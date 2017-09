Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Am 15. Oktober entscheiden die Tiroler, ob sich Innsbruck für die Olympischen Spiele 2026 bewerben soll. Die Verfechter touren daher durchs Bundesland und wollen über die Vorteile von Olympia und die von Experten erstellte Machbarkeitsstudie aufklären. Am Montagabend war der Tourstopp in Schwaz.

Rund 80 Interessierte kamen zur Diskussion ins SZentrum. In einem Punkt waren sich die meisten einig: Es fehlt die Information. „Es ist traurig, dass so wenige hier sind. Ich glaub­e, viele wussten gar nichts davon“, sagte ein Schwazer. Ein anderer meinte: „Ich finde es bedenklich, dass es scheinbar so wenige interessiert. Ich habe das Gefühl, die positive Stimmung ist bei der Bevölkerung noch nicht angekommen.“ Vor allem Infos zur Umsetzung würden fehlen. LHStv. Josef Geisler meinte, dass online bereits viele Zugriffe auf den Plattformen verzeichnet wurden. Es gebe aber vor allem bei der älteren Generatio­n viele Vorbehalte, die man so entkräften möchte.

Über Aussagen wie jene, dass Olympia ein Milliarden-Grab für Tirol sei, kann Peter Mennel vom Österreichischen Olympischen Komitee nur den Kopf schütteln: „Das stimmt einfach nicht.“ Das wurde auch Geisler nicht müde zu betonen: „Wir geben keine Steuergelder aus. Sämtliche Ausgaben für die Organisation und Durchführung der Spiele werden durch die Einnahmen gedeckt.“ Wie das bei den Bewerbungskosten aussehe, immerhin zahle der Bund ja mit – das fragte eine Zuhörerin. „Das stimmt. Die Bewerbung ist Steuergeld, aber es ist für Tirol eine weltweite Werbung. Wir werden in aller Munde sein, egal, ob wir es schaffen oder nicht.“

Ein Zuhörer erklärte, warum er dagegen ist: „Weil bis jetzt kein Budget bei Winterspielen eingehalten wurde.“ Laut Mennel sei das falsch. Man müsse zwischen Durchführungs- und Infrastrukturbudget unterscheiden. „Die Durchführungsbudgets wurden immer eingehalten. Es scheiterte oft an der Infrastruktur. Gigantismus wie in anderen Standorten wollen wir nicht. Wir müssen keine neuen Sportstätten zu bauen. Es ist alles da.“ Das ist auch für Stephan Eberharter ein Grund, warum er für Olympia stimmt. „Nachhaltigkeit ist sehr wichtig. Wir können so die olympische Idee zurück zu ihren Wurzeln bringen. Wir sind da in Tirol auf dem richtigen Weg“, sagte Eberharter. Olympia hab­e ihm die schönsten Momente seines Leben beschert.

Ein Zuhörer erkundigte sich über die Sicherheitskosten während der Spiele. „Wir haben 40 Mio. Euro für die örtliche Sicherheit eingeplant. Bei der öffentlichen Sicherheit werden wir vom Bund unterstützt“, sagte Geisler. Weiters wurden die Kosten von zehn bis 15 Mio. Euro für die Olympia-Bewerbung kritisiert. Laut Mennel bleibt ein Großteil des Geldes in Tirol. „Wir müssen auch einmal etwas investieren. Sonst kommen wir nicht weiter“, sagte der Langläufer Mario Stecher.