind Billig­anbieter ohne entsprechende Qualitätssicherung am Markt tätig.“ Beim Ansuchen um die 24-Stunden-Betreuungsförderung sollten sowohl die Verträge als auch die Zertifikate der Pflegerinnen an das Sozial­ministerium zur Kontrolle übermittelt werden, fordert Schwentner. (sas)