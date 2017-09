Von Christl Finkenstedt

Attentate, Siedlungen, eine israelische Grenzmauer – das West­jordanland ist seit dem Krieg von 1967 widerrechtlich von Israel besetzt und daher immer wieder Anlass für blutige Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern.

Auf Anfrage der Kirchen in Jerusalem um schützende, internationale Präsenz hat daher der Ökumenische Rat der Kirchen 2009 ein Begleitprogramm „EAPPI“ (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) zur Unterstützung gewaltfreier Beziehungen ausgearbeitet, die TeilnehmerInnen dieses Programms kommen aus der ganzen Welt. Sie beobachten Menschenrechtsverletzungen und geben die gesammelten Daten an internationale Organisationen weiter.

Es ist gar nicht so leicht, für die vorgesehenen drei Monate in das internationale „EAPPI“-Team aufgenommen zu werden, psychische Belastbarkeit, Wissen über die Friedensbewegung und Englisch-Kenntnisse werden da geprüft, Vorbereitungskurse sind zu absolvieren. Die letzte Hürde sind die Fragen der israelischen Beamten am Flughafen in Tel Aviv, vier aus unserer Gruppe von 25 Freiwilligen wurden, als Feinde Israels verdächtigt, direkt am Border wieder heimgeschickt.

Die ersten Hürden

„Eappis“ leben in sechs Orten in der Westbank, der Einsatzort unseres dreiköpfigen Teams war Yanoun, ein malerisches kleines Dorf, dessen BewohnerInnen, von bewaffneten israelischen SiedlerInnen bedroht, aus dem Dorf vertrieben wurden. Die Unterstützung internationaler BeobachterInnen hat den Menschen Mut gemacht zurückzukehren, ihre Schafherden zu weiden und ihre Felder wieder zu bestellen. Wir werden daher hier mit stiller, unaufdringlicher Herzlichkeit aufgenommen, auch ohne Arabisch-Kenntnisse vermitteln uns die Bewohner, dass sie froh über unsere Anwesenheit sind. Womit sich meine Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines solchen Einsatzes sehr schnell in Luft auflösen.

Nicht, wie ich vermutet hatte, brutale Übergriffe von Militärs oder Siedlern heizen hier die Stimmung am meisten an, es ist das repressive Kontrollsystem, das die Palästinenser zwingt, für so gut wie alles Genehmigungen bei den israelischen Behörden einzuholen: Sie brauchen eine Erlaubnis, um in Israel arbeiten zu können, wobei für manche Berufe dabei auch noch das Alter und die Anzahl der Kinder vorgeschrieben ist; um Verwandte zu besuchen, um zu ihrem durch die Mauer abgetrennten Land zu kommen, ins Spital oder in die Schule. Es gibt mehr als hundert unterschiedliche Typen von solchen Genehmigungen, die ausgestellt oder aus vielen Gründen abgelehnt werden können – „aus Sicherheitsgründen“ passt immer.

Jeden Tag können willkürlich Grund und Boden enteignet werden, Häuser, Fahrzeuge, Elektrogeräte und Vieh beschlagnahmt. Gerade aus dem Krankenhaus entlassen, erzählt uns der palästinensische Bürgermeister von Madama folgende Geschichte: Während der Feldarbeit seien Soldaten gekommen und hätten von den Bauern verlangt, den Traktor abzugeben, was er, als geschickter Verhandler, verhindern konnte. Eine nächtliche Attacke im Dorf mit Tränengas und eingeschlagenen Fensterscheiben war die Quittung, mit einer Schussverletzung landete er im Krankenhaus.

Der Zugang zu einem Feld kann heute möglich sein, morgen hindert ein über Nacht aufgestellter Zaun die Bauern an der Feldarbeit. Die Erklärung dafür heißt: „Die Situation hat sich geändert.“ Oder: Ein Offizier beschließt, dass bestimmte Felder nur noch von einer Person bearbeitet werden dürfen, meistens von der ältesten in einer Familie, unabhängig davon, wie viel Einsatz für die Ernte auf diesem Stück Land notwendig wäre. Uns „Eappis“ tut es weh, zu sehen, wie die Angehörigen jeden Tag wiederkommen und versuchen, die Soldaten, die hier Wache halten, umzustimmen. Aber unsere vorsichtigen Interventionen werden schroff abgewiesen.

Palästinenser können nie sicher sein, dass die Regeln von gestern heute noch gelten. Ein Checkpoint auf einer belebten Straße kann plötzlich da sein, den ganzen Verkehr zum Stillstand bringen und die Fahrer zu Rundreisen zwingen, um zu ihrer Arbeit zu kommen. Muslime, die in Jerusalem beten wollen, müssen älter als zwölf und jünger als 40 Jahre sein, eine Vorschrift, die sich ohne Vorwarnung ändern kann. Die kollektive Bestrafung, so nennen die Palästinenser diese Willkür, ist illegal im Sinn des internationalen Rechts.

Wessen Land? Unser Land!

Ein solches System provoziert natürlich auch Korruption und Ausnutzung, und zwar von beiden Seiten, Israelis und Palästinensern. „Du willst eine Genehmigung? Was kannst du für mich dafür tun?“ „Du willst auf einem ausländischen College studieren? Ja, wenn du dich als Informant zur Verfügung stellst!“ „Du hast schon eine Genehmigung? Bist du sicher, dass du diese Klage gegen die Siedler

wegen deiner verbrannten Olivenbäume/ deines gestohlenen Landes einbringen willst?“ Die Palästinenser unterstehen der Herrschaft des israelischen Militärs, und das ist in einem Land, wo Männer einen dreijährigen und Frauen einen zweijährigen Präsenzdienst leisten müssen, allgegenwärtig. Von den in der Regel voll aufmunitionierten SoldatInnen wird die ganze palästinensische Bevölkerung, werden sogar Kinder als Bedrohung wahrgenommen, sie haben es nicht anders gelernt, sind aufgewachsen mit dem Bewusstsein von Palästina als ein Land voller Feinde, das ihnen ungerechterweise noch nicht gehört. „Es ist unser Land, die sollen verschwinden“, sagt uns einer der jungen Soldaten, den wir in ein Gespräch zu verwickeln versuchen, „was um alles in der Welt macht ihr da? Ihr bewegt euch unter gefährlichen Menschen!“

„Unser Land!“, das erklärt auch den fast selbstverständlichen Ausbau der israelischen Siedlungen oben auf den Kuppen der Hügel, der Land, Straßen und unverhältnismäßig große Wasserreserven der Palästinenser beansprucht. 600.000 israelische Siedler leben zurzeit in solchen steuerlich begünstigten, billigen Wohnbauten in der Westbank, unter anderem von der Landwirtschaft. Schon die optische Dominanz dieser Settlements ist eine ständige Provokation. Trotzdem haben viele Palästinenser bei einer Arbeitslosigkeit von 20 Prozent oft gar keine andere Möglichkeit, als ihren Lebensunterhalt durch Arbeit bei den Siedlern zu verdienen, müssen für geringen Lohn oft auf ihrem eigenen, von Israel völkerrechtswidrig enteigneten Grund Landwirtschaft für die Besatzer betreiben. Der Staat Israel ist da Besatzungsmacht und Arbeitgeber zugleich.

Die wenigen Israelis, zu denen wir in der Westbank Kontakt hatten, zeigten sich kaum informiert über die Situation der Palästinenser, Menschenrechtsverletzungen halten sie für gerechtfertigt, wenn notwendig für ihre Sicherheit.

„Wir reden uns ein, es geht vorüber, es ist notwendig, wir haben keine Wahl, bauen noch eine Siedlung, noch einen Checkpoint, noch mehr Infrastruktur, um den Zustand der Besatzung aufrechtzuerhalten“, erklärt uns Hanna Barag, die beeindruckende über 80-jährige Referentin von Machsom Watch, einer israelischen Friedensorganisation, die viele Jahre hindurch die über hundert Checkpoints in der Westbank beobachtet hat. „Solange wir uns weigern, hinzuschauen, können wir uns einbilden, Teil einer demokratischen Gesellschaft zu sein. Und wir müssen auch nicht hinschauen, denn wir haben ein komplexes System von Verstecken, Ablehnung und Unterdrückung entworfen. Wir haben das Thema Besatzung satt.“

Für Friedensbewegungen wie zum Beispiel „B’Tselem“ oder „Breaking the Silence“ wird es mittlerweile schwieriger in Israel, sie werden als Verräter bezeichnet, sollen nach dem Willen der Regierung von Unterstützung aus dem Ausland abgeschnitten werden.

Wieder daheim bin ich erstaunt, wie sehr mich die Erinnerung an die Menschen in der besetzten Westbank, an ihre „Trotz-allem“-Heiterkeit, ihren unerschütterlichen Widerstand gegen die ungerechten Verhältnisse immer noch beschäftigt.

Und je mehr ich erlebt habe, umso weniger kann ich mir vorstellen, wie in diesem sog. „Heiligen Land“ ein gerechter Frieden entstehen könnte. Aber das weiß zurzeit wahrscheinlich ohnedies niemand.