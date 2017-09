Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Mit seinen rund 35.000 Kubikmetern überschreitet der dritte Turm der Pema („P3“) im Umkreis des Innsbrucker Hauptbahnhofs (Südbahnstraße) um gut 20 Prozent jenes Limit, das ihm der Bauausschuss gesetzt hatte, die TT berichtete. Auf rund 10.800 m² Bruttogeschoßfläche will Pema-Chef Markus Schafferer u. a. Büros und ein Motel One mit 220 Zimmern samt Sky Lobby unterbringen. Auch mit geplanten knapp 53 Metern Höhe übertrifft das Gebäude die in den Randbedingungen fixierten 45 Meter um einiges. Hervorgegangen ist der Entwurf aus einem Architekturwettbewerb – einstimmig hatte ihn die Jury zum Sieger gekürt.

Aufgrund der Abweichungen musste sich das „P3“ am Montag erneut einer Bewertung im städtischen Gestaltungsbeirat (IGB) stellen. Auch die Mitglieder des Bauausschusses waren zugegen. Alle Anwesenden wurden zu strikter Verschwiegenheit verdonnert. Bevor nicht die abschließende Stellungnahme des IGB vorliege, dürfe über das Projekt und den Verlauf der Debatte keine Auskunft gegeben werden. Auch Schafferer, der in das Projekt 45 Millionen Euro stecken will, wollte sich zu den besprochenen Details auf TT-Anfrage nicht näher äußern: „Wir warten auf das Protokoll, haben aber das Gefühl, dass es eine konstruktive Sitzung war.“

Die abschließende und für den Bauausschuss schlussendlich richtungsweisende Bewertung des IGB soll dem Vernehmen nach in den kommenden Tagen vorliegen. Ob diese positiv oder negativ ausfallen wird, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Jedoch dürften sich auch für die politische Entscheidungsfindung zwei Varianten herauskristallisieren.

Durch interne Umplanungen insbesondere der Raumhöhen der einzelnen Geschoße soll Schafferer den P3-Turm bereits um gut 50 bis 70 Zentimeter gestutzt haben. Das soll auch aufgrund der bestehenden Flugsicherheitszone notwendig gewesen sein. Einigen soll dieser Schrumpfkurs aber noch nicht weit genug gehen. Kolportiert wird, dass Schafferer den Entwurf um ein bis zwei Stockwerke kappen müsste, um sich einer Mehrheit im Bauausschuss und in Folge auch im Gemeinderat sicher zu sein. Eine Kompromissvariante, mit der sich aber die Siegerarchitekten wohl nur schwer anfreunden könnten.

Eine zweite zur Diskussion stehende Variante ist jene, dass zwar das Siegerprojekt nicht beschnitten wird, jedoch um eine zusätzliche öffentliche Nutzung bereichert werden müsste. Damit könnte auch die bereits im Raum gestandene Über- und Ansiedlung des Cinematograph wieder ins Spiel kommen. Aber auch die Eröffnung eines Kindergartens im „P3“ soll diskutiert worden sein.

Fakt ist: Der P3-Akt dürfte frühestens in der Oktobersitzung des Bauausschusses zur Beschlussfassung vorliegen. Der Gemeinderat könnte dann im November die notwendigen Beschlüsse für eine Änderung des Flächenwidmungsplanes und in Folge auch die Auflage eines Bebauungsplanes absegnen. Vorher werden aber noch die einzelnen Klubs zur Beratung antreten müssen. Schafferer peilte bis dato einen Baustart noch im Jahr 2018 an.