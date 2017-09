Jenbach – In der Wohnungsaffäre rund um den Jenbacher Bauamtschef ist auch die BH Schwaz bereits tätig. „Wir haben in dieser Sache ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und schauen uns an, ob ein strafbarer Tatbestand vorliegt“, erklärt Bezirkshauptmann Michael Brandl. Basis der Ermittlungen sei eine anonyme Anzeige gewesen. Die Ermittlungen würden sich noch nicht gegen konkrete Personen richten. „Wir lassen uns die Bescheide schicken und schauen uns das Ganze aus rechtlicher Sicht an“, sagt Brandl.

Wie berichtet, hatte der Bauamtschef und Amtssachverständige vor 10 Jahren in einer Anlage der Neuen Heimat von seiner Mietwohnung aus eine Treppe in den Keller errichtet und den Keller auf 60 m² in Wohnraum umgebaut – ohne Wissen der Neuen Heimat und ohne schriftliche behördliche Genehmigung. Heuer suchte die Neue Heimat nachträglich für den Umbau und die Nutzungsänderung des Kellers bei der Gemeinde um Bewilligung an. Auf Basis eines Gutachtens, das der Raumplaner der Gemeinde erstellte, bewilligte BM Dietmar Wallner (ÖVP) das Ansuchen. Die FPÖ spricht von Weißwaschen eines Schwarzbaus. (mas)