Von Karin Leitner

Wien – Es wird ein großes Tratra. In der Wiener Stadthalle zelebriert Sebastian Kurz heute den offiziellen Wahlkampf-Auftakt. In einer Halle, die 10.000 Menschen fasst, orchestriert nach dem Vorbild von US-Parteikonventen.

Am Mittwoch kommender Woche präsentiert der ÖVP-Chef den dritten, damit letzten Teil seines Wahlprogramms. Zu den Causen „Ordnung und Sicherheit“.

Enthalten sind auch Kurz’ europapolitische Vorstellungen. Gestern hat er sie schon skizziert; einiges davon ist bereits bekannt. Einen „Kurswechsel in der EU“ postuliert er. „Subsidiarität“ ist einer der zentralen Begriffe in Kurz’ Konzept. „Die EU weitet ihre Kompetenzen immer mehr aus, auch dort, wo kein Mehrwert durch europäische Regelungen entsteht“, befindet der ÖVP-Spitzenkandidat. Auf „große Fragen“ sollte sich die Union konzentrieren – Außen-, Sicherheits-, Verteidigungspolitik, Schutz der Außengrenzen, Wettbewerbs­agenden und internationalen Handel. Anderes – Sozial-, Gesundheits-, Gesellschafts-, Familienpolitik – sollte nationale Angelegenheit sein.

Thematisiert wissen will Kurz auch die Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU. Einmal mehr kommt seine Doktrin: „Niederlassungsfreiheit soll bedeuten, dass jeder überall in Europa arbeiten darf. Niederlassungsfreiheit kann aber nicht bedeuten, dass man sich das beste Sozialsystem aussuchen kann.“ Und so sollen Zuwanderer Mindestsicherung erst nach fünf Jahren beanspruchen dürfen. Erneut drängt Kurz darauf, die Familienbeihilfe für Kinder, die im Ausland leben, an das Niveau des jeweiligen Landes anzupassen. Österreich wendet zurzeit 300 Millionen Euro dafür auf.

Für den heimischen EU-Ratsvorsitz in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres sieht Kurz „zwei Herausforderungen: den Abschluss der Brexit-Verhandlungen und den mehrjährigen Finanzrahmen“ für die Union.

Durch Großbritanniens Abgang aus der EU werde diese 12,8 Prozent weniger Bürger und 14 Milliarden Euro weniger an finanziellen Beiträgen haben. „Unser Ziel muss sein, dass es keine Mehrbelastung für die Nettozahler (darunter ist Österreich, Anm.) gibt.“

Sparsamer sei fortan zu wirtschaften, sagt Kurz. „Redimensionierung im öffentlichen Dienst“ sei gefragt, „Doppelgleisigkeiten“ müssten weg. Nur noch einen Sitz sollte das EU-Parlament haben. Derzeit gibt es zwei Standorte, einen in Brüssel, den anderen in Straßburg.

Damit wird der Geldentfall durch den Brexit nicht zu kompensieren sein – was schwebt Kurz noch vor? Da bleibt er vage: Förderungen seien zu beleuchten.