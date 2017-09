„Wir sind zu sehr defensiv eingestellt, wir müssen offensiv werden, uns aufmachen hin zu den Menschen", sagte der steirische Bischofsvikar Hermann Glettler vor zwei Wochen beim Tag der Pfarrgemeinderäte in der Erzdiözese Wien. Dort machte er sich stark für eine „offene Kirche", die auch für jene einladend sei, die nur selten ein Gotteshaus aufsuchen würden. In spätestens zwei Monaten wird der 52-jährige Steirer im Dom zu St. Jakob zum fünften Bischof seit Gründung der Diözese Innsbruck im Jahr 1964 geweiht. „Er hat ein gutes Gespür für die Glaubenden und Nicht-Glaubenden, er ist ein Menschenfreund", freut sich der Tiroler Sprecher der romkritischen Pfarrerinitiative und Dekan von Lienz, Bernhard Kranebitter, für die 385.000 Katholiken und 280 Pfarren in der Diözese.

Kranebitter empfindet Dankbarkeit und Freude über den Namen des neuen Bischofs. Der päpstliche Botschafter in Österreich Peter Stephan Zurbriggen hat am Freitag bereits die Bundesregierung informiert, nach ihrer Kenntnisnahme mit Umlaufbeschluss wird der Papst Hermann Glettler voraussichtlich Mitte nächster Woche offiziell zum Innsbrucker Oberhirten ernennen. Trotzdem hat Kranebitter auch ein „Gefühl wie Tag und Nacht". Weil die Ortskirche nicht eingebunden und wieder einmal übergangen worden sei. Offen prangert der Sprecher der Pfarrerinitiative Roms Missbrauch von Macht und Autorität bei der Bischofs­ernennung an.

Knapp 22 Monate hatte sie gedauert, obwohl die Diözese Innsbruck bereits vor dem Weggang von Bischof Manfred Scheuer nach Linz dem Nuntius einen Dreiervorschlag übergeben hatte. Zurbriggen wiederum hat fünf Namen nach Rom übermittelt, die Bischofskongregation wählte aber einen Kandidaten aus, der nicht zum engeren Kreis gehörte. Franziskus stoppte die Ernennung, doch offenbar wollte er nicht zurück an den Start. Schließlich drängte auch Tirols LH Günther Platter (VP) auf eine rasche Bischofsbestellung. Wie die Diözese und kirchliche Institutionen.

Und so fiel letztlich, wohl unter kräftigem Zutun des Vorsitzenden der Bischofskonferenz und Wiener Erzbischofs, Kardinal Christoph Schönborn, die Entscheidung auf Glettler. Dem „Fast-Bischof" der Diözese Graz-Seckau und Künstlerpfarrer.

Die Liebe, vor allem für die zeitgenössische Kunst, setzte Glettler in seiner eigenen Kirche Graz/St. Andrä in die Praxis um. Das aus der Barockzeit stammende Gotteshaus ließ er von zeitgenössischen Künstlern umgestalten.

Diözese überrascht, Platter erleichtert

Die Diözese Innsbruck wurde am Freitag von der bevorstehenden Ernennung überrascht und wird sich erst nach der offiziellen Bestätigung durch den Papst äußern. LH Günther Platter (VP) hofft, dass das lange Warten auf einen Bischof tatsächlich zu Ende geht. „Ich würde mich freuen, wenn mein Drängen auf eine Entscheidung, u.?a. bei Papst Franziskus, endlich erhört wurde." Wer immer für dieses Amt ausgewählt worden sei, „ist unser Ansprechpartner in vielen Angelegenheiten, die die Menschen in Tirol betreffen". Und wie bei seinen Vorgängern freue er sich bei einem neuen Bischof auf eine gute Gesprächsbasis, fügte Platter hinzu.

Wie geht es jetzt mit Diözesanadministrator Jakob Bürgler weiter, der die Diözese 20 Monate lang umsichtig geführt hat? Der neue Oberhirte Hermann Glettler könnte ihn, sofern Bürgler möchte, wieder zum Generalvikar ernennen. Zumindest bis der Bischof Tritt in der Diözese gefasst hat. Er ist in der Wahl seiner engsten Mitarbeiter völlig frei.