Innsbruck – Immer öfter kam es im Sommer vor, dass Wanderer und Alpinisten einen Rettungshubschrauber ohne Notfall anforderten. Alpinpolizei und Bergrettung schlugen diesbezüglich am Montag Alarm. ÖVP-Sicherheitssprecher Toni Mattle, gleichzeitig auch stellvertretender Leiter der Tiroler Bergrettung, erklärte dazu gestern: „Es ist für mich ein Kuriosum, dass Menschen, die einen Alpinunfall haben und geborgen werden müssen, eine Rechnung gestellt bekommen, all jene, die aber unverletzt mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht werden, gratis fliegen. Das ist auch der Grund, warum die Hemmschwelle, den Helikopter zu rufen, immer weiter sinkt.“ Mattle fordert eine gesetzliche Änderung, dass künftig bei allen Heli-Einsätzen eine Abrechnung gestellt wird. WK-Präsident Jürgen Bodenseer unterstützt in einer Aussendung diesen Vorschlag. Die aktuelle Regelung bezeichnet er als „Schildbürgerstreich“ und „Gesetzeslücke“. Der Handlungsbedarf sei so offenkundig, dass darüber nicht lange diskutiert werden müsse. „Mir ist es schleierhaft, dass die Bundespolitik diesen Missstand nicht schon längst abgestellt hat.“ Bodenseer fordert, die Kapazitäten nur für jene zur Verfügung zu stellen, die sie auch brachen. (TT)